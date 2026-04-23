Victoria demócrata en Virginia impulsa a republicanos a presionar a Ron DeSantis para rediseñar distritos en Florida

Por Sarah Ferris, Fredreka Schouten y Steve Contorno, CNN

Altos republicanos en Washington están intensificando la presión sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que vuelva a trazar el mapa de distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. en su estado, después de que los demócratas en Virginia lograran inclinar potencialmente cuatro escaños a su favor.

Con solo seis meses hasta las elecciones intermedias, los republicanos ven a Florida como su última gran oportunidad para lograr avances en la disputa por la redistribución de distritos que el presidente Donald Trump impulsó el verano pasado. Esperan ganar hasta tres escaños en el estado del Sol, lo que les devolvería una ligera ventaja en la redistribución, aunque mucho menor de lo que habían previsto. Tras la aprobación del referéndum del martes en Virginia, se estima que los demócratas han configurado 10 escaños a su favor a nivel nacional, frente a los nueve de los republicanos.

“Florida tiene el derecho y la intención de hacerlo. Y mi opinión es que deberían”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a periodistas el miércoles. Consultado sobre si los legisladores de Florida deberían rediseñar los mapas antes de las elecciones intermedias, Johnson respondió: “Sí, absolutamente”.

Está previsto que una sesión especial para considerar la redistribución de distritos en Florida comience el martes, pero no se ha hecho público ningún mapa. Un portavoz de DeSantis no respondió a una consulta de CNN sobre el estado del proceso.

Republicanos clave involucrados en la redistribución dicen que han sido mantenidos en gran medida al margen de los planes de DeSantis. No hay coordinación a nivel estatal debido a las estrictas normas sobre manipulación partidista de distritos, y tampoco se han distribuido mapas de manera oficial dentro de la delegación congresional de Florida.

“Recién están empezando a usar el software y a ver qué pueden dibujar, pero no parece que nadie tenga un plan”, dijo a CNN a comienzos de esta semana una persona cercana al círculo de DeSantis. “Saben que tienen que hacer algo, pero todos esperan que no nos volvamos demasiado ambiciosos”.

La representante Kat Cammack dijo a CNN que está ansiosa por ver a los republicanos de Florida rediseñar sus mapas y cree que el Partido Republicano podría ganar dos o tres escaños y aun así “mantener la compacidad y la equidad”.

Pero también advirtió a su partido de no ir demasiado lejos: “Creo que entramos en un terreno peligroso si estamos considerando seriamente cinco”.

Cammack es una de los ocho republicanos de Florida a los que el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, prometió “apuntar agresivamente para derrotar” si el Partido Republicano estatal avanza con un nuevo mapa. (Ante esa amenaza, ella respondió: “Adelante”).

No todos los republicanos están de acuerdo. Algunos miembros de la delegación congresional de Florida —especialmente los del sur del estado— están cada vez más preocupados por crear un posible nuevo mapa tan tarde en el año. A algunos simplemente no les gusta la idea de ser obligados a un nuevo distrito; otros temen que sus aspiraciones de reelección o las de sus colegas puedan verse en riesgo, según múltiples republicanos informados sobre el esfuerzo.

La representante republicana Laurel Lee, quien fue secretaria de Estado de DeSantis y ahora representa un distrito en el área de Tampa, se mostró cautelosa cuando se le preguntó si Florida debería avanzar basándose en los resultados electorales de Virginia.

“Estoy segura de que la legislatura tomará una decisión independiente sobre lo que considera apropiado, separada de lo que otros estados hayan decidido hacer”, dijo Lee.

La representante republicana Anna Paulina Luna señaló en una entrevista reciente con CNN que un nuevo mapa para las elecciones de 2026 marcaría la tercera vez en cuatro comicios que cambian los límites del distrito por el que compite.

“Por favor, chicos, vamos”, dijo Luna en tono de broma. “Otra vez no. Estoy teniendo problemas de compromiso”.

Jeffries se burló del gobernador el miércoles, sugiriendo que cualquier rediseño en Florida se convertiría en un “DeSantis dummy-mander”.

En la firma de una ley el miércoles en Jacksonville, DeSantis no abordó sus planes para un nuevo mapa, pero criticó a Jeffries por su promesa de derrotar a miembros republicanos de la Cámara este noviembre.

“Por favor, adelante”, dijo DeSantis. “Pagaré para que vengas a Florida a hacer campaña. Te alojaré en la residencia del gobernador. Te llevaremos a pescar”.

“No hay nada mejor para los republicanos en Florida que ver a Jeffries, Hakeem Jeffries, por todo este estado”, añadió. “A los votantes no les gustará lo que vean”.

Muchos legisladores y operadores republicanos coinciden en que Florida puede ganar con seguridad dos escaños —tres como máximo— sin arriesgar un llamado “dummy-mander” que ponga en peligro a los titulares. Pero no está claro qué planean hacer DeSantis o la legislatura estatal.

Es poco probable que las preocupaciones de la delegación congresional de Florida tengan mucho peso ante DeSantis.

El gobernador de Florida ha mantenido durante mucho tiempo una relación tensa con los miembros republicanos de la Cámara por el estado —incluso durante su propio tiempo en la Cámara de Representantes de EE.UU.— y la situación se deterioró notablemente en 2023 cuando DeSantis lanzó su candidatura presidencial.

Muchos en la delegación respaldaron a Trump, a veces de maneras que parecían maximizar la incomodidad para su gobernador. Algunos sincronizaron su apoyo con el lanzamiento de la campaña de DeSantis, mientras que otros viajaron a Iowa para hacer campaña por Trump y sembrar dudas entre los votantes sobre el historial de gobierno de DeSantis.

DeSantis es conocido tanto entre aliados como entre adversarios por guardar rencores, y no ha dejado atrás esas afrentas percibidas, según varias personas familiarizadas con su forma de pensar.

El resultado de la redistribución de distritos en Virginia también ha reavivado una nueva ronda de cuestionamientos en el Capitolio sobre si los esfuerzos iniciales de los republicanos por rediseñar los mapas en Texas el año pasado terminaron siendo contraproducentes.

Consultado sobre si valió la pena que los republicanos iniciaran la disputa por la manipulación de distritos en Texas, el jefe de campaña republicano, el representante Richard Hudson, dijo a CNN: “No me corresponde a mí decidirlo”.

Otros republicanos que durante mucho tiempo han criticado la estrategia de su partido en la redistribución se han vuelto más vocales tras los resultados en Virginia. El representante Brian Fitzpatrick, que representa un distrito competitivo en Pensilvania, sostuvo que los republicanos nunca debieron “tomar este camino”.

“Pensé que Texas era una mala idea; California era una mala idea. Deberíamos intentar equilibrar cada distrito en Estados Unidos, no manipular cada distrito en Estados Unidos. Es una carrera hacia el fondo”, dijo.

Sin embargo, republicanos a nivel nacional argumentaron que no tenían otra opción que intentar obtener todas las ventajas posibles en un ciclo de elecciones intermedias que suele ser particularmente adverso para el partido en el poder.

“Si los republicanos no hubieran pasado a la ofensiva, estaríamos abajo por cinco o más escaños. Estoy convencido de eso en este punto”, dijo a CNN el miércoles Adam Kincaid, director ejecutivo del National Republican Redistricting Trust. “Entre pasar a la ofensiva, trazar mapas más favorables y ser más agresivos en la defensa de los mapas que estaban siendo litigados, hemos salido mejor de lo que habríamos estado de otra manera”.

Kincaid y James Blair, un alto asesor político de Trump, dijeron que esperan que DeSantis elabore un mapa que resista el escrutinio.

“Ron DeSantis ya ha trazado mapas antes”, dijo Blair a Dana Bash, de CNN, el miércoles. “Si decide avanzar, los hará de una manera que cumpla con la ley”.

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Con información de Manu Raju, Lauren Fox, Annie Grayer y Alison Main, de CNN.