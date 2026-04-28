Las 5 cosas que debes saber este 28 de abril

CNN en Español

Trump exige a ABC que despida a Jimmy Kimmel. México detiene a alias El Jardinero, posible sucesor del Mencho. ¿Cómo fue el peor atentado en Colombia en años? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El sospechoso acusado en el tiroteo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca compartió publicaciones en las que comparaba al presidente Donald Trump con Adolf Hitler y animaba a otras personas críticas de su presidencia a comprar armas, según una revisión de CNN de cuentas de redes sociales que parecen pertenecerle. Cole Tomas Allen, quien compareció el lunes ante un tribunal acusado de intentar asesinar a Trump, también habría enviado un mensaje a familiares antes del ataque, que las autoridades están analizando para entender sus motivos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió el lunes a ABC que despidiera al presentador Jimmy Kimmel, después de que este, en tono de broma, llamara a la primera dama Melania Trump “viuda expectante” durante un sketch de la Cena de Corresponsales en su programa de la semana pasada. El presentador respondió el lunes por la noche defendiendo el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión y rechazando que sus palabras fueran un llamado a la violencia.

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México detuvieron en el estado de Nayarit a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, dos meses después de la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado durante años el máximo líder de la organización.

El atentado del sábado en Colombia, el peor ataque desde la firma de un acuerdo de paz con las FARC hace casi una década, dejó al menos 20 muertos, todos civiles, en una zona muy golpeada por la violencia armada en el país, cuando falta poco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Los republicanos que controlan la Legislatura de Florida abordarán el martes un nuevo mapa propuesto por el gobernador Ron DeSantis para darle al Partido Republicano una ventaja en cuatro escaños que ahora están en manos de los demócratas, en lo que probablemente sea la maniobra final en la batalla de redistribución de distritos que ha estado librándose durante meses.

¿Cuáles dos protagonistas de la final del Mundial 2018 están lesionados y llegarían justo para la Copa del Mundo de 2026?

A. Subasic y Lloris

B. Modric y Mbappé

C. Perisic y Griezmann

D. Valderrama y Maradona

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El rey Carlos y la reina Camila se reunieron con el presidente Trump y la primera dama en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU. y la primera dama Melania Trump recibieron al rey Carlos y a la reina Camila en el pórtico sur de la Casa Blanca el lunes.

Este es el hombre que decide cuándo y hacia dónde irá tu próximo vuelo

Cada vez que subes a un vuelo, estás entrando en una matriz: una red de decisiones que se han tomado por ti semanas, a veces meses, antes de la salida. Conoce al hombre que hace la planeación de los vuelos de British Airways.

¡Bebé a bordo! Paramédicas ayudan a una pasajera a dar a luz justo antes de que un vuelo de Delta aterrice

Una pasajera en un vuelo de Delta Air Lines desde Atlanta dio a luz a una niña sana justo antes de que el Boeing 737 aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregon, la noche del viernes. Dos paramédicas que casualmente iban en el vuelo ayudaron, pidiendo prestadas mantas a otros pasajeros y usando un cordón de zapato para atar el cordón umbilical.

US$ 110

El precio mundial del petróleo superó hoy los US$ 110 por barril por primera vez en tres semanas, ante la preocupación de que Estados Unidos e Irán no estén más cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir por completo el vital estrecho de Ormuz.

“Eres una vergüenza”

—Donald Trump calificó de “vergüenza” a la periodista Norah O’Donnell durante una entrevista en “60 Minutes”, luego de que ella leyera fragmentos del manifiesto atribuido al presunto autor del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Así se vieron dos tornados gemelos en Oklahoma en medio de fuertes tormentas

Dos tornados gemelos fueron observados en una zona rural cerca de Foraker, Oklahoma, mientras fuertes tormentas amenazan partes del Medio Oeste de EE.UU.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Ocho años después de haberse enfrentado cara a cara en la final de Rusia 2018, los emblemas de las selecciones de Francia y Croacia, Kylian Mbappé y Luka Modric, transitarán las próximas semanas con la incertidumbre de si podrán llegar en plenitud física a la Copa del Mundo de 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.