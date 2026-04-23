Sheinbaum se enfrenta a gobernadora por presencia de agentes de la CIA: “Lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que autoridades de Chihuahua cometieron “una falta” al permitir la presencia de agentes de Estados Unidos en el país para una colaboración en materia antidrogas sin antes haberlo coordinado con el Gobierno federal.

La mandataria hizo esta declaración luego del operativo realizado el domingo para desmantelar laboratorios de drogas químicas, en el que participaron dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico, junto a dos funcionarios estatales mexicanos, cuando regresaban de esa operación.

Sheinbaum dijo que aún se está investigando si fue el Gobierno o la Fiscalía de Chihuahua la instancia que pidió la colaboración de agentes estadounidenses. La Fiscalía indicó que los agentes eran “instructores de la Embajada de EE.UU. que se encontraban realizando labores de entrenamiento”. Sin embargo, dos fuentes dijeron a CNN que los agentes trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y colaboraban con funcionarios mexicanos en operaciones antidrogas en México.

“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el Gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua —está en ese proceso de revisión— a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones”, comentó la presidenta en su conferencia matutina.

La mandataria recalcó que “la falta es de ellos al pedir la colaboración”, pero también señaló que el Gobierno de EE.UU., a través del embajador Ronald Johnson, tuvo que haber informado a las instancias federales de lo que estaba ocurriendo.

“Pero la principal falla está en el Gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional (…) Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración”, agregó Sheinbaum.

El artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional de México indica que se puede permitir el ingreso temporal de agentes extranjeros en territorio mexicano “para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”. El artículo 71 de la misma ley dice que los agentes extranjeros “solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas” y “no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional”.

En tanto, el artículo 40 de la Constitución detalla que México no permitirá que desde el extranjero se interfiera “en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano”. Esta directriz fue añadida a la Constitución en abril de 2025.

El martes, Sheinbaum ya había afirmado que los agentes estadounidenses “sí estaban trabajando conjuntamente” con las autoridades estatales. No obstante, la Fiscalía de Chihuahua dijo en un comunicado el lunes que los funcionarios de EE.UU. no participaron en operativos antidrogas y que se encontraban en el estado para “otros fines, como lo es la enseñanza en el manejo de drones”.

La presidenta recordó este jueves que tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como el fiscal estatal, César Jáuregui, ya fueron llamados a comparecer ante el Senado para que “expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración, pero hay una falla del Gobierno o del fiscal o del secretario (de Seguridad) del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos”.

Sheinbaum indicó que llamó personalmente a Campos para hablar del tema, pero no se encontraba en su oficina. Afirmó que este jueves la gobernadora se reunirá con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para discutir este asunto.

Respecto de la reciente declaración de la Casa Blanca sobre que a Sheinbaum le hace falta “un poco de compasión” por las muertes de los dos agentes estadounidenses, la mandataria consideró que “no hay suficiente información” para el presidente Donald Trump. Agregó que lo primero que hizo el lunes, al día siguiente del accidente, fue expresar sus condolencias por el fallecimiento de los funcionarios de EE.UU.

“Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias, y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a los mexicanos y a los estadounidenses (…) Esa parte humana está por encima de todo, y eso hay que hacerlo siempre, es una obligación moral y ética el tener consideración por las víctimas, en este caso las víctimas de un accidente. Y después de ahí ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes”, dijo Sheinbaum.

El miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en entrevista con Fox News que “el presidente (Trump) estaría de acuerdo en que un poco de compasión por parte de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente bajo este presidente para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos”.

Leavitt añadió que EE.UU. ha visto “cierta cooperación” en materia de seguridad por parte de Sheinbaum, pero que Trump “siempre quiere ver más cooperación”.

Históricamente, la presencia de agentes extranjeros en México es un tema que genera polémica.

El presidente antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), promovió reformas para limitar las actividades de estos funcionarios en el país. En la misma línea, Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que su Gobierno está abierto a cooperar con otros en materia de seguridad, pero rechaza que fuerzas de EE.UU. u otros países puedan realizar operativos en territorio mexicano. La mandataria dice que esto violaría la soberanía nacional.

Las tensiones por la presencia de funcionarios de Estados Unidos en Chihuahua ocurren en medio de una creciente presión del Gobierno de Trump para que México tome más medidas contra los cárteles del narcotráfico. Trump incluso ha insistido con que Estados Unidos pueda realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum repetidamente ha rechazado.

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Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Gonzalo Zegarra, Mauricio Torres, Natasha Bertrand, Jim Sciutto, de CNN.