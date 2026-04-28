Soldado que apostó en Polymarket sobre captura de Maduro y ganó US$ 400.000 se declaró inocente

Por Kara Scannell, CNN

El militar de fuerzas especiales involucrado en la captura del presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro se declaró inocente este martes de usar información clasificada sobre el operativo para obtener más de US$ 400.000 en ganancias ilegales.

Gannon Ken Van Dyke, un militar activo de 38 años destinado en Fort Bragg, compareció vestido de civil ante la jueza Margaret Garnett en Nueva York.

El caso es la primera vez que fiscales federales presentan cargos relacionados con apuestas realizadas en un mercado de predicción, el popular espacio donde las personas apuestan “sí” o “no” sobre resultados que van desde partidos deportivos y la boda de Taylor Swift hasta eventos geopolíticos.

Los fiscales alegan que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la inédita acción militar en las primeras horas del 3 de enero de 2026, cuando militares de EE.UU. sacaron a Maduro y a su esposa del palacio presidencial en Caracas, Venezuela, bajo intenso fuego cruzado.

Las autoridades aseguran que Van Dyke utilizó su conocimiento sobre la operación clasificada para hacer apuestas en Polymarket en los días y horas previas al operativo. Presuntamente apostó US$ 32.000 sobre la participación de EE.UU. en Venezuela, incluida una apuesta a que Maduro estaría “fuera” de Venezuela antes de finales de enero. Tras el exitoso operativo, Van Dyke obtuvo más de US$ 400.000 en ganancias.

Según la acusación, Van Dyke transfirió las ganancias a una bóveda extranjera de criptomonedas antes de moverlas a una cuenta de corretaje en línea recién creada. Tras reportes periodísticos que señalaron la exitosa apuesta, el documento judicial sostiene que Van Dyke pidió a Polymarket eliminar su cuenta.

Según la acusación, fue fotografiado poco después del operativo en “lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, usando uniforme militar de EE.UU. y portando un rifle, junto a otras tres personas con uniforme militar estadounidense”.

Van Dyke fue arrestado el jueves por la noche y acusado de uso indebido de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilegal. El viernes compareció por primera vez ante un tribunal federal en Carolina del Norte y fue liberado tras pagar una fianza de US$ 250.000.

La apuesta relacionada con Maduro es una de varias operaciones sospechosas que han llamado la atención recientemente. Legisladores y reportes de prensa han señalado grandes movimientos en el mercado de futuros del petróleo antes de anuncios clave relacionados con el conflicto entre EE.UU. e Irán.

Tras el arresto de Van Dyke, el presidente Donald Trump dijo en respuesta a preguntas que le preocupa la creciente tendencia global de apostar sobre eventos geopolíticos y afirmó que el mundo se ha convertido en “un casino”. “No estoy contento con eso”, añadió.

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