Microsoft busca reducir el tamaño de su plantilla con un programa inédito de jubilación anticipada

Por Lisa Eadicicco, CNN

Microsoft ofrece a cerca del 7 % de su plantilla en Estados Unidos la opción de jubilarse anticipadamente, el más reciente intento de una importante empresa tecnológica de reducir su tamaño mientras incrementa las inversiones en inteligencia artificial.

El programa de jubilación única, pionera en la empresa, estará disponible para los empleados cuya edad y años de servicio sumen 70 o más, informó Microsoft.

CNBC y Bloomberg informaron primero sobre las jubilaciones voluntarias, que la empresa confirmó a CNN.

Podrán participar los empleados con rango de director sénior o inferior, y Microsoft planea notificar a los empleados elegibles el 7 de mayo.

Las acciones de Microsoft (MSFT) cayeron casi un 4 % el jueves, día en que la empresa informó a los empleados sobre el programa.

Los gigantes tecnológicos han realizado importantes recortes de personal durante el último año en respuesta al impacto de la IA tanto en la fuerza laboral como en la industria tecnológica en general. Meta anunció el jueves que recortaría el 10 % de su plantilla, o aproximadamente 8.000 puestos, para operar de manera más eficiente y compensar otras inversiones. Amazon eliminó 30.000 puestos de trabajo en dos rondas de despidos en enero y octubre. Y la empresa financiera Block recortó un asombroso 40 % de su personal a principios de este año porque “un equipo significativamente más pequeño” puede “hacer más y hacerlo mejor” con herramientas de IA.

Microsoft, al igual que otras empresas tecnológicas, ha invertido fuertemente en infraestructura y herramientas de IA. Gastó US $ 37.500 millones en gastos relacionados con centros de datos e infraestructura en el trimestre que terminó en diciembre.

Algunos líderes tecnológicos afirman que la IA les ha permitido lograr más con equipos más pequeños, gracias en parte a la capacidad de la IA para escribir código.

Microsoft se encuentra entre las muchas empresas que ofrecen a los desarrolladores agentes de programación que pueden trabajar en su nombre.

Las indemnizaciones voluntarias llegan después de que Microsoft despidiera a alrededor de 9.000 trabajadores el verano pasado, el mayor recorte desde 2023.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que las tres prioridades empresariales de la compañía son la seguridad, la calidad y la transformación de IA en un memorando sobre los despidos de julio del año pasado.

“Este cambio de plataforma está remodelando no solo los productos que construimos y los modelos de negocio bajo los que operamos, sino también cómo estamos estructurados y cómo trabajamos juntos cada día”, escribió. “A veces puede sentirse desordenado, pero la transformación siempre lo es”.

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Con información de John Towfighi, de CNN.