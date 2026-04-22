Spirit Airlines está cerca de un rescate de US$ 500 millones por parte del Gobierno de Trump

Por Chris Isidore, CNN

Spirit Airlines está cerca de obtener un rescate de US$ 500 millones del Gobierno federal, según una fuente familiarizada con las negociaciones.

Se espera que el acuerdo incluya que el Gobierno federal tome una participación en la atribulada aerolínea, que había tenido dificultades para ganar dinero desde la pandemia de covid.

Spirit también evitaría convertirse en la primera aerolínea estadounidense importante en 25 años obligada a detener por completo sus operaciones debido a problemas financieros. Los costos del combustible para aviones se han duplicado aproximadamente desde el inicio de la guerra en Irán, descarrilando los planes de Spirit de salir de su segunda reorganización por bancarrota desde 2024.

La fuente dijo a CNN que un acuerdo podría anunciarse tan pronto como la noche del miércoles o el jueves. Está diseñado para darle a la aerolínea la oportunidad de completar su reorganización.

Un cierre dejará a miles de empleados de Spirit sin trabajo y hará que millones de pasajeros con boletos de Spirit se apresuren a hacer otros arreglos de viaje. También probablemente impulsaría al alza las tarifas en toda la industria aérea de Estados Unidos.

Pero, aunque un posible acuerdo podría ser bueno para los pasajeros y los empleados de Spirit, es probable que provoque una reacción negativa en el resto de la industria aérea. Todas las aerolíneas están luchando con costos de combustible más altos, que son el segundo mayor costo para las aerolíneas, solo por detrás de la mano de obra.

Los rescates anteriores de aerolíneas estadounidenses también se han hecho a nivel de toda la industria, no en apoyo de una sola aerolínea relativamente pequeña. Esos rescates anteriores surgieron porque los pasajeros tenían miedo de volar tras ataques terroristas o durante una pandemia, no por los altos costos.

Spirit declinó comentar sobre un posible acuerdo, diciéndole a CNN: “estamos operando nuestro negocio con normalidad”.

La Casa Blanca también declinó confirmar las conversaciones, pero culpó al Gobierno de Biden de bloquear la fusión de la aerolínea con JetBlue por su débil situación financiera.

“El Gobierno de Trump continúa monitoreando la situación y la salud general de la industria de la aviación de Estados Unidos, de la que millones de estadounidenses dependen todos los días para viajes esenciales y sus medios de vida”, dijo el miércoles el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai.

Spirit es pionera en ofrecer tarifas base ultrabajas en el mercado estadounidense. Si bien eso significaba cobrar extra por cosas como el equipaje de mano, el modelo empujó las tarifas a la baja para los pasajeros en toda la industria estadounidense. Esto llevó a aerolíneas más grandes a ofrecer boletos baratos de “economía básica”.

Las tarifas aéreas están determinadas en gran medida por la oferta de asientos y la demanda de viajes en diferentes rutas. Eliminar incluso solo el 2 % de la capacidad doméstica de aerolíneas en Estados Unidos que Spirit tiene programado volar este verano reduciría esa oferta y empujaría las tarifas al alza.

Con fuertes reservas para los viajes de verano, junto con las preocupaciones sobre los costos del combustible para aviones, las aerolíneas ya han aumentado las tarifas en un 20 % en comparación con hace un año.

Tarifas potencialmente aún más altas pueden darle a Spirit la influencia que necesita para obtener apoyo del Gobierno.

En una entrevista en CNBC el martes, el presidente Donald Trump pareció respaldar la idea de apoyo financiero para Spirit a cambio de que el Gobierno tome una participación en la aerolínea.

“Ya sabes, Spirit está en problemas, y me encantaría que alguien comprara Spirit”, dijo. “Son 14.000 empleos, y tal vez el Gobierno federal debería ayudar a esa. Y se lo dije a mi gente”.

Más tarde el martes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el presidente le indicó que analizara un acuerdo de ese tipo.

“Tendré una conversación con el presidente más tarde hoy”, dijo. “(El) presidente dice: ‘Échale un vistazo’, y él es mi jefe, así que lo vamos a mirar”.

Sin embargo, existe una oposición generalizada dentro de la industria aérea del país.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, que estaba en el escenario con Duffy durante sus comentarios, intervino diciendo: “no pueden tener nada de nuestro dinero”.

El CEO de United, Scott Kirby, denunció la idea de un rescate a Spirit en una llamada con analistas el miércoles.

“Las aerolíneas bien gestionadas siguen siendo sólidamente rentables incluso en este entorno, como se puede ver con United”, dijo. “No creo que esta crisis sea ni de lejos lo suficientemente grande como para provocar la necesidad de un rescate a una aerolínea”.

Kirby dijo que los problemas de Spirit estaban bien establecidos incluso antes de la guerra en Irán.

“Ha sido bastante evidente que el modelo de negocio de Spirit era fundamentalmente defectuoso y que la aerolínea no iba a poder salir adelante (incluso antes del aumento del combustible)”, añadió.

Spirit tenía 25.000 empleados y contratistas hasta el pasado agosto, cuando se acogió por segunda vez al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas, lo que permite a las empresas reorganizarse frente a pérdidas crecientes.

Spirit era la octava aerolínea más grande de Estados Unidos en 2025 cuando se clasificó por el número de asientos ofrecidos. Pero, a pesar de su tamaño, había advertido repetidamente en los últimos años que existían “dudas sustanciales” sobre su capacidad para seguir volando.

A finales de febrero, Spirit anunció que había alcanzado un acuerdo con sus acreedores que le permitiría seguir operando y salir de su segunda bancarrota como una aerolínea más pequeña y con menos deuda.

Solo tres días después de ese anuncio, comenzó la guerra de Irán, lo que disparó los futuros del petróleo y los precios del combustible para aviones. Dos semanas después, Spirit advirtió una vez más que corría el riesgo de cerrar.

Alejandra Jaramillo, de CNN, contribuyó a este reportaje

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Con información de Alejandra Jaramillo, de CNN