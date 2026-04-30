Destrucción de la demanda: cómo la guerra con Irán podría sacudir o quebrar la economía de EE.UU.

Por Alicia Wallace, CNN

En su esencia lingüística, la frase “destrucción de la demanda” suena severa, dura, tal vez incluso violenta.

En la práctica, no está muy lejos de la realidad: significa que la magnitud de una crisis de precios puede ser tan grande, tan persistente y tan dolorosa que los hábitos de gasto cambian, a veces hasta el punto de alterar permanentemente el rumbo, la estructura y la estabilidad de un sector o de toda una economía.

A principios de este mes, la Agencia Internacional de Energía advirtió que, a raíz de la “crisis de suministro de petróleo más grave de la historia… la destrucción de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados”.

En Estados Unidos, esta “destrucción” ya ha comenzado a manifestarse.

El rápido aumento de los precios de la gasolina ha mermado rápidamente los salarios y las devoluciones de impuestos que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo, afectando con mayor dureza a quienes menos pueden absorberlos.

La inflación se ha disparado, el crecimiento salarial se ha ralentizado drásticamente y la confianza del consumidor se ha desplomado, lo que podría ser un presagio de futuras consecuencias negativas.

Los consumidores estadounidenses se han mantenido firmes hasta ahora. Sin embargo, los economistas advierten que cuanto más tiempo se prolongue el bloqueo del crucial estrecho de Ormuz a los petroleros y buques de carga durante la guerra con Irán, mayor será el riesgo de consecuencias mucho peores.

“El tiempo no es el aliado de la economía estadounidense”, afirmó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, una firma de contabilidad y consultoría.

La energía afecta a todos y cada uno de los hogares, industrias y sectores.

“Hay más de 1.000 millones de precios en la economía estadounidense, por lo que la destrucción de la demanda será diferente según el sector y el grupo de ingresos”, apuntó Brusuelas.

Es complejo prever las consecuencias aparentemente abstractas de un conflicto sin duración ni resultado definidos.

Sin embargo, Brusuelas y su colega economista de RSM, Tuan Nguyen, se han propuesto precisamente eso.

En una nota reciente, utilizaron los resultados de crisis petroleras anteriores para trazar posibles caminos para los estadounidenses y la economía en general.

La disminución de los ingresos que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo puede traducirse en menos restaurantes frecuentados, menos viajes realizados, menos coches comprados y menos casas vendidas.

Al mismo tiempo, la menor inversión empresarial y la caída de la demanda pueden provocar despidos, lo que agrava el sufrimiento económico.

RSM expuso la posible reacción en cadena:

En primer lugar, los precios del petróleo se disparan y generan un impuesto adicional para todos los hogares y empresas. Cuanto más dinero se destine a los costos de la energía, menos dinero se gastará en otros ámbitos.

y generan un impuesto adicional para todos los hogares y empresas. Cuanto más dinero se destine a los costos de la energía, menos dinero se gastará en otros ámbitos. En segundo lugar, la confianza disminuye. Y cuando la gente teme que puedan ocurrir cosas malas, empieza a recortar sus gastos discrecionales.

Y cuando la gente teme que puedan ocurrir cosas malas, empieza a recortar sus gastos discrecionales. Entonces, las grandes compras se paralizan. La gente pospondrá la compra de ese coche nuevo o retrasará la firma de todos esos documentos hipotecarios.

La gente pospondrá la compra de ese coche nuevo o retrasará la firma de todos esos documentos hipotecarios. A continuación, las empresas sufren las consecuencias. La caída del gasto de los consumidores, sumada al aumento del precio del diésel en los camiones que transportan sus mercancías, reduce los márgenes de beneficio. Se paralizan las inversiones y las contrataciones, y finalmente llegan los recortes de gastos y los despidos.

La caída del gasto de los consumidores, sumada al aumento del precio del diésel en los camiones que transportan sus mercancías, reduce los márgenes de beneficio. Se paralizan las inversiones y las contrataciones, y finalmente llegan los recortes de gastos y los despidos. Entonces, interviene la Reserva Federal. La inflación impulsada por el petróleo podría obligar al banco central estadounidense a subir los tipos de interés, lo que agravaría la desaceleración económica.

La inflación impulsada por el petróleo podría obligar al banco central estadounidense a subir los tipos de interés, lo que agravaría la desaceleración económica. Finalmente, si los precios altos persisten, se producen cambios de comportamiento permanentes. La gente compra vehículos eléctricos, los trabajadores buscan modalidades de trabajo remoto y las empresas recurren a la tecnología como sustituto de la mano de obra humana.

La gente compra vehículos eléctricos, los trabajadores buscan modalidades de trabajo remoto y las empresas recurren a la tecnología como sustituto de la mano de obra humana. Además de todo esto, otras materias primas podrían sufrir problemas de suministro cada vez mayores. No solo el petróleo suele transitar por el estrecho de Ormuz. La escasez de fertilizantes podría traducirse en precios más altos para los alimentos. Las interrupciones en el suministro de helio podrían ralentizar la producción de chips y encarecer aún más la atención médica. Y las interrupciones en el suministro de azufre y gas natural podrían elevar los costos industriales.

Los resultados económicos son ahora mejores que al comienzo de la guerra, afirmó Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos en Oxford Economics.

Según explicó, los precios del petróleo habían bajado desde sus máximos. El alto el fuego ha generado cierta sensación de estabilización, y los consumidores, ayudados en parte por mayores reembolsos de impuestos y por la solidez de sus carteras de valores y de sus viviendas, han logrado sobrellevar el aumento de los precios de la gasolina.

“Parece que se evitará lo que creíamos que sería el peor escenario posible”, comentó. “Pero, por otro lado, las cosas podrían cambiar muy rápidamente”.

En definitiva, la capacidad de resistencia de los consumidores y de la economía en general dependerá de la rapidez con que se resuelva el conflicto y de que los barcos puedan navegar con mayor libertad por el estrecho, afirmó.

Aunque la guerra terminara de inmediato, la recuperación económica no sería rápida.

“Cortar el suministro de petróleo y volver a abrirlo no es como encender las luces”, señaló Brusuelas. “En el mejor de los casos, pasarán seis meses antes de que tengamos una idea clara de cuán cerca estamos de los niveles de producción previos a la guerra en todo el golfo Pérsico”.

En algunos casos, la recuperación total de la producción podría tardar años, afirmó.

Y los efectos del aumento de precios pueden perdurar.

“¿Recuerdan cuando cerramos las cadenas de suministro en febrero y marzo de 2020? No vimos un aumento real de la inflación hasta abril de 2021”, indicó. “Y entonces, a finales del año pasado y principios de este, empezamos a ver el impacto de los aranceles que entraron en vigor en abril de 2025”.

Según Brusuelas, las perturbaciones en el suministro de petróleo y materiales críticos como los fertilizantes están teniendo repercusiones en la economía estadounidense y podrían elevar los precios de diversos bienes y servicios.

Los altos precios del diésel que alimentan camiones y tractores pueden presagiar un aumento en los precios de los alimentos. Y eso sin siquiera considerar la interrupción en el suministro de fertilizantes nitrogenados, que podría afectar las decisiones de siembra de los agricultores y la disponibilidad de alimentos en otoño.

“Pueden pasar casi seis meses, o incluso más, para que se sientan todos los efectos de esta crisis reflejados en los precios de los alimentos”, declaró a CNN David Ortega, economista especializado en alimentación y profesor de la Universidad Estatal de Michigan.

Algunos estadounidenses quizás logren recuperarse del fuerte aumento en el precio de la gasolina, los recargos por combustible aplicados a otros productos y otros efectos indirectos en los precios. Pero no todos podrán hacerlo.

“Se ha producido una destrucción de la demanda que comenzó en el mercado y que ya no se puede revertir”, indicó Brusuelas.

Con la expresión “mercado de bajos ingresos”, Brusuelas se refiere a los estadounidenses que pertenecen a los dos quintiles de ingresos más bajos: hogares sin ahorros para emergencias y aquellos con poco o ningún margen de maniobra en sus presupuestos.

Según Brusuelas, los hogares de bajos ingresos, en particular, tendrán que afrontar importantes recortes en sus ingresos disponibles hasta que los precios se estabilicen.

Eso no supone volver al statu quo.

Es, una vez más, una nueva normalidad.

“Mis parientes mayores que vivieron en los años 70 (durante la crisis energética) tenían un dicho: ‘Lo mejor que puedes esperar es mantener el ritmo, y nadie lo consigue del todo’”, manifestó Bryan Pingle, un ingeniero de la industria automotriz de 30 años que vive en Detroit. “Mucha gente está empezando a rebajar permanentemente su nivel de vida y opta por consumir menos para poder mantenerse al día, si es que pueden”.

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