Elon Musk testificó en un caso que podría cambiar el futuro de la IA. Esto fue lo que dijo

Por Samantha Delouya y Hadas Gold, CNN

Elon Musk testificó el martes que su demanda contra OpenAI y sus directivos trasciende con creces a una sola empresa y se adentra en el futuro de una tecnología que “también podría matarnos a todos”.

Musk ha acusado a OpenAI —así como a su director ejecutivo, Sam Altman, y a su presidente, Greg Brockman— de haberlo engañado y de haber traicionado la misión original sin fines de lucro de la compañía. Su demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, reclama a OpenAI una indemnización por daños y perjuicios de US$ 130.000 millones, y exige que la empresa retome su estructura sin fines de lucro y destituya a Altman y a Brockman de su junta directiva.

“Tengo profundas inquietudes respecto a la IA”, declaró Musk, quien posee su propia empresa de inteligencia artificial, desde el estrado en un tribunal de Oakland, California. La IA tiene el potencial de generar prosperidad para todos, pero también podría acarrear consecuencias nefastas para la humanidad, afirmó, una preocupación que lo motivó a fundar una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar sistemas de IA que sean “seguros” y “abiertos”.

“No queremos acabar con un desenlace al estilo de ‘Terminator’”, señaló.

Este juicio amenaza con desestabilizar a una de las mayores empresas de inteligencia artificial del mundo —y una de las principales rivales de Musk en este campo—, justo en un momento en que la compañía planea salir a bolsa, posiblemente este mismo año. OpenAI ha refutado sistemáticamente las acusaciones de Musk, sosteniendo que su demanda obedece a motivos de celos y arrepentimiento.

“Estamos aquí porque el Sr. Musk se equivocó rotundamente respecto a OpenAI. Estamos aquí ahora porque el Sr. Musk compite actualmente con OpenAI”, declaró el martes Bill Savitt, abogado principal de la compañía, durante su alegato inicial. “Dado que es un competidor, el Sr. Musk hará todo cuanto esté a su alcance para atacar a OpenAI”.

El veredicto del jurado servirá de guía a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers a la hora de decidir si Musk consigue lo que quiere: que OpenAI vuelva a ser una organización sin ánimo de lucro, que Altman y Brockman abandonen el consejo de administración de OpenAI y que unos US$ 130.000 millones sean pagados en concepto de indemnización a la fundación sin ánimo de lucro de OpenAI.

La batalla entre dos de los mayores pioneros de la IA, Musk y Altman, podría definir el futuro de esta tecnología emergente, pero ya de enorme influencia. Se espera que la salida a bolsa de OpenAI sea un éxito rotundo, y el capital que recaude podría ayudarle a dominar un sector en el que ya lleva la delantera. Por otro lado, si Musk gana, su empresa de IA complementaria (xAI) podría frenar a un importante rival y, potencialmente, superarlo.

El juicio ya resultaba polémico incluso antes de que se presentara cualquier testimonio.

Musk dedicó parte del lunes a publicar en su plataforma de redes sociales X comentarios sobre su demanda contra OpenAI, Altman y Brockman, así como sobre las alegaciones que plantea en la demanda, según las cuales el creador de ChatGPT lo engañó y traicionó su misión original.

“‘Scam’ Altman y Greg ‘Stockman’ robaron una organización benéfica. Punto final”, rezaba una de las misivas de Musk.

El martes por la mañana, la jueza Rogers reprendió a Musk por sus recientes publicaciones en redes sociales acerca del juicio y amenazó con dictar una orden de silencio antes de que el jurado hiciera acto de presencia en la sala.

Las publicaciones de Musk “solo empeorarán las cosas”, afirmó la jueza. Musk accedió a limitar sus publicaciones en redes sociales relativas a la demanda; Altman y Brockman hicieron lo propio.

Además, Musk podría enfrentarse a otros obstáculos en su empeño. El lunes, los abogados de Musk recusaron a varios candidatos a jurado que habían criticado duramente a su cliente multimillonario. Entre ellos figuraba una persona que, en el cuestionario previo, se refirió a Musk como un individuo “codicioso” y un “pedazo de basura”, y otra que declaró que el empleo de su pareja se vio “perjudicado” por la iniciativa de recorte de gastos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que fue liderado por Musk.

“La realidad es que a la gente no le cae bien. A mucha gente no le cae bien. Eso no significa que los estadounidenses no puedan tener integridad en el proceso judicial”, dijo Rogers a los abogados de Musk.

Los miembros del jurado expresaron pocas opiniones sobre Altman, quien estaba presente en la sala para la selección del jurado. Finalmente, los jurados seleccionados fueron en su mayoría aquellos que afirmaron tener una opinión neutral sobre Musk o la IA.

Musk cofundó y ayudó a financiar OpenAI como organización sin fines de lucro en 2015, para la que aportó, según él, al menos US$ 44 millones en sus primeros años. Sin embargo, se separó de la compañía en 2018 tras una agria lucha de poder. Más tarde, Musk fundó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI.

Un año después de su salida, OpenAI creó una filial con fines de lucro para recaudar más fondos. En 2025, la empresa evolucionó aún más hasta convertirse en una corporación sin fines de lucro de beneficio público, bajo la fundación OpenAI. Musk alega que este cambio traicionó la misión original sin fines de lucro de OpenAI de desarrollar tecnología de IA segura y de código abierto para el bien público, y que los líderes de la empresa, incluidos Altman y Brockman, se beneficiaron indebidamente de sus donaciones caritativas, según la demanda.

Microsoft, a quien Musk nombró codemandada en el caso, está acusada de complicidad en el incumplimiento de la obligación fiduciaria de OpenAI con fines benéficos. En una moción para desestimar la demanda, Microsoft calificó los argumentos de Musk como carentes de especificidad y fundamento, y basándose repetidamente en información y creencias sin respaldo.

Pero OpenAI afirma que fue el propio Musk quien impulsó una estructura con fines de lucro. Según OpenAI, Musk abandonó la empresa porque no pudo asumir el control total, y su demanda está motivada por “celos, arrepentimiento por haberse marchado de OpenAI y el deseo de perjudicar a una empresa de IA de la competencia”.

Cuando OpenAI se percató de que necesitaba más fondos para su capacidad informática y planeó crear una filial con fines de lucro, Musk quiso asumir el control total, afirmó Bill Savitt, abogado principal de OpenAI, en su declaración inicial. Al no contar con el acuerdo de los demás, Musk abandonó la empresa.

“Estamos aquí porque el Sr. Musk no se salió con la suya en OpenAI. Mis clientes tuvieron la audacia de seguir adelante y triunfar sin él. Puede que al Sr. Musk no le guste eso, pero no constituye base alguna para una demanda”, declaró Savitt.

Cientos de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas y documentos presentados como prueba ofrecerán una visión interna del caso, tanto antes como después de que Musk abandonara la empresa; comunicaciones que, en muchos casos, muestran una perspectiva muy diferente en privado que en las declaraciones públicas en las redes sociales.

En un correo electrónico de 2023 presentado como prueba, Altman le dice a Musk que es su “héroe”, pero que le duelen sus ataques contra OpenAI.

“Te entiendo y, desde luego, no es mi intención herir tus sentimientos, por lo que pido disculpas, pero el destino de la civilización está en juego”, dijo Musk en respuesta.

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