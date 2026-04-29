Escala la tensión entre Noboa y Petro días antes de que entren en vigor los aranceles del 100 % sobre productos colombianos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La tensión entre Daniel Noboa y Gustavo Petro se intensificó este miércoles con un intercambio en la red social X, en medio de una crisis diplomática marcada por acusaciones cruzadas por la seguridad en la frontera y una guerra comercial, en la que los aranceles del 100 % a productos colombianos entran en vigor este viernes.

El presidente de Ecuador acusó a Petro de estar detrás de una supuesta incursión de guerrilleros en territorio ecuatoriano. “Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”, escribió Noboa en su cuenta de X sin ofrecer pruebas al respecto.

“Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, añadió Noboa.

Petro respondió poco después y negó las acusaciones. Además, invitó a Noboa a reunirse en la frontera para tratar la situación. “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, escribió en su cuenta de X.

Apenas este lunes, el mandatario colombiano ya había alimentado la tensión al pedir a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el atentado en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que dejó 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador.

“En general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador”, dijo Petro en una alocución televisada.

El cruce entre Noboa y Petro se da en medio de una crisis más amplia entre Ecuador y Colombia, que viene escalando desde hace meses por medidas comerciales y diferencias en seguridad.

La disputa comercial comenzó en enero, cuando Ecuador anunció una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, al señalar falta de acciones en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Desde entonces, las medidas se han endurecido progresivamente hasta llegar a los aranceles del 100 %.

Primero, ambos países aplicaron aranceles del 50 % de forma recíproca. Luego Ecuador decidió subirlos al 100 %, medida que entrará en vigor este viernes 1 de mayo, al señalar la “falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

Colombia respondió con acciones similares. A comienzos de abril, Petro ordenó el regreso a Bogotá de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, tras el anuncio de Quito del aumento de aranceles. El mandatario colombiano dijo que se trataba de una “monstruosidad” que significaba el fin de la Comunidad Andina de Naciones y dijo que pediría el ingreso de Colombia al Mercosur.

Sin embargo, semanas después dio marcha atrás con el aumento al 100 % y aseguró que se implementarán subsidios y aranceles “inteligentes”, sin dar más detalles.

Detrás del conflicto está la situación en la frontera, una zona clave para el narcotráfico en la región. Según Insight Crime, por allí se mueve buena parte de la cocaína producida en el suroeste colombiano hacia rutas internacionales a través de Ecuador.

Mientras tanto, Ecuador busca seguir alineado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Desde inicios de marzo el Comando Sur de EE.UU. y las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron sobre el lanzamiento de una nueva campaña de cooperación y apoyo en operaciones militares que permitan recibir asesoría, asistencia técnica y soporte tecnológico de personal militar estadounidense para atacar puntos de narcotráfico y minería ilegal.

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Con información de Ana María Cañizares y Uriel Blanco, de CNN, y de la agencia EFE.