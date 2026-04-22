Polémico proceso de compra de aviones F–16 a EE.UU.: renuncian el canciller y el ministro de Defensa de Perú

Por Gonzalo Zegarra y Claudia Rebaza, CNN en Español

El canciller y el ministro de Defensa de Perú renunciaron este miércoles con críticas y acusaciones al presidente José María Balcázar por el contrato de compra de aviones de combate a Estados Unidos. El mandatario afirma que la adquisición está paralizada, lo que suscitó un duro reclamo de la diplomacia estadounidense, en un país que está en el centro de la disputa geopolítica de Washington con China en América latina.

El titular de Defensa, Carlos Díaz Dañino, sostuvo en su carta de renuncia que el Gobierno del presidente interino, José María Balcázar, adoptó “una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional” con la que tiene “una discrepancia sustantiva” y que “podría comprometer los intereses del país”. Díaz afirmó que las acciones vinculadas al proceso de compra de los cazas F-16 Block 70 ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin fueron “oportunamente informadas” al despacho presidencial en cada una de sus etapas.

El martes, Balcázar reiteró a la prensa la postergación de la compra hasta que asuma un nuevo Gobierno, lo que está programado para fines de julio. La segunda vuelta está programada para junio, pero todavía se desconoce quién competirá ante la conservadora Keiko Fujimori, ya que hay una diferencia muy estrecha entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Tras las declaraciones del presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, también anunció su dimisión y lo acusó de haber “mentido al país”.

“Él (Balcázar) sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20. Ha estado saliendo en medios que los contratos no están firmados. Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta, el país pierde credibilidad, hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, denunció en entrevista con RPP.

Además, dijo que “la decisión política que ha adoptado el señor Balcázar pone en peligro al país, (…) hace que nos convirtamos en un país con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación”.

CNN consultó a la Presidencia sobre los señalamientos de los renunciantes y está a la espera de respuesta.

La semana pasada, cuando Balcázar anunció el aplazamiento del contrato, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, cuestionó duramente la postura. “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, expresó.

En medio del equilibrio diplomático que Perú realiza entre China, su principal socio comercial desde hace más de una década, y EE.UU., que busca un acercamiento con un aliado histórico y así reducir la presencia del gigante asiático, la decisión de Balcázar afecta estos esfuerzos, dijo a CNN Martín Cassinelli, director asistente del Centro para América Latina del Atlantic Council.

“El problema mayor para la relación bilateral es el debilitamiento de la institución presidencial en Perú, después de ocho presidentes en 10 años. El presidente Balcázar no fue electo democráticamente y sabe que su legitimidad para tomar decisiones importantes con implicancias diplomáticas es muy baja, sino nula”, dijo el analista. “Lo que daña la relación con Estados Unidos, de esa manera, no son sólo decisiones particulares, sino el recambio sucesivo de presidentes sin capacidad de decisión por falta de legitimidad democrática”, agregó.

De Zela advirtió también que, según el contrato que estaría firmado desde el lunes, hay un pago que debe ser desembolsado este miércoles, bajo riesgo de penalidades o posibles reclamos si no se concreta. En ese caso, “la credibilidad del país va a quedar destruida”, por lo expresó su deseo de que se haga la transferencia “para evitar un daño mayor”.

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