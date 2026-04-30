Cómo la cruzada de Trump contra Powell le resultó contraproducente

Análisis de Aaron Blake

Una de las preguntas más grandes sobre la cruzada de represalias del Presidente Donald Trump es cuánto de esto está impulsado por estrategia, es decir, convirtiendo en ejemplos de precaución a sus enemigos, y cuánto de esto está impulsado por agravio personal y rencor.

El caso del Presidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell parece sugerir que es en gran parte lo último.

Porque ahora ha resultado contraproducente gracias a la incapacidad de Trump de dejarlo pasar.

El presidente continuó su campaña contra Powell mucho después de que comenzara a verse políticamente poco sensato. Y ahora, Powell, cuyo mandato como presidente termina el 15 de mayo, decidió quedarse en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal por eso.

En resumen: Powell se convirtió el miércoles en el primer presidente desde 1948 en optar por quedarse en la junta de la Fed después de que su mandato como presidente expire. Su mandato como gobernador termina en 2028, por lo que tiene todo el derecho de hacerlo. Pero es inusual.

Su decisión priva a Trump de una mayoría en la junta de la Fed compuesta por sus propios nombramientos, al menos por ahora. (Powell fue nobrado como presidente por Trump pero inicialmente nominado por Barack Obama.)

Y Powell dejó en claro que su motivación eran los intentos de Trump de atacarlo legalmente a él y a la Fed (basado en evidencia notablemente débil). El presidente ha atacado y apuntado a Powell durante años por que la Fed no baja las tasas de interés como él quiere.

“Mi preocupación es realmente sobre la serie de ataques legales a la Fed que amenazan nuestra capacidad de llevar a cabo la política monetaria sin considerar factores políticos”, dijo Powell el miércoles. Llamó a los ataques legales “sin precedentes en nuestra historia de 113 años” y citó “amenazas continuas de acciones adicionales similares”.

Powell añadió: “Literalmente me estoy quedando por las acciones que se han tomado. Hace mucho tiempo que planeaba retirarme. Y, ya sabes, las cosas que han sucedido, realmente, en los últimos tres meses, creo que no me han dejado otra opción”.

Aunque Powell no lo dijo directamente, parece posible que pueda querer quedarse para protegerse a sí mismo.

El Departamento de Justicia de Trump recientemente cerró la investigación criminal y dejó el asunto a un inspector general, después de que el senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte exigiera que la investigación se cerrara antes de votar para confirmar a Kevin Warsh —elegido por Trump—, como el nuevo presidente de la Fed.

Pero se podría entender si Powell está preocupado de que algún día el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) vuelva a abrir el caso. Renunciar le privaría de poder en esa circunstancia.

Tillis ha dicho que el DOJ le informó que el caso no se reavivaría sin una referencia penal del inspector general. Pero Trump la semana pasada insistió en que el asunto no se había “desechado” y continuó atacando a Powell por el costo de las renovaciones del edificio de la Fed.

Fue un comentario revelador del presidente. El Gobierno intentaba dejar atrás el problema y conseguir que Warsh fuera confirmado, pero Trump no lo dejaba pasar.

Eso ha sido un tema.

Durante años, desde el primer mandato de Trump, Powell ha dejado en claro que no cedería a la presión del presidente.

Eso fue evidente cuando Powell corrigió en tiempo real las afirmaciones falsas de Trump sobre las renovaciones de la Fed el año pasado mientras estaba a su lado. Fue evidente cuando Powell asistió a argumentos orales ante la Corte Suprema sobre el intento de Trump de destituir a su compañera gobernadora de la Fed, Lisa Cook, basándose en acusaciones igualmente infundadas. Y fue quizás más evidente en el desafiante video que Powell publicó poco después de que se hiciera público su investigación criminal en diciembre.

Pero incluso a medida que su mandato como presidente llegaba a su fin y la utilidad de presionarlo se volvía menos y menos, Trump seguía presionando.

Hasta el 15 de abril, exactamente un mes antes de que caducara la presidencia de Powell, Trump estaba amenazando con despedirlo si se quedaba en la junta de la Fed en Fox Business Network. (No está claro si Trump tiene este poder.)

Durante una aparición la semana pasada en CNBC, el presentador afín a Trump Joe Kernen asumió un papel que a menudo desempeña Sean Hannity de Fox News. Sutilmente sugirió que tal vez Trump debería tomar un rumbo políticamente más conveniente al dejar ir a Powell para que Warsh pudiera ser confirmado.

En un intercambio de cinco minutos, Kernen planteó repetidamente la idea, solo para que Trump la rechazara.

“Y de alguna manera —no”, dijo Trump mientras hablaba por encima de Kernen. “Pero, Joe, de alguna manera tenemos que averiguar cómo puede suceder esto”.

Finalmente, Kernen dijo: “Solo estoy buscando una salida para ti”

Trump respondió: “Bueno, sí y no, Joe. Tienes que descubrir por qué puede suceder algo así”. Y continuó adelante.

Luego de que el Departamento de Justicia pareció seguir el consejo de Kernen unos días después y terminó su investigación sobre Powell, Trump insistió en que el asunto no había terminado.

Sus intentos de venganza contra sus enemigos han tenido poco éxito en su mayoría. Las acusaciones iniciales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James fueron anuladas. Comey ha sido acusado de nuevo, pero por algo que pocos esperan que se sostenga en el tribunal. El DOJ ha fallado repetidamente en volver a acusar a James. Fracasó en acusar a seis legisladores demócratas por decir a los miembros del servicio que desobedecieran órdenes ilegales. Otros esfuerzos por investigar a figuras como el senador demócrata Adam Schiff de California no han dado frutos.

Pero incluso si ninguno de estos intentos de venganza resulta en una condena, vale la pena simplemente hacer la vida de las personas miserable. Otros que pudieran denunciar o interponerse en tu camino verán eso y tal vez reconsideren sus decisiones.

Al mismo tiempo, si los esfuerzos de Trump continúan fracasando, eso podría perjudicarlo políticamente, dado que las personas nunca estuvieron muy entusiasmadas con su cruzada de venganza en primer lugar.

(Las encuestas han mostrado que los estadounidenses vieron las acusaciones iniciales contra Comey y James como menos legítimas que las acusaciones contra Trump, lo cual -a pesar de las quejas de MAGA- mayorías de estadounidenses generalmente aprobaron).

Y cuando se trata de ciertos objetivos de Trump, los esfuerzos del presidente aparentemente pueden fortalecer su determinación y convertirlos en un dolor de cabeza aún mayor para él.

Eso parece estar ocurriendo con Powell. La presión de Trump no funcionó, y ahora tendrá que lidiar con Powell incluso más tiempo.

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