La Corte Suprema anula el mapa electoral vigente en Louisiana, lo que limita el alcance de la Ley de Derecho al Voto

Por John Fritze, Fredreka Schouten y Tierney Sneed, CNN

Este miércoles, la Corte Suprema anuló el mapa de distritos de Louisiana —largamente disputado— al considerarlo un caso inconstitucional de “gerrymandering” (manipulación de distritos electorales).

La decisión podría tener repercusiones en las elecciones de mitad de mandato de este año, en medio de un tira y afloja a nivel nacional sobre qué partido logra obtener la mayor ventaja política en el Congreso mediante el rediseño de las líneas distritales.

Para Louisiana, esta decisión deja sin efecto un mapa trazado a principios de 2024 que añadió un segundo legislador negro y demócrata a la delegación estatal, de mayoría abrumadoramente republicana.

El fallo del tribunal se produce en el contexto de un proceso de redistribución de distritos mucho más amplio —y sumamente inusual—, en el que los estados gobernados por republicanos intentan sacar ventaja de los mapas para conservar el control del Partido Republicano (GOP) sobre la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de este año. Por su parte, los estados liderados por demócratas han respondido procediendo a rediseñar sus propios mapas en un intento por contrarrestar dicha ventaja. Este mismo mes, los votantes de Virginia aprobaron un nuevo mapa que brinda a los demócratas la oportunidad de ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El juez Samuel Alito redactó la opinión mayoritaria de la Corte, aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, con el voto disidente de los jueces de tendencia progresista.

La secretaria de Estado de Louisiana, Nancy Landry, acaba de emitir un comunicado sobre el fallo: “Mis abogados están analizando actualmente la opinión. Estamos limitados en cuanto a lo que podemos decir en este momento, ya que se trata de un litigio en curso, con el caso remitido de vuelta al Distrito Occidental para continuar los procedimientos”.

Las elecciones primarias de mitad de mandato de Louisiana están programadas para el 16 de mayo. Se prevé que la votación anticipada comience este sábado 2 de mayo.

Diversos grupos de derechos civiles condenaron enérgicamente la opinión de la Corte Suprema porque ésta restringe drásticamente el alcance de la Ley de Derechos Electorales.

El reverendo Al Sharpton la calificó como “una bala en el corazón del movimiento por los derechos electorales”.

“La Corte Suprema no solo ha debilitado una ley; ha humillado y desmantelado la obra de toda una vida del Dr. Martin Luther King Jr., de John Lewis y de cada hombre y mujer que marchó, sangró y murió para que los afroamericanos tuvieran una voz equitativa en las urnas”, declaró Sharpton en un comunicado.

La NAACP calificó el fallo como “un golpe devastador para lo que queda de la Ley de Derechos Electorales, y una licencia para los políticos corruptos que pretenden manipular el sistema silenciando a comunidades enteras”.

“Este fallo representa un grave retroceso para nuestra nación y amenaza con socavar las victorias arduamente conquistadas, por las cuales hemos luchado, sangrado y muerto”, afirmó Derrick Johnson, presidente de la NAACP.

La ACLU de Luisiana acusó a la Corte de emitir una opinión que “aniquila” los derechos electorales.

“Hoy hemos perdido uno de los últimos cinturones de seguridad de nuestra democracia”, señaló en un comunicado Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Louisiana.

El Tribunal Supremo no ha indicado qué pasos deben seguirse ahora que ha declarado inconstitucional el mapa electoral vigente en Louisiana, a pesar de que reemplazarlo antes de las elecciones de mitad de mandato de este año supondrá un enorme desafío para los legisladores del estado.

La legislatura de Louisiana ya había pospuesto sus elecciones primarias, trasladándolas de abril a mayo, en previsión del fallo del tribunal. Sin embargo, a estas alturas, las papeletas destinadas a los votantes en el extranjero y al personal militar ya se están enviando basándose en el mapa antiguo.

Ante la ausencia de instrucciones sobre qué debe hacerse con el mapa para las presentes elecciones, la opinión del juez Samuel Alito se limitó a señalar que el caso debía ser remitido a un tribunal de instancia inferior para la continuación de los procedimientos. Su opinión no hizo mención alguna a una doctrina jurídica conocida como la regla “Purcell”, que establece que los tribunales deben abstenerse de dictar fallos que pudieran generar caos y confusión entre los votantes cuando se aproxima una elección.

Mientras tanto, el nuevo fallo supone un regalo para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien esta semana presionó a su legislatura para que apruebe un nuevo mapa electoral que añadiría cuatro escaños republicanos más en el Congreso.

Este miércoles, los legisladores de Florida emitieron los votos finales sobre un nuevo mapa de distritos electorales diseñado por DeSantis, que busca otorgar a los republicanos una ventaja en cuatro distritos adicionales este otoño.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el mapa el miércoles por la mañana, aproximadamente una hora después de que se hiciera pública una decisión de la Corte Suprema sobre los distritos de Louisiana.

Ahora el proyecto pasa al Senado estatal para su aprobación definitiva, que se espera para el miércoles por la tarde.

Parece improbable —a juzgar por el punto en el que se encuentra el calendario electoral— que otros estados intenten realizar cambios sustanciales en sus mapas de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. Sin embargo, podrían producirse grandes cambios en los mapas antes de las elecciones de 2028, particularmente en estados del sur como Georgia y Alabama.

La jueza Elena Kagan predijo una drástica reducción en la representación de las minorías en el Congreso y en otros órganos legislativos como consecuencia de dichos cambios.

“Si otros estados siguen el ejemplo de Louisiana, los ciudadanos pertenecientes a minorías que residen en ellos dejarán de tener la misma oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia. Y la representación de las minorías en las instituciones gubernamentales disminuirá drásticamente”, escribió en un voto particular discrepante.

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