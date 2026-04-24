La música de “The Super Mario Galaxy Movie” y una impactante historia de supervivencia

Por Lisa Respers France, CNN

Brian Tyler recuerda estar en una cama de hospital cuando la música para “The Super Mario Galaxy Movie” le vino a su mente.

El compositor sufrió un grave incidente médico en agosto de 2025, mientras se encontraba en su estudio de música: una doble hemorragia cerebral subaracnoidea, un sangrado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo recubre.

“Simplemente sucedió de la nada”, dijo Tyler, de 53 años, hablando desde su hogar en Los Ángeles. “Fue como si me cayera un rayo; estaba tocando el vacío, enfrentándome a la negrura”.

Muchas personas que sufren este tipo de hemorragia mueren repentinamente, según la Cleveland Clinic. De aquellos que logran llegar al hospital, un tercio fallece durante la hospitalización. Otro tercio sobrevive, pero con alguna discapacidad.

Tyler comentó que la causa de la hemorragia no estaba clara. Pasó tres semanas en el hospital recibiendo tratamiento.

Pronto, se encontró desafiando las probabilidades. Tomó papel y pluma, retomando las composiciones cinematográficas en las que había estado trabajando cuando sufrió el aneurisma: tanto para “The Super Mario Galaxy Movie” como para “Nuremberg”, película que se estrenó el año pasado.

“Fue una especie de regreso catártico; me dio un objetivo y un sentido de hacia dónde me dirigía”, afirmó.

Ahora, con “The Super Mario Galaxy Movie” habiendo recaudado más de US$ 747 millones a nivel mundial en venta de tickets y perfilándose como una de las películas más taquilleras del año, Tyler se siente agradecido.

Bromeó al decir que su banda sonora fue responsable del “99 %” del éxito de la película. Puede que fuera una broma, pero para muchos superfans del filme —una secuela de la exitosísima “Super Mario Bros.” de 2023, para la cual Tyler también compuso la música—, la banda sonora es un componente fundamental.

“La música es una parte tan importante de ‘Super Mario Bros.’ y la compuse toda como una sola obra”, dijo Tyler. “El objetivo era escribir algo hermoso, épico y verdaderamente apasionado”.

Tyler cuenta con una trayectoria destacada, habiendo compuesto la música para decenas de grandes películas, entre ellas “Rambo”, “Crazy Rich Asians” y “Iron Man 3”. También ha compuesto el tema musical para el Campeonato Abierto de Golf de Estados Unidos (U.S. Open) y para la Fórmula 1.

Tyler también trabajó en la música para “Nuremberg” poco después de sufrir la emergencia médica; se trata de la aclamada película de 2025, protagonizada por Rami Malek en el papel de un psiquiatra del ejército estadounidense que evalúa a líderes nazis —incluido Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe— antes de los juicios celebrados tras la Segunda Guerra Mundial. “‘Nuremberg’ era una película de gran importancia histórica, y necesitaba capturar fielmente la atmósfera de aquella época”, comentó Tyler.

Tyler percibió un hilo conductor entre su propia experiencia personal y las dos películas en las que trabajó.

“Da la casualidad de que existen ciertas líneas paralelas en la trama de ambas historias: en las dos se trata de resurgir, de perseverar y de buscar”, explicó. “Por lo tanto, para mí fue como si tuviera la oportunidad de componer música inspirándome directamente en la experiencia que acababa de vivir”.

Sin embargo, en este momento, su atención está centrada por completo en “The Super Mario Galaxy”. La película —dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc y Fabien Polack, y protagonizada, entre otros, por Brie Larson y Jack Black— se basa en la legendaria saga de videojuegos de Nintendo.

Tyler, quien es un gran aficionado a los videojuegos, comprendió la importancia de lograr una perfecta armonía entre las melodías y las imágenes en esta película de animación; un proceso que se vio enriquecido por uno de los “superpoderes” de Tyler: la cromestesia.

Este fenómeno neurológico permite a quienes lo poseen percibir los sonidos como colores y formas; según Tyler, esto actúa como una especie de “código de trucos” cuando dirige una orquesta, ya que le permite “visualizar la coloración de los acordes”.

“Es como una forma adicional de escuchar: percibo la música a través de la vista”, afirmó Tyler. “Cuando la gente habla, siempre percibo colores. Ya estoy acostumbrado a ello; de hecho, solía pensar que todo el mundo lo experimentaba”.

Pronto tendrá la oportunidad de mostrar al público cómo se siente esa experiencia. Tyler se encuentra dirigiendo una película que él mismo describe como “una fusión contemporánea entre ‘Fantasía’ y ‘2001: Odisea del espacio’”.

“Me estoy encargando de los efectos visuales, de la corrección de color, de la música y de la dirección de la filmación”, explicó. “Mi objetivo es crear una obra que permita al espectador ver el mundo tal y como yo lo veo”.

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