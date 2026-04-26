Aumenta a más de US$ 1,4 millones la recompensa por cabecilla de disidencias de las FARC tras ataque con explosivos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que aumentó hasta 5.000 millones de pesos (alrededor de US$ 1,4 millones) la recompensa por información que permita ubicar a Iván Jacob Idrobo Arrendondo, alias Marlon, identificado por las autoridades como cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras el ataque con explosivos en el Cauca que dejó al menos 19 muertos.

“No nos doblegamos, nos empeñamos en capturar a los responsables y en hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desde el sector de El Túnel en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, un día después del ataque que generó conmoción en el país.

Las Fuerzas Militares atribuyen el atentado a la estructura alias Marlon señalada como parte del Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país que ha sido declarado objetivo militar de alto valor.

También se ofrecieron hasta 500 millones de pesos (alrededor de US$ 140.000) por alias “Max Max” y 200 millones (US$ 56.000) por alias “Yogui”, identificados por las autoridades como presuntos integrantes del mismo grupo armado.

Además, se estableció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (US$ 56.000) para ciudadanos que entreguen información que permita evitar nuevos atentados.

El ataque ocurrió este sábado en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, donde fue activado un artefacto explosivo contra varios vehículos. Según las autoridades locales, al menos 19 personas han muerto y 48 resultaron heridas, entre ellas menores de edad.

Además, las autoridades han reportado una escalada de violencia en el suroeste del país, donde en los últimos dos días se han registrado varios ataques adicionales en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, por los que responsabilizó a las “estructuras criminales” de las disidencias de las FARC, “bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’”.

“Durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil”, dijo el comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto.

El ministerio de Defensa aseguró que reforzará las operaciones en el Cauca y anunció medidas para proteger a la población. Las autoridades anunciaron el despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales.

“Desplegaremos todas nuestras capacidades para capturar a los responsables de los ataques terroristas, proteger a la población civil y anticipar nuevos hechos de violencia”, afirmó Sánchez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista” y aseguró que los responsables han sido identificados por los organismos de inteligencia.

La Gobernación del Cauca decretó tres días de duelo y calificó lo ocurrido como un “ataque indiscriminado contra la población civil”, en medio de una serie de hechos violentos recientes en la región.

El ataque se produce horas después de la visita de Petro a Venezuela junto a la cúpula militar de Colombia, donde anunció con la presidenta encargada Delcy Rodríguez que acordaron combatir a los grupos criminales en la frontera entre ambos países, una de las más extensas de la región, con más de 2.219 kilómetros.

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Con información de Anabella González