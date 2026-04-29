Los casos de Kimmel y Comey reflejan la negativa visión de Trump sobre la libertad de expresión de sus adversarios

Análisis por Aaron Blake

Tres semanas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asumiera su segundo mandato el año pasado, el vicepresidente J. D. Vance dio una tristemente célebre lección a Europa sobre sus abusos a la libertad de expresión. También hizo una promesa.

“Así como la administración Biden parecía desesperada por silenciar a quienes expresaban sus opiniones, la administración Trump hará precisamente lo contrario”, declaró Vance en Munich, Alemania . “Y espero que podamos colaborar en ello. En Washington, hay un nuevo sheriff en la ciudad”.

Desde entonces, sin embargo, el Gobierno de Trump parece empeñado en hacer que Vance se retracte de sus palabras. Ha adoptado una postura sumamente crítica respecto a la libertad de expresión, al menos en lo que respecta a los opositores de Trump y otros grupos que no gozan de su favor.

Y quizás ningún día lo ha dejado tan claro como el martes.

Desde el principio, supimos que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) estaba dando el paso sorprendente de impugnar las licencias de las estaciones de ABC, mientras Trump, una vez más, pedía que la cadena castigara al presentador Jimmy Kimmel por un chiste. Poco después, supimos que la administración había logrado una acusación formal contra el exdirector del FBI, James Comey, por una conducta que, al igual que el chiste de Kimmel, parece constituir un discurso protegido por la Constitución.

Ambos representan segundos intentos para castigar a los adversarios después de que los primeros no dieran resultado. Y, en cada caso, se podría decir que son incluso más transparentes que los esfuerzos iniciales.

En el caso de Kimmel, la FCC ordenó la revisión de las licencias de la emisora, alegando que estaba vinculada a una investigación sobre las prácticas de diversidad de su empresa matriz, Disney, después de que el comediante contara un chiste sobre la muerte de Trump. El comentario ofensivo se refería a que la primera dama Melania Trump tenía el “brillo de una viuda embarazada”. El presidente había pedido el despido de Kimmel.

Esto se produce tras un incidente anterior en el que ABC suspendió brevemente el programa de Kimmel en medio de amenazas del presidente de la FCC, Brendan Carr, por otro chiste de Kimmel, en este caso sobre la posibilidad de que el asesino del activista conservador Charlie Kirk fuera partidario del movimiento MAGA (lo cual nunca ha parecido ser cierto).

Que alguno de esos chistes fuera bueno o incluso de buen gusto no viene al caso; la cuestión es que ambos parecen estar dentro de los límites de la libertad de expresión protegida.

Si bien la broma de Kimmel sobre la muerte del presidente tuvo un significado diferente después de que un hombre armado fuera arrestado en el piso superior al de Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el fin de semana, no se trató de una amenaza. Kimmel explicó que simplemente bromeaba sobre la diferencia de edad entre Melania Trump, de 56 años, y Trump, de 79 años, y visiblemente envejecido.

En el incidente anterior con Kimmel, Carr afirmó que en realidad no estaba amenazando a ABC (a pesar de haber dicho que las cosas podían resolverse “por las buenas o por las malas”). Parte de las críticas también se centraban en que Kimmel estaba difundiendo información errónea sobre un asesino.

Pero ambas afirmaciones quedan descartadas esta vez, ya que la FCC toma la medida trascendental y poco común de revisar las licencias de radiodifusión, en lugar de simplemente sugerir que otros hagan algo. A pesar de las afirmaciones de la FCC, es difícil argumentar que este episodio se trate de otra cosa que no sea castigar una broma que no le gustó a la Casa Blanca.

La acusación contra Comey presenta una dinámica similar.

Al igual que con Kimmel, el Gobierno intentó perseguir al exjefe del FBI por un asunto distinto que no prosperó: concretamente, una acusación formal de septiembre por supuestas declaraciones falsas ante el Congreso .

Sin embargo, incluso los juristas más conservadores se mostraron bastante escépticos ante esas acusaciones . Al parecer, el caso era tan débil que el jurado investigador rechazó una acusación y aprobó por un margen muy estrecho otras dos, a pesar de que un jurado investigador rara vez rechaza las acusaciones.

El caso fue desestimado cuando se dictaminó que el fiscal estadounidense que lo había conseguido estaba desempeñando el cargo ilegalmente.

Pero en lugar de conseguir una nueva acusación formal por esos cargos, el Departamento de Justicia ha optado por un caso completamente aparte, uno que se deriva de la publicación por parte de Comey de una imagen de conchas marinas dispuestas para formar los números “86 47”.

Trump y altos funcionarios de la administración afirmaron, cuando él publicó el mensaje el año pasado, que se trataba de una amenaza o incluso de traición , a pesar de que “86” tiene muchos significados que no son “matar”. (“47” es la abreviatura de Trump, el 47.º presidente). Comey dijo que no sabía que pudiera tener ese significado y borró rápidamente la publicación.

La administración parece enfrentarse a una tarea igualmente ardua para lograr una condena en este caso. No solo debe convencer al jurado de que “86” constituye una amenaza —lo cual podría ser especialmente difícil dado que Comey afirma que encontró las conchas por casualidad, en lugar de haberlos colocado él mismo—, sino que, según precedentes recientes de la Corte Suprema, también debe probar que Comey tenía “cierta comprensión subjetiva de la naturaleza amenazante de sus declaraciones”.

Es un listón muy alto. Y los expertos dudan de que se pueda superar.

Dicho esto, lograr una condena contra Comey o revocar las licencias de ABC tras un proceso de revisión que se prevé largo probablemente no sea lo importante. Además, hay mucho que decir sobre incomodar a quienes no te caen bien y enviar un mensaje a quienes podrían perjudicarte.

Y la administración ha dejado claro que los derechos de libertad de expresión de sus adversarios le preocupan poco en ese sentido.

Los fiscales federales, por supuesto, intentaron previamente imputar a seis miembros demócratas del Congreso por instar a los militares a no obedecer órdenes ilegales de Trump, a pesar de que esa es una directriz que ya se les da a los miembros del servicio. Un jurado investigador rechazó esos cargos.

El Departamento de Defensa puso en marcha una política de prensa restrictiva para los periodistas del Pentágono, que posteriormente fue anulada.

La administración ha intentado deportar a los inmigrantes legales que han expresado su apoyo a los palestinos.

Trump ha presentado demandas poco sólidas contra organizaciones de medios de comunicación con cuya cobertura no está de acuerdo.

Y tras el asesinato de Kirk, la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, adelantó brevemente una ofensiva planeada contra el discurso de odio, a pesar de que el discurso de odio está protegido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Ese episodio, junto con el primer capítulo de Kimmel emitido casi al mismo tiempo, son algunos de los pocos casos en los que incluso los defensores conservadores de la libertad de expresión se opusieron a la administración y lograron que retrocediera.

Pero está claro que aún no ha terminado de forzar los límites, de maneras que contradicen lo que prometió en virtud de la Primera Enmienda.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.