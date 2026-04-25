Gaza celebra sus primeras elecciones en 20 años, en medio de un proceso de alto el fuego estancado, pero solo en una ciudad

Por Mohammad Al-Sawalhi, Abeer Salman y Oren Liebermann, CNN

Gaza celebró este sábado sus primeras elecciones en más de 20 años, pero solo en una ciudad, para una pequeña fracción de la población del devastado territorio, en medio del estancamiento del proceso para avanzar el alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamas.

Las elecciones tuvieron lugar en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, una de las zonas que sufrió la menor destrucción durante casi dos años de bombardeos israelíes sobre el enclave. Celebradas bajo los auspicios del Gobierno Autónomo Palestino, las elecciones municipales también tuvieron lugar en la Ribera Occidental ocupada, en medio de una percepción de desilusión generalizada con el partido gobernante Fatah.

En Gaza, aproximadamente 70.000 votantes —menos del 5 % de la población— pudieron emitir su voto en unas elecciones consideradas en gran medida simbólicas. Son las primeras elecciones celebradas en el territorio desde que Hamas tomó el poder en 2006.

“Honestamente, como palestino y como hijo de Gaza, me siento orgulloso de que, después de esta guerra, el proceso democrático esté regresando”, declaró a Reuters Mamdouh al-Bhaisi, un votante de 52 años. “Estoy lleno de alegría, y rezo para que todos participen y contribuyan al éxito de esta gran celebración democrática”.

Las elecciones en Gaza se celebraron pese a enormes desafíos, incluida la falta de lugares de votación adecuados, la escasez de urnas y otros problemas, de acuerdo con Jamil al-Khalidi, director regional de la comisión electoral palestina. Muchas de las escuelas que habrían servido como centros de votación fueron destruidas en ataques israelíes, explicó a CNN, lo que obligó a la comisión electoral a usar carpas.

“Estábamos decididos a celebrar estas elecciones y encontrar las alternativas necesarias para garantizar el éxito del proceso electoral”, dijo al-Khalidi.

Hamas fue excluido oficialmente de participar en las elecciones municipales de este sábado, ya que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) exigió que los partidos y candidatos que se presentaran aceptaran ciertos compromisos, incluido el reconocimiento de Israel y el apoyo a una solución de dos Estados. Sin embargo, se espera que los resultados de las urnas, junto con la participación, ayuden a medir la popularidad de Hamas tras dos años de guerra.

A pesar de no presentar una lista oficial de candidatos, las fuerzas policiales de Hamas aseguraron los centros de votación en Deir al-Balah, rodeando cada ubicación con guardias armados.

“Celebrar elecciones municipales en Deir al-Balah es un paso positivo e importante”, dijo este sábado el portavoz de Hamas, Hazem Qassem, al tiempo que pidió elecciones presidenciales y legislativas, que tampoco se han celebrado en dos décadas. “Vemos (las elecciones municipales) como un paso importante y necesario, y esperamos que se amplíen a todas las gobernaciones de Gaza”.

Ashraf Shuaibi, jefe de la Comisión Electoral Central, afirmó que la votación de este sábado en Gaza también puede ser un modelo para elecciones nacionales palestinas. “Fue reconfortante ver que urnas fabricadas localmente en Gaza y papeletas impresas localmente hicieron posibles las primeras elecciones en 21 años y en medio de una guerra devastadora”, declaró Shuaibi.

Se espera que los resultados se publiquen la noche de este sábado o el domingo.

La elección también fue una oportunidad para que el Gobierno Autónomo Palestino mostrara una medida de gobernanza unificada sobre la Ribera Occidental y Gaza, al celebrar elecciones en ambos lugares. La autoridad liderada por Fatah no ha ejercido ninguna medida real de poder en Gaza desde que fue expulsada por Hamas hace casi dos décadas.

“La elección de hoy no solo es importante para la gobernanza democrática en los territorios palestinos ocupados, sino que también es significativo que [la Comisión Central de Elecciones] haya podido llevar a cabo elecciones en Deir al-Balah, donde los residentes que enfrentan desplazamiento y penurias no han votado en 20 años”, dijo Sarah Johnson, directora del programa de democracia del Centro Carter, una organización sin fines de lucro que supervisa elecciones en todo el mundo. “La inclusión de Gaza es fundamental para cualquier camino creíble hacia la autodeterminación y para reafirmar la unidad nacional y territorial que requiere un horizonte político”.

Muchos votantes vieron la elección como una oportunidad para expresar su deseo de autodeterminación palestina y una vía de avance, especialmente después de que el bombardeo de Israel sobre Gaza destruyera gran parte del territorio. Un Gobierno Autónomo Palestino reformado también es una parte clave del acuerdo de alto el fuego mediado por EE.UU., y las elecciones se consideran un elemento vital de la reforma.

“Nuestra esperanza en estas elecciones, si Dios quiere, es que reafirmarán el nacionalismo palestino, impedirán la desaparición de la identidad palestina y consolidarán nuestra conexión con esta tierra, nuestras raíces y nuestros antepasados”, dijo Mohammed Salman, de 56 años, al votar este sábado.

La semana pasada, el asesor principal del gobierno de EE.UU., Aryeh Lightstone, se reunió con el principal negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, en El Cairo, mientras el Gobierno de Trump intenta impulsar el alto el fuego entre Israel y Hamas. Pero el avance se ha estancado en la siguiente fase del acuerdo, que prevé el desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza internacional en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes.

Mientras tanto, en la Ribera Occidental ocupada, algunos palestinos vieron las elecciones municipales con profundo escepticismo. Las elecciones municipales, que determinan quién está a cargo de gestionar los servicios locales, se celebraron por última vez en la Ribera Occidental en 2022. Pero en ciudades importantes como Ramala y Nablus, los únicos candidatos inscritos eran del partido Fatah, que ha controlado el Gobierno Autónomo Palestino desde su creación.

El presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, de 90 años, no ha convocado elecciones presidenciales en más de dos décadas.

Mahmoud Hreibat, un destacado periodista palestino, describió las elecciones como “una boda sin novio”. En su página de Facebook, escribió: “En esta escena, Ramala decepcionó a todos aquellos que esperaban sentir allí el pulso de las elecciones. Dejó la celebración democrática incompleta, fría y sin alma”.

Israel no permite elecciones municipales palestinas en Jerusalén Este. Huda Al-Imam, una conocida activista palestina del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, dijo en Facebook: “Las elecciones corren el riesgo de convertirse en un mero trámite formal en lugar de un proceso democrático genuino que refleje la voluntad y la elección de la gente, o que responda a las graves y urgentes condiciones que moldean nuestras trágicas vidas cotidianas bajo los crímenes de la ocupación”.

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