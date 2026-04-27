El presunto atacante en la cena de corresponsales plantea interrogantes sobre el protocolo de seguridad del evento

Por Evan Perez y Kristen Holmes, CNN

El presunto atacante que el sábado se abrió paso más allá de un puesto de control de seguridad en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reavivó las preguntas sobre los protocolos del Servicio Secreto y sobre si deberían hacerse cambios al ya estricto cordón de seguridad en el evento anual repleto de celebridades.

El secretario interino de Justicia Todd Blanche, que apareció el domingo en “State of the Union” de CNN, elogió la respuesta como “una enorme historia de éxito en materia de seguridad”.

Dijo que los investigadores creen que el hombre de California que fue arrestado, Cole Tomas Allen, pretendía atacar a funcionarios de la administración en el evento, basándose en sus escritos que los investigadores están revisando.

Blanche publicó posteriormente en redes sociales una carta que el Departamento de Justicia presentó en una demanda, en la que calificó el incidente del sábado como un “intento de magnicidio contra el presidente Trump”.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron a CNN que familiares de Allen alertaron a las fuerzas del orden sobre sus posibles planes de llevar a cabo un ataque, pero sigue sin estar claro si la notificación ocurrió antes o después del incidente. Sus escritos, obtenidos por CNN, incluían retórica anti-Trump.

Según funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas del orden con experiencia en este tipo de eventos, el equipo de seguridad del presidente Donald Trump parece haber respondido conforme al entrenamiento, cubriéndolo de inmediato, mientras agentes armados adicionales tomaban posiciones con vista a la sala para impedir que cualquier amenaza se acercara al presidente.

El incidente del sábado se produce después de dos intentos de magnicidio previos contra Trump: uno en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, y otro dos meses después en un campo de golf en West Palm Beach, Florida.

Aunque algunos críticos han planteado preguntas sobre que el vicepresidente J. D. Vance fuera retirado del estrado antes que el presidente, la secuencia parece ajustarse a los procedimientos del Servicio Secreto, que incluyen medidas que pueden no ser visibles.

Un video del hotel Washington Hilton, donde se celebra la cena anual, mostró al presunto atacante pasando a toda prisa junto a un grupo de agentes del Servicio Secreto que parecían estar en una postura relajada mientras el evento ya estaba en marcha un piso más abajo.

Según funcionarios de las fuerzas del orden, llevaba una escopeta, una pistola y cuchillos, y logró desplazarse rápidamente hasta un vestíbulo un piso por encima de donde el presidente se encontraba en el enorme salón de baile, con capacidad para 2.600 personas.

“No creo que haya sido un fallo de seguridad”, dijo Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto y analista de CNN que ha colaborado en los preparativos de la cena anual. “Siempre hay cosas que se pueden aprender. No vamos a lograr un entorno de riesgo cero”.

Otro funcionario federal de las fuerzas del orden expresó algunas preocupaciones por imágenes de video de vigilancia que parecen mostrar a los agentes del Servicio Secreto relajados y tomados por sorpresa mientras el hombre corre por un área donde se habían instalado máquinas de magnetómetro para revisar a los invitados antes de que entraran al salón de baile.

“Eso no debería haber ocurrido así; deberían haberlo detenido antes de que llegara al área del vestíbulo”, dijo el funcionario federal de las fuerzas del orden.

El Servicio Secreto realiza de forma rutinaria una revisión después de incidentes como este, dijo Wackrow, y material adicional de vigilancia mostrará un panorama más completo que podría conducir a cambios.

Ya ha habido conversaciones dentro de la administración y del Servicio Secreto sobre cómo manejar la seguridad en estos eventos en el futuro, dijeron a CNN múltiples fuentes, en particular sobre si tantos altos funcionarios de la administración deberían asistir juntos a grandes eventos.

Cabe destacar que algunos funcionarios del Servicio Secreto se han mostrado reacios a que tanto el vicepresidente como el presidente asistan juntos a eventos fuera de los terrenos de la Casa Blanca. No estaba claro de inmediato qué conversaciones se mantuvieron antes de que tanto Trump como Vance asistieran a la cena del sábado.

Una fuente directamente involucrada en la planificación dijo a CNN que originalmente no se esperaba que el vicepresidente asistiera al evento, pero eso cambió a finales de la semana pasada.

Los investigadores creen que Allen disparó al menos un cartucho con una escopeta, y los agentes respondieron con disparos, que aparentemente no lo alcanzaron, dijeron funcionarios de las fuerzas del orden. Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió un disparo en su chaleco antibalas, según los investigadores.

Los agentes que vieron a Allen pasar corriendo probablemente tuvieron que considerar factores adicionales al responder, incluido que otros agentes venían hacia ellos para intentar detenerlo, dijo Wackrow.

“No puedes simplemente disparar tu arma de manera arbitraria”, dijo. “Hubo mucha disciplina en el hecho de que la gente no estuviera disparando sin más. Fue sometido muy rápidamente”.

Las fotos tomadas por periodistas y otras personas en el lugar parecen mostrar a Allen en el suelo y detenido en un área del vestíbulo cerca de los baños, antes de un tramo de escaleras que lo habría llevado al salón de baile.

Después de que los funcionarios del gabinete fueron evacuados del evento, algunos asistentes de alto perfil, incluida Erika Kirk —la viuda del fallecido activista conservador Charlie Kirk, quien fue muerto a tiros el año pasado—, también fueron localizados y escoltados fuera.

Cuando un presidente u otros altos funcionarios del Gobierno planean asistir a la cena anual, los preparativos de seguridad comienzan semanas antes. El hotel fue escenario del intento de magnicidio de 1981 contra el presidente Ronald Reagan, quien recibió un disparo al salir de un acto en el que había pronunciado un discurso.

Para la cena de este año, el Servicio Secreto incrementó visiblemente el cordón de protección, ayudando a gestionar las protestas previstas y ante el aumento de las amenazas en medio de la guerra con Irán.

Allen supuestamente viajó en tren desde su casa en California hasta Washington, dijo Blanche, lo que le ayudó a transportar armas sin un escrutinio de seguridad adicional en el aeropuerto.

También era huésped del Washington Hilton, lo que le permitió estar dentro de la burbuja de seguridad que rodea el evento.

En ocasiones, el Servicio Secreto exige que los invitados y su equipaje sean revisados antes de entrar a un hotel durante eventos de alta seguridad, como la Asamblea General de la ONU. Eso no suele hacerse para la cena de corresponsales.

El Servicio Secreto verificó los nombres de los huéspedes del hotel en una base de datos de personas que tienen órdenes de arresto o que, de otro modo, podrían ser buscadas por las fuerzas del orden. Allen no era conocido por las autoridades y no había aparecido en ninguna base de datos de amenazas, dijo a CNN un funcionario federal de las fuerzas del orden. Las armas de fuego que compró en 2023 y 2025 fueron adquisiciones legales, lo que refleja su falta de antecedentes penales, dijo el funcionario.

La elección de Allen de una escopeta para disparar mientras corría por el vestíbulo del hotel sugiere que no era una misión de la que esperara salir con vida, dijo el funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

“No parece que esto fuera una misión de tiroteo prolongado”, dijo el funcionario.

Blanche dijo en “State of the Union” de CNN que está “sumamente convencido de que el Servicio Secreto hizo su trabajo aquí, no solo en lo ocurrido anoche, sino en los días previos al evento”.

“Creo que es trágico y es triste y vamos a aprender de ello, pero que no quepa duda: el Servicio Secreto hizo su trabajo anoche”, dijo el fiscal general interino.

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Con información de Holmes Lybrand, de CNN.