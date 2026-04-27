Las grandes compañías de combustibles fósiles ganaron alrededor de US$ 12.000 en el tiempo que tardaste en leer este titular

Por Laura Paddison, CNN

Seis de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo están en camino de obtener casi US$ 3.000 en beneficios cada segundo de este año, según un nuevo informe. En paralelo, los hogares de todo el mundo se enfrentan al aumento vertiginoso de los precios de la energía y la inflación, que están causando una crisis del costo de la vida.

Según un análisis de la organización sin ánimo de lucro Oxfam International, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies obtendrán beneficios de US$ 2.967 por segundo en 2026. Esto supone un aumento de casi US$ 37 millones diarios en comparación con sus beneficios de 2025.

Según el análisis, el total de beneficios proyectados procedentes de los combustibles fósiles para 2026 por parte de las seis empresas asciende a aproximadamente US$ 94.000 millones.

Las ganancias de las compañías petroleras y de gas se disparan a medida que continúa el conflicto con Irán. Las severas restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico vital para la industria del petróleo y el gas, han causado un alza vertiginosa de los precios mundiales del petróleo. En marzo, los precios del petróleo alcanzaron un promedio de más de US$ 100 por barril.

“Las empresas de combustibles fósiles se benefician de la inestabilidad geopolítica y, por consiguiente, de la desigualdad, ya que estas perturbaciones generan precios más altos y mayores beneficios”, declaró Mariana Paoli, responsable de política climática de Oxfam International.

Las repercusiones globales han sido significativas. Mientras las compañías petroleras y gasísticas obtienen enormes beneficios, la gente de todo el mundo lucha contra el alto costo de vida, incluyendo facturas de energía desorbitadas y precios abusivos en las gasolineras.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos es de US$ 4 por galón, lo que supone una presión adicional para los estadounidenses que ya luchan contra los altos precios de los alimentos y el costo de la vivienda.

Los países asiáticos, muchos de los cuales dependen en gran medida del petróleo transportado a través del estrecho de Ormuz, se encuentran entre los más afectados . Algunos gobiernos han ordenado a la población trabajar desde casa y están probando semanas laborales de cuatro días para reducir el consumo de combustible; las gasolineras están racionando el combustible y algunos hospitales se están quedando sin suministros.

La escasez de combustible también ha afectado a los países del África subsahariana, lo que ha llevado a algunos a racionar el combustible.

Los últimos años de conflicto global, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania, han resultado lucrativos para las compañías de petróleo y gas. Las principales empresas de combustibles fósiles obtuvieron casi medio billón de dólares en ganancias en los cuatro años transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, según un análisis realizado en febrero por la organización sin fines de lucro Global Witness.

Un análisis realizado este mes por Rystad Energy y The Guardian reveló que las 100 principales compañías de petróleo y gas del mundo ganaron más de US$ 30 millones por hora (US$ 8.333 por segundo) durante el primer mes de la guerra con Irán.

Sin embargo, los enormes beneficios de las petroleras no se están destinando a la transición hacia energías limpias ni al abandono del petróleo y el gas, que contribuyen al calentamiento global. En cambio, muchas empresas han reducido sus compromisos climáticos.

BP ha recortado la inversión prevista en energías renovables y ha aumentado el gasto en petróleo y gas, Shell ha suavizado sus objetivos para 2030 en materia de reducción de la contaminación climática y Exxon ha recortado el gasto previsto en energías bajas en carbono.

Shell declinó hacer comentarios. Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies no respondieron a la solicitud de comentarios.

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