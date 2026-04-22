Los accionistas de Warner Bros. Discovery están a punto de votar sobre el megacuerdo con Paramount

Brian Stelter, CNN

La multimillonaria adquisición de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, por parte de Paramount está a punto de superar un obstáculo clave a finales de esta semana.

Warner llevará a cabo una reunión especial de accionistas para votar la oferta de US$ 110.000 millones la mañana del jueves.

Dado que el consejo de administración de la empresa y varias firmas de asesoramiento en materia de voto instan a los accionistas a votar a favor, se espera que el acuerdo sea aprobado, lo que acercaría a Paramount a la adquisición de su rival mucho más grande.

Para los accionistas, el cálculo podría ser sencillo: hace un año, las acciones de WBD cotizaban a unos US$ 8 por acción, por lo que la oferta de Paramount de US$ 31 por acción supone un alivio.

Pero las ambiciones del CEO de Paramount, David Ellison, de combinar su compañía con WBD siguen siendo objeto de controversia y ansiedad en Hollywood y más allá.

Miles de actores, directores, guionistas y otros trabajadores del entretenimiento han firmado una carta abierta en contra del acuerdo, argumentando que una mayor consolidación de la industria mediática perjudicará a los creadores y a los consumidores.

Los opositores esperan que los reguladores antimonopolio a nivel estatal tomen medidas. Y varios fiscales generales estatales demócratas han dicho que están examinando cómo afectará el acuerdo al mercado de los medios.

Pero los ejecutivos de Paramount confían en que pueden obtener todas las aprobaciones necesarias para completar la adquisición en los próximos meses. De hecho, han apostado por ello: los términos del acuerdo incluyen una llamada “tasa incremental” que incrementa el precio por acción si el acuerdo no se finaliza antes del 30 de septiembre.

“Nuestro objetivo”, dijo Ellison a los anunciantes el martes por la noche, “es construir una empresa líder de medios y entretenimiento que fortalezca la competencia, sirva mejor a la comunidad creativa y ofrezca historias aún más atractivas a audiencias de todo el mundo”.

Ellison añadió: “Estamos haciendo exactamente eso invirtiendo en gran contenido y atrayendo y empoderando talento excepcional, tanto delante como detrás de la cámara, y dotando a nuestra gente de tecnología de vanguardia que les permite hacer su mejor trabajo”.

Paramount se impuso en la batalla por WBD a finales de febrero después de que Netflix declinara contraofertar la más reciente propuesta de Paramount.

El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, sugirió después que Paramount era un postor “irracional” y dijo que Netflix se retiró en lugar de pagar de más por el estudio Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y otros activos codiciados.

Esos activos de Warner convertirán a Ellison, hijo del multimillonario de Oracle Larry Ellison, en uno de los magnates de medios más poderosos del mundo.

Llleva bastante tiempo trabajando para llegar a este punto tras haber tomado con éxito el control de Paramount de la familia Redstone el año pasado al fusionarla con su productora, Skydance Media.

Luego se acercó al CEO de WBD, David Zaslav, casi de inmediato con una oferta de compra, que WBD rechazó repetidamente hasta que el precio de la acción superó los US$ 30 por acción.

En las semanas desde que Paramount salió victoriosa, los principales ejecutivos han comenzado el proceso de planear la integración con WBD, aunque las dos compañías aún deben operar por separado por el momento.

Paramount argumentó en respuesta a la carta abierta antifusión que el acuerdo “fortalece tanto la elección del consumidor como la competencia, creando mayores oportunidades para los creadores, las audiencias y las comunidades en las que viven y trabajan”.

En una convención de exhibidores de cine la semana pasada, Ellison reiteró su promesa de estrenar al menos 30 nuevas películas en cines por año a través de los estudios Paramount y Warner Bros.

Pero podría ser difícil que las cuentas cuadraran. La fusión Paramount-WBD estará cargada de deuda, lo que genera señales de alerta para las agencias de calificación crediticia y prácticamente garantiza que la dirección llevará a cabo despidos masivos para recortar costos.

Después de la votación de los accionistas de WBD el jueves 22 de abril, Ellison estará en Washington para una cena “en honor a la Casa Blanca de Trump y a los corresponsales de la Casa Blanca de CBS”. El evento coincide con la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado, a la que Donald Trump asistirá por primera vez como presidente.

La velada de Paramount, informada por primera vez por el boletín Breaker de Lachlan Cartwright, ha suscitado algunas críticas feroces, y algunos opositores a la fusión planean protestar afuera del evento el jueves por la noche.

La empresa no está respondiendo a consultas sobre el evento. Pero es fácil ver una conexión entre los planes de la cena y la revisión regulatoria en curso del acuerdo de WBD.

La relación cordial de Paramount con Trump ha contribuido a una percepción generalizada de que el Gobierno ha dado el visto bueno del acuerdo. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, porsus siglas en inglés), Brendan Carr, dijo el mes pasado: “Creo que este es un buen acuerdo, y creo que debería salir adelante bastante rápido”.

Sin embargo, los fiscales generales estatales demócratas piensan de manera diferente. Los fiscales generales estatales están contemplando si impugnar Paramount-WBD por motivos antimonopolio.

“No es un hecho consumado”, dijo a principios de esta semana la actriz Jodie Sweetin, mejor conocida por interpretar a Stephanie en “Full House”, en “Quest Means Business” de CNN International.

“Todavía pueden estar luchando contra esto, y realmente el lugar más grande e importante para combatirlo es a nivel de los fiscales generales estatales”, dijo Sweetin.

Una coalición de fiscales generales estatales recientemente logró frenar la adquisición de Nexstar de estaciones de televisión locales propiedad de su rival Tegna.

El Gobierno de Estados Unidos podría examinar el dinero detrás del acuerdo. El financiamiento de Paramount incluye el respaldo de inversores soberanos en Arabia Saudita, Abu Dhabi y Qatar.

Sin embargo, una presentación regulatoria de Paramount dijo a principios de este mes que los fondos soberanos no tendrán derechos de Gobierno y que su participación relativamente pequeña puede no activar automáticamente una revisión de seguridad nacional.

Los reguladores europeos también están observando de cerca a Paramount. En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados está solicitando comentarios públicos y dando a entender que pronto iniciará una investigación de fase uno.

Desde la perspectiva de Paramount, no hay un argumento antimonopolio serio contra la adquisición. Por ejemplo, una combinación de HBO Max y Paramount+ aún no sería ni de lejos tan grande como Netflix.

Además, una persona cercana a la transacción dijo: “Hemos estado hablando con los reguladores durante meses y meses ya”.

Los analistas dicen que Paramount bien podría hacer concesiones a los reguladores, lo que resultaría en una aprobación del acuerdo relativamente rápida.

En la Unión Europea, los reguladores podrían instar a Paramount “a vender marcas más pequeñas de cable europeas, desinvertir canales de nicho o escindir ciertos activos regionales”, escribió el mes pasado la firma de investigación de Wall Street MoffettNathanson en una nota de análisis.

Alden Abbott, quien fue el principal asesor jurídico de la FTC durante el primer mandato de Trump, escribió en una publicación de blog que el escrutinio de Paramount-WBD es “mucho ruido y pocas nueces”.

El acuerdo “no presenta un mecanismo claro de daño anticompetitivo, ni parece probable que permita el ejercicio de poder de mercado”, escribió. “Al mismo tiempo, ofrece eficiencias plausibles que podrían fortalecer la competencia frente a rivales más grandes y bien capitalizados”.

Esos rivales incluyen no solo a Netflix, sino también a gigantes tecnológicos como Google, Apple y Amazon.

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