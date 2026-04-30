Barco con grano ucraniano presuntamente robado se aleja de Israel tras negativa del importador a recibir la carga

Por Tal Shalev, CNN

Un importador israelí de grano ha dicho que no recibirá la carga de un barco presuntamente cargado con grano ucraniano robado, después de que la embarcación se convirtiera en el foco de una importante disputa diplomática entre ambos países.

La Asociación de Importadores de Grano de Israel dijo que la carga —que, según Kyiv, fue robada por Rusia de territorios ucranianos ocupados y estaba programada para descargarse en el puerto de Haifa— tendría que ir a otro lugar.

“El proveedor ruso del envío de trigo deberá encontrar un destino alternativo para su descarga”, dijo la asociación en un comunicado.

Los datos de seguimiento de MarineTraffic mostraron al granelero Panormitis alejándose del puerto de Haifa el miércoles por la tarde, aunque no estaba claro de inmediato hacia dónde podría dirigirse el barco.

La decisión se produce tras días de tensiones en aumento entre Ucrania e Israel después de la llegada del Panormitis a la bahía de Haifa el fin de semana pasado.

El martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Israel de permitir a sabiendas que envíos anteriores de grano presuntamente robado fueran descargados y advirtió de posibles sanciones contra los implicados si la práctica continuaba.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel replicó, alegando que Ucrania había retrasado la presentación de documentación formal y pruebas, antes de añadir posteriormente que la solicitud estaba siendo examinada.

Un portavoz de la Asociación de Importadores de Grano dijo a CNN que la empresa importadora, Zenziper, no tenía conocimiento de ninguna irregularidad respecto del envío y que se había enterado de las acusaciones a través de informes de los medios.

“La empresa buscó orientación del gobierno, pero al no haber una directiva clara, decidió rechazar el envío de manera independiente, pese al riesgo de acciones legales por parte del proveedor”, dijo el portavoz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, celebró lo que calificó como un avance bienvenido y dijo que enviaba una señal clara a otras navieras y gobiernos para que se mantuvieran alejados del grano ucraniano robado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel pareció distanciarse de cualquier insinuación de que hubiera cedido a la presión y, en cambio, afirmó que la solicitud más reciente de Ucrania de asistencia legal “contenía importantes lagunas fácticas y no incluía ninguna prueba de respaldo [de que el grano fuera robado]”.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace más de cuatro años, Kyiv ha acusado de forma constante a Moscú de un saqueo sistemático de sus recursos agrícolas, cuyo verdadero origen —según afirma— se oculta cuando el grano robado se vende en los mercados mundiales.

De acuerdo con un reportaje de investigación del periódico israelí Haaretz, al menos cuatro envíos de grano ilegal han atracado en Israel este año. El reportaje añadió que esas entregas han continuado desde 2023, y que el número total supera las 30.

La Unión Europea también intervino a principios de esta semana, solicitando información adicional a las autoridades israelíes sobre las presuntas importaciones y advirtiendo que podría imponer sanciones también a los implicados.

“Condenamos todas las acciones que ayudan a financiar el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y a eludir las sanciones de la UE, y seguimos dispuestos a actuar contra dichas acciones, incluyendo en listas a individuos y entidades en terceros países, si fuera necesario”, dijo a CNN un portavoz de la UE.

Las relaciones entre Israel y Ucrania han sido persistentemente tensas desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Los líderes israelíes han buscado mantener abiertos los canales tanto con Kyiv como con Moscú, limitando la ayuda militar a Ucrania principalmente a asistencia humanitaria no letal, y rechazando la presión para transferir a Kyiv sistemas de armas y armamento de fabricación israelí.

Más recientemente, Ucrania se ha posicionado como proveedor de seguridad regional en Medio Oriente, ofreciendo alianzas y experiencia en defensa contra drones en particular, después de que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra contra Irán.

El propio Zelensky visitó Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania el mes pasado, pero no hizo una parada en Israel.

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Con información de Victoria Butenko y Kosta Gak, de CNN.