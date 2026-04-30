Abogados del presunto atacante en la Cena de Corresponsales dicen que ha estado en confinamiento total en la cárcel

Por Holmes Lybrand, CNN

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante el fin de semana no impugnará su detención mientras el caso avanza, dijeron sus abogados a un juez federal este jueves.

Cole Tomas Allen, quien habló poco durante la audiencia del jueves, está acusado de irrumpir en un punto de control de seguridad durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistieron Trump y altos funcionarios del Gobierno, la noche del sábado.

A pesar de que Allen aceptó su detención preventiva, los fiscales insistieron en presentar sus argumentos ante el juez sobre por qué debía permanecer bajo custodia.

“El acusado ha aceptado ser detenido. Básicamente está concediendo su solicitud”, dijo a los fiscales la jueza magistrada encargada de la audiencia, Moxila A. Upadhyaya, al rechazar sus aargumentos.

“Estoy negando la solicitud del Gobierno. Es verdaderamente inusual”, añadió la jueza.

La audiencia comenzó poco después de las 11 a.m. (hora de Miami) y Allen compareció con uniforme carcelario naranja. Los abogados de Allen habían presentado previamente un documento indicando que impugnarían su detención, pero no lo hicieron durante la audiencia.

“Tuvimos dificultades para reunirnos con Allen en los últimos días”, dijo uno de sus abogados, señalando que finalmente lograron verlo. “Estamos concediendo la detención”.

Allen tiene previsto regresar a la corte el 11 de mayo. Sus abogados dijeron este jueves al juez que se encuentra en confinamiento total las 24 horas, una medida a la que se oponen.

“Cuando fuimos inicialmente a la cárcel nos dijeron que ya debería haber salido de esa condición, pero no lo ha hecho”, dijo una de sus abogadas, Tezira Abe. “No hay razón, según nuestro entendimiento, para que esté en una celda de seguridad. No fue por algo que dijera o hiciera al ingresar. No representa un peligro para nadie dentro de la cárcel”.

Los fiscales habían presentado el miércoles un memorando de detención en el que afirmaron que no existe “ninguna combinación de condiciones que garantice razonablemente la seguridad de la comunidad” si Allen fuera liberado, señalando su extensa preparación antes del evento, así como la posibilidad de que pudiera haber matado a personas y causado daños graves.

Calificaron su plan como un acto de “violencia política extrema”.

“El intento de asesinato siempre es un delito grave, pero cuando la víctima prevista es el presidente de Estados Unidos, así como otros altos funcionarios del Gobierno, las posibles consecuencias son de gran alcance”, decía el memorando.

Sin embargo, los abogados de Allen habían rechazado previamente esos argumentos en su propio documento ante el juez, cuestionando si los fiscales cuentan con pruebas directas de sus afirmaciones, en particular la acusación de que Allen disparó su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto el sábado por la noche.

“La evidencia del Gobierno sobre el delito imputado, el intento de asesinato del presidente se basa completamente en especulaciones”, escribieron en un documento en el que solicitaban su liberación antes del juicio.

Según las autoridades, Allen envió una nota a familiares en la que detallaba cómo quería atacar a funcionarios de la administración, además de publicaciones en redes sociales y otros materiales que apuntan a su posible motivación.

Otro punto clave en los primeros días del caso ha sido determinar si Allen disparó su escopeta y si alcanzó al agente del Servicio Secreto que respondió disparando varias veces sin impactarlo.

Los abogados defensores han cuestionado si los fiscales saben con certeza si Allen disparó su arma y si llegó a herir al agente.

La fiscal federal para Washington, Jeanine Pirro, cuyo despacho lidera el caso, dijo este jueves por la mañana a Fox News que Allen “disparó esa arma en dirección al agente del Servicio Secreto”.

Pirro señaló que el agente disparó cinco veces y que los investigadores han encontrado “cinco áreas compatibles con impactos de una bala de nueve milímetros”, que es el arma de servicio de los agentes.

“Así que este agente del Servicio Secreto no se disparó a sí mismo”, concluyó Pirro.

Según los fiscales, Allen viajó en tren desde California a Washington, en los días previos al evento del sábado y se alojó en el mismo hotel donde se celebraba la cena.

Fue arrestado antes de lograr ingresar al evento, que se realizaba en otro piso.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

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