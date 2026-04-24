El antiguo reino montañoso donde la fantasía de “Narnia” y “Game of Thrones” cobra vida

Por Maureen O’Hare, CNN

Los densos bosques, los ríos serpenteantes y los picos de granito de las montañas Mourne de Irlanda del Norte han vivido muchas vidas y asumido muchos nombres.

Son Westeros en “Game of Thrones”. Son “Krypton” en la precuela de Superman.

También son Transilvania en “Dracula Untold”, Sherwood en la próxima “The Death of Robin Hood” y los Reinos Olvidados en “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”.

Como parte del geoparque mundial Mourne Gullion Strangford, esta región montañosa en el noreste de Irlanda obtuvo el reconocimiento de la Unesco en 2023, pero llegan relativamente pocos visitantes internacionales para explorarla.

Sin embargo, el líricamente llamado Reino de Mourne —nunca fue un estado soberano— ha estado inspirando la imaginación a nivel mundial durante más de 75 años.

Este paisaje bañado por el mar, de 570 kilómetros cuadrados, fue la inspiración en la vida real para “The Chronicles of Narnia”, las perdurables novelas de los años 50 del escritor nacido en Belfast C. S. Lewis que pronto serán revividas una vez más. Tendrán su cuarta adaptación cinematográfica en “Narnia: The Magician’s Nephew”, de la directora de “Barbie”, Greta Gerwig, a finales de este año.

Mientras la “Narnia” de Gerwig se está filmando en Inglaterra, Irlanda del Norte tiene una floreciente industria cinematográfica local. Se estima que la producción de las temporadas 1 y 2 de la nueva precuela de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, ha devuelto por sí sola más de US$ 80 millones a la economía.

“Somos un país pequeño y muy compacto. De hecho, efectivamente tenemos el tamaño del gran Los Ángeles, pero con alrededor del 10 % de la población”, dice Andrew Reid, director de contenidos de Northern Ireland Screen.

Solo 1,9 millones de personas viven en Irlanda del Norte, pero en cualquier momento habrá 1.200 personas trabajando arduamente en proyectos de ficción de acción real.

Gracias a una buena infraestructura vial, los equipos pueden dirigirse en cualquier dirección desde una base de producción en Belfast y acceder rápidamente a una amplia gama de paisajes diversos, al igual que los fans y turistas que llegan a la región tras su estela.

“Puedes estar en una playa por la mañana” y de vuelta en Belfast por la tarde, dice Reid, o “en una montaña un día” y luego en un río, lago o en un bosque al siguiente.

La costa al norte de Belfast, con sus vistas azotadas por el viento que recuerdan a las Tierras Altas de Escocia, tiene algunos de los paisajes más dramáticos de Irlanda, incluida la mundialmente famosa Calzada del Gigante.

A una hora al sur de Belfast, el geoparque mundial Mourne Gullion Strangford es un paisaje más suave, con colinas onduladas y valles sombríos en los que es fácil que la mente evoque criaturas mágicas.

“He visto paisajes, en particular en las montañas Mourne y hacia el sur, que bajo una luz determinada me hicieron sentir que en cualquier momento un gigante podría alzar la cabeza por encima de la siguiente cresta”, escribió C. S. Lewis en su ensayo “On Stories”.

Fue más específico en una carta a su hermano Warren, escribiendo: “Esa parte de Rostrevor que domina Carlingford Lough es mi idea de Narnia”.

Los chicos Lewis pasaban las vacaciones de la infancia en Rostrevor, un pueblo ordenado y alegremente pintado, ahora salpicado de murales literarios, cerca de la frontera norirlandesa.

Al norte se alzan las montañas, densamente arboladas con imponentes píceas de Sitka, uno de los árboles más altos del mundo, y a sus pies yacen las aguas quietas del querido lough de Lewis, un fiordo glaciar que se abre al mar de Irlanda.

Lewis no fue el primero en soñar con gigantes aquí. Desde el pueblo, puedes pasear junto al Fairy Glen (supuestamente el lugar donde habitan los “duendes”) y subir por la ladera de la montaña para descubrir vistas espectaculares y una peculiar roca de 50 toneladas encaramada inesperadamente a casi 305 metros sobre el nivel del mar.

La explicación científica es que Cloughmore (del irlandés “piedra grande”) es un bloque errático glaciar, que se cree que se originó en Escocia y fue depositado aquí por el hielo en retirada al final de la última Edad de Hielo.

La versión mítica es que fue arrojada aquí desde el otro lado del lago por Finn McCool, el legendario titán al que también se le atribuye la construcción de la Calzada del Gigante, a unos 160 kilómetros al norte.

Los Mournes se formaron por actividad volcánica hace más de 50 millones de años, en cambios tectónicos relacionados con los que formaron antes las columnas de basalto de la Calzada.

Luego fueron esculpidos por sucesivas edades de hielo, lo que significa que las montañas —apropiadamente para un lugar de rodaje de “Game of Thrones”— son una auténtica “tierra de fuego y hielo”.

Al norte de Rostrevor, en el corazón de las montañas, Leitrim Lodge ha sido un lugar de rodaje frecuente, incluso como las tierras al norte de Winterfell en la temporada 2 de “Game of Thrones”. (Winterfell en sí está en la finca de Castle Ward, a unos 48 kilómetros al noroeste).

También es donde, explica Reid, C. S. Lewis iba de picnic con su familia y entretenía a sus primos pequeños con “pequeñas historias sobre ejércitos de enanos y esto, aquello y lo otro”.

La cabaña del granjero donde Arya y el Perro se refugiaron en la temporada 4 de “Game of Thrones” está a siete minutos en coche, cerca de la “Cabaña de Santa”, la “residencia oficial” de Santa Claus en Irlanda. La aparición del padre de la Navidad en los libros de Narnia es un acontecimiento sísmico, pero en esta atracción de Hilltown es un clásico del calendario, cada noviembre y diciembre.

Los lugareños también se dirigen a la “colina mágica” cerca de la presa de Spelga para experimentar un intrigante fenómeno natural. Una ilusión óptica aquí crea lo que a veces se llama una cuesta eléctrica: un auto aparcado con el freno de mano quitado parecerá rodar cuesta arriba en esta tranquila carretera secundaria.

Durante la infancia de Lewis, comenzó el proyecto de construcción del Muro de Mourne, que duró 20 años. Este épico límite de 35 kilómetros, construido para evitar que el ganado contaminara los suministros de agua, se construyó utilizando la técnica clásica de piedra seca que caracteriza la zona y se completó en 1922.

El baluarte de granito corre como una costura a través de los picos y ahora es una popular ruta de senderismo que recorre siete de las 10 montañas más altas de más de 600 metros de Irlanda del Norte.

Sin embargo, a diferencia de la famosa barrera en “Game of Thrones”, no hay “al norte del muro”: este muro forma un círculo.

Con 354 metros, Hen Mountain es uno de los picos más pequeños de los Mournes, pero ha alcanzado nuevas cotas de fama al aparecer en el póster de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Caminando por el sendero bien mantenido a través del valle en una tarde de primavera, con el aroma a coco de los tojos de flores amarillas endulzando el aire, tengo todo el lugar para mí solo. Cuesta imaginar esta extensión prístina llena de multitudes y el estruendo de un equipo de producción de HBO a gran escala. (HBO es propiedad de Warner Bros. Discovery, la misma empresa matriz que CNN).

“Tenemos un fuerte componente de sostenibilidad en nuestro trabajo”, dice Reid, lo que significa que las montañas se dejan tal como se encuentran. “Tenemos que estar agradecidos y ser respetuosos con el trabajo que grupos e individuos han hecho durante décadas para mantener los Mournes limpios y protegidos”.

Con mucha diferencia, el lugar de rodaje más popular en los Mournes, que aparece en todo, desde “How to Train Your Dragon” (2025) hasta la lamentable comedia medieval “Your Highness”, protagonizada por James Franco y Natalie Portman, es el Parque Forestal de Tollymore.

No es difícil ver por qué. Este encantador parque estatal de 630 hectáreas está lleno de piedras de paso, caprichos del siglo XVIII y un total de 16 puentes sobre el murmurante río Shimna.

Por encima de la majestuosa línea de árboles hay vistas panorámicas de montaña y mar, mientras que los arcos góticos de la puerta y estructuras intrigantes como la ermita le dan un aire de la Tierra Media.

Tollymore desempeñó un papel protagonista en el primer episodio de “Game of Thrones”, que se estrenó hace 15 años este mes, en abril de 2011. Aquí es donde los Stark descubren el ciervo muerto y las crías huérfanas de lobo huargo en el bosque. También es donde la Guardia de la Noche se encontró por primera vez con los Caminantes Blancos, en un giro argumental que marcaría todo el futuro de la serie.

Flip Robinson, un gigante irlandés de 2,06 metros de altura, actor y guía turístico, fue doble de cuerpo de Hodor, el sirviente de la familia Stark, en “Game of Thrones”. Ahora dirige Giant Tours Ireland, una empresa que lleva a sus clientes a realizar recorridos por los escenarios de “Game of Thrones” en toda la región.

“Es realmente increíble cómo el turismo cinematográfico se ha consolidado aquí”, afirma. “Con el regreso de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, estábamos muy entusiasmados”.

Los visitantes del Reino de Mourne y del Geoparque Global Mourne Gullion Strangford también encontrarán una escena de hospitalidad revitalizada.

El pueblo costero de Dundrum, recientemente nombrado por The Times como uno de los mejores lugares para vivir en el Reino Unido, tiene una escena gastronómica que desmiente su población de 1.500 habitantes. En la calle principal del pueblo, The Buck’s Head, dirigido por el chef con estrella Michelin Alex Greene, tiene un nombre digno de los Stark y una cocina de primer nivel.

Para una comida más rústica, Fodder in the Woods, en Downpatrick, cerca de localizaciones de “Game of Thrones” como Inch Abbey, sirve sus propias hamburguesas de ternera Dexter alimentada con pasto dentro de un tipi en el bosque.

Charlie Chaplin fue un antiguo huésped del Slieve Donard, un gran hotel ferroviario victoriano en la localidad costera de Newcastle, a la sombra de la montaña de 850 metros de la que toma su nombre.

Está junto al club de golf Royal County Down, que el año pasado fue mencionado en la serie de comedia de Seth Rogen “The Studio” como “el mejor club de golf del mundo”.

Escondido en los bosques de la finca Enniskeen, a apenas un par de kilómetros del pueblo, y poco conocido incluso para los lugareños, se encuentra el único retiro de glamping de cinco estrellas de Irlanda.

El Enniskeen Estate and Forest Spa, junto al Enniskeen Hotel, que tiene su propia grandeza desvanecida, ha recibido a invitados de primera línea, incluido el propio miembro de la realeza de la fantasía, el creador de “A Song of Ice and Fire”, George R. R. Martin.

En su sitio web, Hugh Jackman, estrella de “The Death of Robin Hood” (2026), habla de su estancia “mágica”: “Definitivamente volveré”.

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