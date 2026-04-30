Bomba que mató a un militar ruso podría haber tenido como objetivo al “Carnicero de Bucha”

Por Ivana Kottasová, Kosta Gak y Anna Chernova, CNN

Una bomba que mató a un militar en una remota ciudad de Rusia probablemente tenía como objetivo a un notorio comandante ruso conocido como el “Carnicero de Bucha”, según medios rusos y ucranianos, así como blogueros militares.

Las autoridades rusas dijeron que el ataque con bomba ocurrido el martes en la región oriental de Khabarovsk dejó una persona muerta y varias heridas.

Medios rusos y blogueros militares reportaron que la persona que murió era un militar con rango de teniente coronel y añadieron que el ataque ocurrió dentro de un cuartel militar cerrado.

VChK-OGPU, un conocido bloguero militar ruso, dijo que el verdadero objetivo era el mayor general Azatbek Omurbekov, involucrado en algunas de las peores masacres contra civiles cometidas por militares rusos en Ucrania.

Omurbekov estaba al mando de la 64ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados de la Guardia, que operó en la región de Kyiv durante las primeras semanas de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania.

La unidad fue señalada por el Ministerio de Defensa de Ucrania como criminal de guerra después de que se descubrieran cadáveres de civiles y fosas comunes tras la retirada de las fuerzas rusas de la región.

Poco después del anuncio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó un título honorífico a la brigada.

Posteriormente, toda la unidad y Omurbekov personalmente fueron sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y cerca de una docena de aliados de Ucrania por su participación en “graves violaciones de derechos humanos” en Ucrania.

Un tribunal en Khabarovsk informó este jueves que tres personas involucradas en el atentado y en lo que describió como “la desestabilización de organismos gubernamentales” quedaron bajo custodia, una de ellas en ausencia.

Ucrania no ha comentado sobre el ataque.

De confirmarse, Omurbekov sería apenas la más reciente figura de alto rango de las fuerzas militares y servicios de seguridad rusos en ser objetivo de ataques.

A un general ruso que se desempeñaba como subjefe de la inteligencia militar rusa le dispararon y resultó gravemente herido en Moscú en febrero, mientras que otros dos murieron en atentados con carros bomba en Moscú: uno en diciembre y otro en abril del año pasado. Funcionarios rusos señalaron a Ucrania como responsable. Kyiv no ha comentado sobre esos incidentes.

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