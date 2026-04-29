Entre gritos y palomitas de maíz, Milei defendió en el Congreso de Argentina a su vocero Adorni, afectado por escándalos

Por Emiliano Giménez, CNN en Español

Antes de que la sesión especial empezara, Milei ya sabía de qué se trataba. Decidió respaldar a su cuestionado jefe de Gabinete y vocero, Manuel Adorni, con una foto y un video musicalizado por una de las canciones identificadas con la película Rocky, aquel heróico boxeador de Philadelphia encarnado por Silvester Stallone.

Junto a todo su gabinete, Milei fue a una batalla, a dar una pelea para apoyar a uno de sus funcionarios más cercanos, que se encuentra en el ojo de la tormenta hace casi dos meses por diferentes escándalos que está investigando la justicia, a propósito de la evolución de su patrimonio y sus gastos desde que comenzó su función al lado del presidente, en diciembre de 2023.

Durante 45 minutos, Milei estuvo en uno de los palcos, saludó con aplausos la llegada de su vocero al recinto y se cruzó a los gritos con diputados de izquierda. Desde las gradas, los criticó por tener una ideología y respaldó la posición del Gobierno en el conflicto en Medio Oriente, en el que Argentina sostiene un alineamiento sin matices con Estados Unidos y el Estado de Israel.

La oposición también colaboró con la atmósfera más cercana a un show que a un debate parlamentario. El diputado por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, repartió palomitas de maíz en el recinto antes de la sesión, como si se tratara de la previa de una película en el cine o de un espectáculo deportivo.

El debate fue convocado para que Adorni diera su informe de gestión, obligación mensual que tienen los jefes de gabinete en Argentina. Desde que asumió, nunca había cumplido. Pero este miércoles la expectativa estaba centrada en las explicaciones que tenía para dar por su situación judicial, más que en conocer los logros del Gobierno.

Durante una hora, el vocero hizo un balance de los principales objetivos cumplidos y repasó los proyectos que el Gobierno tiene por delante. Atacó a la oposición y se dispuso a responder preguntas durante más de seis horas, la mayoría de ellas vinculadas con los ruidosos episodios que lo complican.

Fue la primera aparición del vocero en más de un mes. Guardaba silencio desde marzo, unos días después de que estallara la catarata de acusaciones. La foto de todo el gabinete respaldando fue una de las pocas muestras públicas de apoyo que recibió de su propio gobierno.

Sobre las denuncias por corrupción, Adorni dijo que no cometió ningún delito, que va a probarlo en la justicia, y que sus gastos no le ocasionaron ninguna costo al Estado.

El vocero tenía preparado también una declaración política. Consultado sobre su futuro en el Gobierno, dijo “no voy a renunciar”.

Ya sobre el final, volvió a una de las estrategias preferidas del gobierno: confrontar con el kirchnerismo. Les recordó a los diputados de ese espacio que su líder, Cristina Kirchner, se encuentra detenida por una condena por corrupción y que no son los indicados para hacer cuestionamientos morales.

Los problemas para el jefe de Gabinete comenzaron en marzo, cuando se conoció que su esposa había sido invitada por presidencia para volar en el avión oficial rumbo a Nueva York, con motivo de la realización del “Argentina week”, una actividad promocional para atraer inversores de diferentes sectores de la economía. Adorni reconoció en su momento que su mujer había viajado con él, dijo que lo hizo porque la necesitaba a su lado, porque es “su compañera de vida”, y postuló una frase que generó controversias: “yo vine una semana a deslomarme a Nueva York”. Esa definición se viralizó y cayó como una bomba en el humor social, a tal punto que el funcionario manifestó su arrepentimiento unos días después.

Más allá de la polémica, la justicia cerró la investigación por inexistencia de delito en una causa por presunta malversación de caudales públicos, y Adorni lo celebró en su cuenta de X: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”.

La justicia avaló al jefe de Gabinete, pero no pudo diluir el dilema ético que significó permitirle viajar a su esposa en el avión presidencial. Ya era tarde para sosegar el impacto del asunto en la opinión pública. Más aún, cuando fue el propio Adorni quien dijo en agosto de 2024 que las aeronaves del Estado no iban a utilizarse nunca más para viajes particulares, para polarizar con el kirchnerismo, al que se lo señala por la utilización de aviones oficiales para objetivos personales.

Tras la primer revelación, las acusaciones contra el funcionario fueron apareciendo a diario, como un efecto cascada. Al día de hoy, se lo investiga por enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales, tras una denuncia por la compra de inmuebles, bienes y gastos en viajes, todo incompatible con su nivel de ingresos.

Existe además otra causa abierta por uno de esos viajes particulares, con destino a Uruguay, que se realizó en un avión privado presuntamente alquilado por un contratista del Estado.

Al margen de la sesión de esta tarde, el vocero ensayó una defensa frente a estos señalamientos, durante una conferencia de prensa el 25 de marzo, en la que se desligó de todos los casos y negó los cargos. “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, argumentó.

En esa conferencia, Adorni resumió en una frase el impacto simbólico que tienen sus peripecias en la sociedad: “Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca”. Es justamente por esa supuesta elevación ética y moral del gobierno que su caso hace tanto daño. Milei hizo campaña contra los comportamientos tradicionales de los políticos y se ofreció a la sociedad como un líder honesto y austero. “No hay plata” ha sido su lema frente a miles de demandas sociales. Ahora, la realidad interpela su discurso y jaquea el acuerdo que les propuso a los argentinos.

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