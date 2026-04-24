De la caída de Maduro a los ataques en Irán: apuestas levantan dudas sobre uso de información privilegiada

Por Michael Williams y Marshall Cohen, CNN

Después de que militares estadounidenses capturaran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, la imagen de él esposado y con los ojos vendados mientras vestía un pants de Nike no fue lo único que se volvió viral.

Pronto, Internet bullía por un operador anónimo en Polymarket, el mercado de predicción, que obtuvo cientos de miles de dólares con apuestas de baja probabilidad a que Maduro sería derrocado pronto.

Esa actividad sospechosa motivó una investigación federal que esta semana derivó en el primer ejemplo conocido de autoridades estadounidenses acusando a alguien de uso de información privilegiada en mercados de predicción, la pujante industria multimillonaria que permite a los usuarios apostar sobre casi todo, desde la guerra hasta la política y los deportes.

La detención del soldado, Gannon Ken Van Dyke, podría indicar un escrutinio más severo por parte de las fuerzas del orden sobre la industria.

Los fiscales federales dijeron que Van Dyke, un sargento maestro de fuerzas especiales de EE.UU., utilizó su conocimiento de la redada clasificada para apostar sobre la operación, lo que le generó alrededor de US$ 400.000 en ganancias. Aún no ha presentado una declaración en el caso.

Esas supuestas apuestas encajan en lo que ahora es un patrón bien establecido de operaciones sospechosas que coinciden con grandes acontecimientos geopolíticos, lo que suscita preocupación sobre cómo personas en diversas posiciones pueden aprovechar su conocimiento de información sensible para manipular mercados y lucrarse.

Estos son algunos de los ejemplos más destacados de actividad sospechosa en sitios de predicción que recientemente han atraído la atención.

La ley federal de EE.UU. prohíbe que los mercados de predicción ofrezcan apuestas sobre guerras o asesinatos. Sin embargo, las apuestas relacionadas con Maduro se realizaron en el sitio offshore de Polymarket, sin estar sujetas a estas restricciones.

CNN informó el mes pasado que un operador de Polymarket ganó casi US$ 1 millón desde 2024 al realizar apuestas notablemente precisas y oportunas relacionadas con cuándo EE.UU. e Israel lanzarían ataques militares contra Irán, incluso antes de que comenzara la guerra actual en febrero.

También hubo cuentas recién creadas que apostaron fuerte por el alto el fuego entre EE.UU. e Irán poco antes de que Trump lo anunciara a principios de este mes, según Associated Press.

Las autoridades israelíes arrestaron a principios de este año a dos personas, incluido un reservista militar, de quienes dijeron que realizaron apuestas relacionadas con Irán utilizando información clasificada.

Kalshi, otro gran mercado de predicción, anunció esta semana que suspendió a tres candidatos al Congreso de su plataforma aprobada en EE.UU. por “uso de información privilegiada política”, al apostar sobre sus propias contiendas.

Pero la empresa dijo que no estaba remitiendo estos casos al Departamento de Justicia para una posible persecución penal, y expertos legales dijeron a CNN que probablemente no sea ilegal apostar por tu propia campaña.

A principios de este año, Kalshi tomó medidas contra un candidato poco conocido a gobernador de California que de manera similar apostó por su propia contienda.

CNN tiene una asociación con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir grandes acontecimientos. Se prohíbe a los empleados editoriales participar en mercados de predicción.

Los problemas con el posible uso de información privilegiada también se extienden al mundo de las celebridades.

The Wall Street Journal informó que un apostador realizó apuestas oportunas relacionadas con el anuncio de compromiso de Taylor Swift el año pasado.

En febrero, Kalshi suspendió y multó a un empleado de la estrella de YouTube MrBeast por operar en mercados relacionados con el streamer. La empresa dijo que el empleado obtuvo alrededor de US$ 5.400 de ganancia mediante “actividad de negociación indebida” en su plataforma.

Estos mercados se han vuelto más frecuentes en la vida estadounidense durante el último año, con plataformas que se anuncian intensamente tanto en televisión como en internet y que cierran acuerdos con varias grandes empresas de medios que utilizan sus datos para cubrir grandes acontecimientos noticiosos.

Los defensores de los mercados de predicción dicen que permiten el libre flujo de información y proporcionan datos de opinión pública más precisos que las encuestas tradicionales.

Los opositores dicen que los mercados se utilizan para mercantilizar asuntos de vida o muerte, y la guerra y la paz. También argumentan que la facilidad de acceso ha agravado una creciente amenaza de salud pública de la adicción al juego, especialmente entre los hombres jóvenes.

Los críticos han sostenido que el Gobierno del presidente Donald Trump está siendo excesivamente favorable hacia los mercados de predicción, y demócratas y republicanos en el Capitolio han propuesto legislar para poner freno a la industria.

El hijo del presidente, Donald Trump Jr., es asesor tanto de Kalshi como de Polymarket, y es inversor en Polymarket. (Trump Jr. ha dicho, a través de un portavoz, que no opera en mercados de predicción y que no interactúa con el Gobierno federal en su nombre).

Al reaccionar el jueves al arresto de Van Dyke, el presidente dijo que, en general, no es fan de los mercados de predicción, pero luego desestimó las preocupaciones sobre el uso de información privilegiada.

“Todo el mundo, por desgracia, se ha convertido en cierta medida en un casino… No me gusta conceptualmente, pero es lo que hay”, dijo Trump.

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