Qué necesita el Senado para confirmar a Warsh como presidente de la Fed y por qué es arriesgado

Análisis de Phil Mattingly

La elección del presidente Donald Trump para dirigir la institución financiera más poderosa del mundo está atascada en una comisión del Senado. Y el hombre que mantiene la puerta cerrada es un republicano que dice que no se opone al candidato, sino al presidente.

Esa es la cruda realidad a la que se enfrenta el líder de la mayoría del Senado, John Thune, mientras los republicanos se muestran cada vez más ansiosos por el desenlace de una de las peleas de confirmación más trascendentales —y políticamente explosivas— de los últimos tiempos.

Kevin Warsh, a quien Trump eligió en enero para suceder al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no puede llegar a la Fed sin pasar por el senador republicano Thom Tillis, un miembro clave de la Comisión Bancaria del Senado que aprueba todos los nombramientos a la Fed. Y Tillis no cede en su promesa de bloquear la votación.

Trump tiene un camino claro para la confirmación de Warsh: ordenar el fin de la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell —una pesquisa que no ha producido evidencia de irregularidades. Pero Trump se ha negado, a pesar de semanas de súplicas privadas de republicanos del Senado que se han vuelto cada vez más públicas a medida que el calendario se acerca al final del mandato de Powell.

Lo cual es exactamente lo que hace que los comentarios de Thune después de la audiencia de confirmación de Warsh esta semana sean tan reveladores:

“Espero que estos otros asuntos relacionados con el presidente Powell puedan resolverse de una manera que nos permita sacar a Warsh de la comisión y llevarlo al pleno del Senado. Cuanto antes la administración pueda cerrar esta investigación y seguir adelante, mejor nos irá a todos”.

Traducción: no me pidas que arregle esto.

Entonces, ¿hay de todos modos una vía procedimental para rodear a Tillis? Técnicamente, sí. En la práctica, casi con toda seguridad, no. He aquí por qué.

Confirmar a un presidente de la Fed no es como accionar un interruptor. La designación primero debe superar la Comisión Bancaria del Senado antes de que el pleno del Senado pueda actuar. Esa comisión tiene 13 republicanos y 11 demócratas. En circunstancias normales, los republicanos tienen una mayoría cómoda y Warsh pasa sin problemas.

Pero Tillis no apoyará a Warsh mientras continúe la investigación del DOJ sobre Powell. Con su deserción, los republicanos quedan empatados en 12. Se espera que todos los demócratas voten no. No hay mayoría para enviar la designación al pleno del Senado. La vía normal está cerrada.

Las reglas del Senado sí contienen un mecanismo para exactamente esta situación. Se llama descarga de la comisión —y permite que el pleno del Senado retire un nombramiento de la comisión y la considere directamente en el pleno. En el papel, suena exactamente a lo que Thune necesita.

Cualquier senador puede presentar una resolución de descarga mientras el Senado opera en “sesión ejecutiva”, un modo parlamentario especial reservado para designaciones y tratados. El líder de la mayoría puede entonces someterla a votación. En teoría, esa votación requiere solo una mayoría simple —51 senadores. Los republicanos tienen 53 escaños. Problema de matemáticas resuelto, ¿verdad?

Ni de cerca.

Problema uno: El muro de los 60 votos

El Senado no puede votar para descargar la comisión hasta que primero vote para poner fin al debate sobre la moción —un paso conocido como invocar la clausura. Y aquí está el truco: la “opción nuclear” de 2013 —el precedente histórico que redujo el umbral de clausura de 60 votos a 51, una mayoría simple— se aplica a los nombramientos. Una resolución de descarga no es un nombramiento. Es una resolución procedimental.

Esa distinción no es un tecnicismo. Casi con toda seguridad es una realidad jurídica determinante. Es probable que el parlamentario del Senado dictamine que el antiguo umbral de 60 votos todavía se aplica a la resolución de descarga, aunque el nombramiento que le siga solo necesite 51. Los republicanos tienen 53 escaños. Tillis vota no. Ese es un techo de 52 —ocho votos menos. El camino queda bloqueado antes de empezar.

Problema dos: Superar el muro requiere otra opción nuclear

La única solución alternativa es cambiar las reglas otra vez — invocando la opción nuclear por segunda vez, específicamente para reducir el umbral de cierre de debate (cloture) para las resoluciones de descarga. Eso, técnicamente, requiere solo 51 votos. Pero significa pedirle a la conferencia republicana que dé dos pasos extraordinarios y sin precedentes consecutivos en un nombramiento ya enredado en un ataque presidencial a la independencia de la Fed — con los mercados observando cada movimiento. Senadores republicanos y asesores de alto nivel dicen que es sumamente improbable que haya 51 votos firmes para esa maniobra.

Problema tres: El presidente de la Fed vive en una categoría protegida

Incluso si la descarga tuviera éxito y una votación sobre Warsh llegara al pleno, aun así no sería tratado como un designado rutinario. El presidente de la Fed es un cargo del Executive Schedule de Nivel I — el mismo nivel que los secretarios del gabinete. Un cambio de precedente del Senado en 2019 que redujo el debate posterior al cloture a dos horas para la mayoría de los designados del Ejecutivo excluyó explícitamente los cargos de Nivel I. Warsh tendría derecho a hasta 30 horas de debate posterior al cloture. Los demócratas usarían cada minuto — convirtiendo una solución procedimental en un espectáculo prolongado que sacudiría a los mercados. No es fatal, pero es un costo adicional en un camino ya lleno de minas.

Problema cuatro: La historia dice que no funciona

Las mociones de descarga impugnadas — aquellas sin consentimiento unánime — están esencialmente extintas. Los últimos intentos fueron en 2003, 1989 y 1981. Ninguno tuvo éxito. La única excepción moderna ocurrió durante el Senado 50-50 de 2021-2022, y solo porque ambos partidos habían negociado un acuerdo de reparto de poder que alteró las reglas por consentimiento mutuo. Esa dinámica no existe aquí. No hay consentimiento. Está Tillis.

Algunos han señalado un precedente de 1980 que sostiene que la moción para entrar en sesión ejecutiva para una votación de descarga no es debatible — lo que significa que Thune podría meter a Warsh en la sala sin una votación de cloture. Eso es real. Pero atravesar la puerta no es ganar la pelea del otro lado.

El mecanismo de descarga del Senado fue diseñado como una válvula de presión teórica, no como un arma práctica. En más de 200 años, casi nunca se ha desplegado con éxito contra una oposición organizada dentro de las propias filas de la mayoría.

Elimina la complejidad procedimental y te queda una cruda realidad política: Thune tendría que detonar una serie de explosiones institucionales — en secuencia, sin margen de error — para confirmar a un designado cuyo único obstáculo es una controversia de la Casa Blanca autoimpuesta.

Al hacerlo, estaría moviéndose explícitamente contra un miembro de su propia conferencia cuya postura pública casi con certeza es compartida en privado por al menos algunos de sus colegas republicanos.

Hay una razón por la que esto no se considera una opción vigente en este momento.

Mientras Tillis mantenga su posición — y ha sido explícito sobre su condición — el camino de Warsh hacia la Reserva Federal pasa por una sola dirección: la Casa Blanca. La pregunta nunca fue qué puede hacer John Thune con las reglas del Senado. La pregunta es si Donald Trump retirará al Departamento de Justicia.

Hasta que eso no cambie, ninguna maniobra procedimental en el reglamento del Senado convierte a Kevin Warsh en el próximo presidente de la Reserva Federal.

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