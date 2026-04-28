Una pregunta crucial para la democracia en EE.UU. que las elecciones de 2026 ya han respondido

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Tanto si los demócratas triunfan en noviembre como si los republicanos se benefician de otro improbable regreso de Trump, las elecciones de 2026 serán recordadas por haber reducido un aspecto fundamental de la democracia estadounidense.

El hecho de que el presidente Donald Trump desencadenara una batalla por la redistribución de distritos electorales a mitad de la década, en un esfuerzo por evitar la maldición de las elecciones presidenciales de mitad de mandato, dejó a los demócratas ante una disyuntiva: aferrarse a los motivos políticos más puros o contraatacar de la misma manera.

Su decisión de optar por esta última vía ha ofrecido una respuesta temprana a una pregunta que podría dominar la campaña presidencial de 2028 y los primeros días de cualquier nueva presidencia demócrata: ¿Hasta qué punto deberían los demócratas explotar los nuevos precedentes, las interpretaciones ampliadas del poder presidencial y los métodos agresivos que Trump puso en marcha durante su turbulento segundo mandato?

La redistribución de distritos electorales está impulsada por la urgencia que sienten muchos demócratas de finalmente contener a un agresivo presidente republicano.

También está siendo promovida por líderes con potencial para proyectarse a nivel nacional, como el gobernador de California, Gavin Newsom.

Por lo tanto, no sorprende que los demócratas estatales hayan respondido a las exigencias de Trump de una nueva manipulación de distritos electorales en Texas, Florida y otros lugares con mapas electorales para el Congreso que los favorecen en bastiones como California y Virginia.

Los principales líderes demócratas justificaron la adopción de lo que el expresidente Barack Obama denominó medidas “temporales” para equilibrar el panorama electoral.

Políticamente, esto es obvio para un partido cuya impotencia ha frustrado incluso a sus seguidores más fieles desde que Trump recuperó la Casa Blanca. En este punto, la lucha es imprescindible.

Pero combatir el fuego se suele generar un incendio mayor. Y si bien algunos demócratas contemplan la creación de futuras comisiones independientes para delimitar de manera justa los distritos electorales del Congreso, es difícil prever un momento en que la tensa situación política disminuya.

El enfrentamiento por la redistribución de distritos se intensificó en varios frentes el lunes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se unió a la disputa después de que los republicanos, que controlan la legislatura estatal, adoptaran su nuevo mapa electoral, que podría dar a su partido una ventaja en cuatro escaños que actualmente están en manos de los demócratas.

Mientras tanto, el lunes, el Tribunal Supremo de Virginia escuchó una impugnación a un nuevo plan de redistribución de distritos electorales para el Congreso, aprobado por los votantes, que los republicanos quieren que se anule, alegando violaciones de las normas de procedimiento.

Las disputas sobre los mapas electorales podrían ser cruciales para las elecciones de 2026 y 2028, especialmente si los resultados son ajustados y las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado dependen de unos pocos escaños.

Las acciones de Trump ponen de manifiesto su importancia para el futuro de su segundo mandato, ante la posibilidad de dos años de un escrutinio congresional implacable.

Pero ambas partes están pagando un precio.

Los estados que elaboraron nuevos mapas electorales para obtener ventajas partidistas intensificaron un patrón perjudicial que lleva mucho tiempo aquejando a la política estadounidense, pero que ha empeorado tras una decisión crucial del Tribunal Supremo en 2019: la de los líderes políticos eligiendo a sus votantes, en lugar de al revés, lo que supone un vuelco de los principios democráticos.

Algún día Trump dejará el cargo. Pero su metodología no será olvidada.

Es probable que cualquier futuro presidente demócrata enfrente la presión de la base progresista del partido para que tome medidas drásticas que destruyan el legado de Trump e implementen su propia agenda.

Esto podría asemejarse a la carrera del actual presidente por transformar la nación durante los primeros 100 días de su segundo mandato, mediante una autoridad ejecutiva amplia y, en ocasiones, cuestionable.

En algunos casos, los tribunales solo intervinieron para impugnar o retrasar las maniobras de poder de Trump cuando este tomaba medidas irreversibles, como por ejemplo el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El endurecimiento de la postura demócrata ya está comenzando.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, está adoptando una postura agresiva de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El lunes, el demócrata neoyorquino se negó a retractarse de su descripción de “una era de máxima confrontación”, en la que se refería específicamente a la aprobación por parte de los votantes de Virginia la semana pasada del nuevo mapa electoral que podría otorgar al partido una ventaja de 10 a 1 en la delegación del estado en el Congreso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y varios republicanos habían incluido el comentario, entre otros de los demócratas, en la lista de declaraciones que podrían incitar a la violencia, dos días después del presunto intento de asesinato contra Trump en una gala de prensa.

Jeffries argumentó que la Casa Blanca no había hecho nada para condenar la retórica de la derecha y añadió: “Piérdanse. Arreglen sus propios asuntos antes de tener algo que decirnos”.

En abstracto, la reconfiguración de los distritos electorales con fines partidistas puede tener un impacto perjudicial en la democracia.

Las elecciones que parecen predeterminadas por los partidos contribuyen al cinismo de los votantes y corren el riesgo de erosionar el consenso necesario para un sistema político democrático de autogobierno que funcione correctamente.

Los distritos electorales manipulados suelen aumentar la discriminación contra los votantes de color. Y bloquear las vías legítimas para el cambio político puede incrementar el potencial de actividad antidemocrática e incluso de violencia política.

La creación de distritos electorales más seguros para un partido también implica que las primarias se convierten en la mayor amenaza para un legislador en ejercicio.

Los candidatos suelen verse presionados hacia los extremos ideológicos por los activistas. Esto dificulta el consenso, elemento esencial del sistema republicano, en Washington.

Sin embargo, los intentos de modificar los distritos electorales estatales no siempre dan resultado.

Este año, los esfuerzos de Trump, que comenzaron en Texas, podrían ser contraproducentes, ya que propiciaron una respuesta demócrata.

Si su menguante popularidad presagia una victoria demócrata en las elecciones de noviembre, los cambios en los mapas electorales de Florida y Texas podrían, paradójicamente, haber hecho más vulnerables algunos escaños tradicionalmente republicanos.

Y no todos los republicanos han estado dispuestos a acatar las exigencias de Trump a Washington, que atentan contra el papel constitucional de los estados en la organización de las elecciones.

En Indiana, por ejemplo, los legisladores estatales republicanos resistieron la presión federal para modificar el mapa electoral.

Eric Bradner, de CNN, informó esta semana que los votantes de Trump en Indiana podrían ahora desafiar el intento del presidente de castigar a esos legisladores en las primarias estatales.

Los demócratas argumentan que algunos de sus esfuerzos por contrarrestar la gobernación —por ejemplo en Virginia y California— fueron respaldados mediante iniciativas populares en lugar de ser simplemente decididos por legislaturas estatales que, a su vez, están sometidas a manipulación electoral.

Los republicanos replican que los demócratas llevan mucho tiempo manipulando injustamente los distritos electorales en estados como Maryland.

La ofensiva de Trump para la redistribución de distritos electorales ha puesto en el punto de mira a figuras políticas emergentes.

En Virginia, la nueva gobernadora Abigail Spanberger obtuvo una victoria aplastante tras hacer campaña como moderada para disipar la percepción de que los demócratas a nivel nacional son demasiado radicales para este estado de tendencia demócrata-indecisa.

Sin embargo, una de sus primeras acciones importantes fue respaldar una votación estatal sobre la redistribución de distritos electorales, a instancias de los principales líderes del partido, que solo se aprobó por un margen estrecho.

Spanberger ha declarado que la medida fue una reacción temporal a Trump y que la comisión bipartidista de redistribución de distritos del estado volverá a funcionar.

Sin embargo, una encuesta del Washington Post-Schar School realizada este mes mostró que su índice de aprobación había caído al 47 % tras solo dos meses en el cargo.

Aun así, los gobernadores de Virginia tienen prohibido ejercer mandatos consecutivos, y si Spanberger alberga mayores ambiciones en el futuro, su viabilidad personal dependía de alinearse con el partido nacional.

En California, Newsom se labró un poderoso lema para movilizar a su partido en caso de que este gane la Cámara de Representantes en noviembre. Actuó con rapidez para contrarrestar la estrategia de redistribución de distritos de Trump en Texas, y el año pasado los votantes aprobaron nuevos distritos que podrían otorgar a los demócratas algunos escaños adicionales.

Si las elecciones nacionales de noviembre resultan favorables para el partido, Newsom, un posible candidato a las primarias presidenciales de 2028, podría atribuirse el mérito tras demostrar la firmeza al estilo Trump que muchos demócratas anhelan.

DeSantis siempre ha sido un luchador ideológico tenaz que ha impulsado políticas populistas y conservadoras como parte de su proyecto político personal.

Pero si aspira a recuperar su estatus como posible heredero de MAGA —que se vio afectado por una decepcionante campaña en las primarias republicanas de 2024— no le quedó más remedio que acatar las normas.

Pero su decisión, al igual que la de algunos de sus homólogos demócratas, amenaza con alimentar la percepción generalizada de que el sistema político está roto. Y contribuye a que la política quede marcada para siempre por las dos presidencias de Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.