EE.UU. anuncia un acuerdo con Bolivia sobre minerales críticos como el litio

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Estados Unidos y Bolivia firmaron este lunes un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, con la promesa de atraer más inversiones al sector, según informó el Departamento de Estado de EE.UU.

La embajada estadounidense en Bolivia informó en X que el documento fue firmado por el subsecretario para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro de Minería de Bolivia, Marco Antonio Calderón de la Barca.

Por el momento, el Gobierno de Bolivia no se ha pronunciado al respecto. CNN envío una consulta al Ministerio de Minería y Metalurgia, que tiene programada una conferencia el jueves para una rendición de cuentas inicial de la gestión.

“Estados Unidos está comprometido a trabajar con Bolivia bajo el liderazgo del Presidente Paz para atraer inversiones que impulsen la prosperidad tanto en Estados Unidos como en Bolivia y aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos”, dijo el comunicado de la Oficina de Asuntos Económicos estadounidense.

Los minerales críticos son fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos, por lo que en los últimos años adquirieron una importancia estratégica.

Bolivia cuenta con una de las mayores reservas estimadas de litio a nivel mundial, con alrededor de 23 millones de toneladas según cálculos del Gobierno, aunque su producción es considerablemente menor que la de sus vecinos Argentina y Chile. Expertos consultados por CNN explicaron que la falta de inversión y de un plan estratégico han frenado los avances en el sector.

Héctor Córdova, analista minero de la Fundación Jubileo y expresidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia, dijo a CNN que el anuncio era esperado desde febrero, cuando el Gobierno de EE.UU. organizó una reunión ministerial sobre minerales críticos y anunció varios acuerdos bilaterales, pero no con el país altiplánico. “Muchos países salieron con acuerdos de inversiones, de mercados, de desarrollo de capacidades, pensé que Bolivia iba a venir con algo. Como no se dio en ese momento, era inminente que se diera en el futuro cercano”, indicó.

El presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, dijo en campaña que es prioritario que el país cuente con una Ley del Litio. El Gobierno de su antecesor, Luis Arce, firmó contratos con empresas de Rusia, China e India para la extracción del litio, pero los acuerdos no fueron aprobados por el Congreso.

Paz, que se ha mostrado más cerca de Estados Unidos que de otras potencias en un giro clave para la política exterior del país, ha dicho que esos documentos deben transparentarse.

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Con información de EFE