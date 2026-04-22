US$ 28.000 millones y contando: Europa calcula el costo de otra crisis energética

Por Hanna Ziady, CNN

La Unión Europea ha presentado una batería de medidas de emergencia previstas para amortiguar su economía frente al alza vertiginosa de los costos energéticos.

Las propuestas, anunciadas el miércoles, subrayan el daño económico que la guerra de Irán está infligiendo a Europa, que apenas recientemente salió del apretón energético precipitado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Algunas industrias ya están luchando por sobrevivir.

“Por segunda vez en menos de cinco años, los europeos están pagando el precio de la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados”, dijo en un comunicado la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, en el que detalló las medidas.

El bloque ha gastado 24.000 millones de euros adicionales (US$ 28.000 millones) en importaciones de energía desde el inicio de la guerra debido a los precios más altos —o más de US$ 587 millones al día— “sin recibir una sola molécula extra de energía”, añadió.

Los planes incluyen la creación de un organismo paneuropeo para identificar rápidamente posibles escaseces de combustible de aviación y diésel, y para coordinar el intercambio de combustible o cualquier liberación de reservas de emergencia por parte de los Estados miembros de la UE.

La Agencia Internacional de la Energía y el grupo de la industria aeroportuaria ACI Europe han advertido que Europa, que importa alrededor del 70% de su suministro de combustible de aviación, podría ver escasez de este combustible en las próximas semanas.

Los Estados miembros de la UE también deberían “suspender urgentemente” los impuestos a la aviación, “para amortiguar el impacto de los precios”, dijo Olivier Jankovec, director general de ACI Europe, en respuesta a las propuestas de la Comisión Europea, que también incluyen apoyo a los ingresos, vales energéticos y recortes a los impuestos sobre la electricidad.

El grupo de la industria advirtió anteriormente que la reducción de los viajes aéreos “perjudicaría significativamente a la economía europea”, en particular a los países que dependen del turismo.

El desplome del suministro de petróleo y gas natural causado por la guerra de Irán, que ya ha golpeado duramente a Asia, se está desplazando de forma constante hacia el oeste. Incluso si unas posibles conversaciones de paz ponen fin al conflicto esta semana, al menos parte del daño a la economía de Europa ya está hecho.

“Incluso si las hostilidades cesaran de inmediato, las interrupciones del suministro energético desde el Golfo persistirán en el futuro previsible”, dijo la Comisión Europea.

La lista de puntos de dolor para los hogares y las empresas crece semanalmente, y abarca desde precios más altos de la gasolina y los alimentos hasta menos vuelos y más caros.

El Grupo Lufthansa de Alemania dijo el martes que recortaría 20.000 vuelos de su programación hasta octubre para ahorrar combustible de aviación, “cuyo precio se ha duplicado desde el estallido del conflicto de Irán”.

Para algunas empresas, el impacto del apretón energético ha sido particularmente severo. Por ejemplo, varios pescadores europeos han dejado de pescar porque las ganancias se han visto tan duramente afectadas por el aumento de los costos de la energía y de las materias primas, según el brazo ejecutivo del bloque.

La semana pasada, la Comisión Europea activó un “mecanismo de crisis” para permitir que los Estados miembros de la UE proporcionen apoyo financiero directo a pescadores y vendedores de pescado. “Las personas que llevan mariscos a nuestras mesas merecen todo nuestro apoyo cuando una crisis fuera de su control amenaza sus medios de vida”, dijo Costas Kadis, a cargo del sector pesquero y de acuicultura de la UE.

Las empresas y los hogares también podrían verse afectados por el alza vertiginosa de los precios de los plásticos y los detergentes. BASF de Alemania, uno de los mayores fabricantes de productos químicos del mundo, ha aumentado los precios de todo, desde el ácido fórmico, utilizado en la alimentación animal, hasta productos para el cuidado del hogar, en algunos casos en más de un 30%.

La Asociación Alemana de la Industria Química dijo a CNN esta semana que la guerra de Irán había asestado un “golpe significativo” a las esperanzas de una mejora este año en la fortuna económica de la mayor economía de Europa, Alemania.

La industria química alemana y la europea en general seguirán viendo una escasez de pedidos, y las plantas aún no podrán operar de manera rentable, dijo. “Como resultado, se esperan más cierres de producción y recortes de empleo”. Europa probablemente caerá en recesión si la guerra con Irán persiste durante la primera mitad de este año y las “disrupciones en los suministros de energía son más extensas”, predijo Neil Shearing, economista jefe de la consultora Capital Economics.

Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional ya ha rebajado su pronóstico del crecimiento económico de este año en los 21 países que usan el euro. En estimaciones actualizadas la semana pasada, también realizó una fuerte revisión a la baja del crecimiento en el Reino Unido.

La inflación del Reino Unido aumentó el mes pasado por primera vez desde diciembre, impulsada por un salto en los precios del combustible, mostraron el miércoles datos oficiales. Los precios de los alimentos y las tarifas aéreas también subieron a un ritmo más rápido en marzo.

“Esta es solo la primera ola del shock energético, que se manifiesta principalmente en precios más altos en el surtidor”, dijo Adam Deasy, economista de PwC Reino Unido. “Aún no hemos visto el efecto indirecto de las presiones de precios en… subproductos del petróleo y el gas, como fertilizantes, helio, plásticos o metales”.

Los materiales vitales también podrían escasear pronto. El mes pasado, el gobierno del Reino Unido reinició temporalmente una planta de bioetanol que estaba parada para apuntalar los suministros de dióxido de carbono, que es fundamental para la atención sanitaria y la producción de algunos alimentos. Un aumento en los precios del gas natural causado por la guerra ha interrumpido la producción de fertilizantes de la UE, haciendo que las importaciones de CO2, un subproducto de ese proceso, estén menos disponibles.

El aumento de los precios del gas natural también ha elevado el precio de la electricidad en el Reino Unido, donde los costos están vinculados. El miércoles, el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, expuso diversas medidas, entre ellas ampliar las instalaciones solares en tejados en las escuelas y construir más proyectos de energía renovable en terrenos públicos, para “ayudar a reducir las facturas de las familias y ofrecer más energía limpia y de producción nacional”.

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