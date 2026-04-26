Un campeón, tres al caer y una pelea punto a punto: así se definen LaLiga, la Premier, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1

Por Federico Leiva, CNN en Español

La temporada 2025/2026 está por llegar a su fin. Con la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina, las principales ligas de fútbol del mundo buscan campeón, aunque unas pocas ya lo han encontrado.

En Europa, las tradicionalmente mejores cinco ligas están, jornada más o jornada menos, en su recta final, y una de ellas ya tiene ganador.

El Bayern Munich arrasó por segundo año consecutivo, pero esta vez también puede ser récord: si gana los tres partidos que le faltan disputar llegará a los 91 puntos, igualando la mejor marca histórica, que también consiguió el “Gigante de Baviera” en la 2012/2013, bajo la dirección técnica de Jupp Heynckes. Eso sí, los dirigidos por Vincent Kompany, que ya igualaron su cosecha total de puntos del año pasado (82), tienen mejor diferencia de gol, por lo que tres victorias más los pondrán en el trono de los campeones de la Bundesliga. Y también están en la final de la Copa de Alemania y en semifinales de la Champions League…

Pese a que el Bayern ya es campeón, todavía hay cosas por conocer de la primera división alemana. Lo mejor será la pelea por evitar el descenso, donde los últimos dos de la liga bajan directamente y el antepenúltimo juega un playoff con el tercero de la segunda categoría. Todavía hay nueve equipos con la calculadora en la mano, pero parece que todo se definirá entre el Heidenheim (hoy 18°), el Wolfsburgo (17°) y el St. Pauli (16°).

Salvo una catástrofe futbolística sin precedentes, el FC Barcelona añadirá otra estrella a su palmarés. El conjunto blaugrana es líder de LaLiga con 11 puntos de ventaja con 15 por jugar. La definición puede llegar el próximo fin de semana, aunque insólitamente los catalanes pueden ser campeones por televisión. Y es que LaLiga programó su próximo encuentro para el sábado, en casa del Osasuna, un día antes de que juegue su escolta, el Real Madrid. Si los dirigidos por Hansi Flick ganan, aún deberán esperar un tropiezo de los blancos el domingo para gritar campeón. Si eso no sucede, el festejo se postergará al menos una semana, cuando se vean las caras en un clásico cargado de tensión: el culé puede concretar el título frente a su eterno rival, o también podría llegar como campeón. En ese caso, el Merengue asistirá a la fiesta del Camp Nou.

Además de El Clásico, la lucha en la zona roja promete ser infartante: matemáticamente, hasta el 6°, el Getafe, tiene chances de bajar de categoría, con lo cual la pelea por no descender tiene múltiples protagonistas y casi ningún actor secundario, con varios duelos directos pendientes. Real Oviedo (20°, con 28 puntos), Levante UD (19°, con 32), Sevilla (18°, con 34), Mallorca (17°, con 35), Alavés (16°, con 36), Girona (15°, con 38), Espanyol (14°, con 38), Elche CF (13°, con 38), Valencia (12°, con 39) y Rayo Vallecano (11°, con 39), son los más complicados, pero con 15 puntos por jugar, realmente cualquier cosa puede pasar.

Pero si de peleas atrapantes hablamos, la que llevan el Arsenal y el Manchester City por la Premier League es la que se roba todas las miradas. Los Gunners, líderes durante casi toda la temporada, sacaron tres unidades de ventaja esta semana con un gran triunfo ante el Newcastle, pero los Citizens adeudan un partido. La lucha es tan pareja que, si el equipo de Guardiola gana ese juego pendiente por un gol, ambos quedarían con los mismos puntos y misma diferencia de tantos (el primer criterio de desempate). El título se decidiría en ese caso por goles marcados, donde hoy el City lleva dos de ventaja. Si eso también termina igualado, los celestes tienen a su favor el resultado en enfrentamientos directos.

Quedan cuatro jornadas (al City cinco) y la pelea será durísima. Los de Londres tienen un fixture más accesible (Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace), pero en el medio tienen dos choques mano a mano con el Atlético de Madrid por un lugar en la final de la Champions. El City tiene rivales más peligrosos por enfrentar (Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa), con una final contra el Chelsea por la FA Cup en el medio. La Premier League no ha divulgado la fecha de los partidos que el City tendrá que reprogramar, pero cabe la posibilidad de que tenga que jugar cada tres días justo en la última semana de liga.

La pelea por no descender será prácticamente un mano a mano entre el Tottenham y el West Ham, que lleva dos unidades de ventaja, aunque el Nottingham Forest y el Leeds United no pueden descuidarse. El Burnley y el Wolverhampton ya sacaron boleto para jugar en segunda división la próxima temporada.

En Italia, el Inter de Milán desperdició este domingo la gran chance de gritar campeón, pero casi no hay posibilidades de que el Scudetto se le escape al “Nerazzurri”. Con 12 puntos aún en disputa, le lleva 10 de ventaja a su más inmediato perseguidor, el Napoli de Antonio Conte. San Siro se vestirá de gala el próximo domingo, cuando el equipo dirigido por Cristian Chivu reciba al Parma con la oportunidad de ganar y quedarse con el título. Incluso podría pisar el campo de juego ya como campeón, si los napolitanos no le ganan al sorprendente Como en calidad de visitantes.

La pelea en la zona roja resulta algo más llamativa, ya que, si bien el Pisa y el Hellas Verona tienen un pie y medio en segunda división, el tercer pasajero en el tren llamado descenso no tiene dueño claro. Hoy se estaría yendo el Cremonese (28 puntos), pero el Lecce (29) pende de un hilo y el Cagliari (33) no está a salvo todavía. Quedan cuatro jornadas calientes en la parte baja de la tabla de posiciones.

En Francia, el tropezón del escolta Lens este fin de semana le allanó el camino al París Sain-Germain rumbo a otro título, esta vez cargado de polémica, ya que fue claramente beneficiado por la decisión de la liga de aplazar su encuentro directo con el propio Lens por la proximidad de su compromiso en la Champions League. Ahora hay una diferencia de seis puntos entre ambos con 12 en juego. Si bien tienen un duelo mano a mano pendiente, los parisinos deben enfrentar al Lorient, el Brest y el Paris FC, tres equipos que, a priori, no deberían impedirle ir por otro título. La Ligue 1 puede quedar sentenciada el próximo fin de semana, si el PSG le gana de local al Lorient y el Lens pierde en Niza.

El descenso tiene casi todo definido. Al Metz solo le falta el último empujón a la segunda división y el Nantes camina por la cornisa, a cinco unidades del playoff por la permanencia (Francia y Alemania tienen idéntico sistema, con 18 equipos, dos descensos y un playoff) con solo tres partidos por jugar. El Auxerre tiene pocas probabilidades de eludir ese playoff, ya que también está a cinco unidades de la salvación asegurada.

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