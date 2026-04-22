Así era el mundo la última vez que Estados Unidos organizó un Mundial

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

Después de 32 años, Estados Unidos volverá a recibir una Copa Mundial de la FIFA, y el planeta luce y se siente como un lugar completamente diferente.

En 1994, la idea de vivir con una conectividad casi ilimitada a través de internet sonaba a utopía, al tiempo que Lionel Messi daba sus primeros pasos en el mundo del balompié, y Cristiano Ronaldo pensaba en dejar su natal Madeira para mudarse a Lisboa, persiguiendo sus sueños.

En cuanto al deporte en Estados Unidos, 1994 fue memorable por varias razones.

No hubo campeón en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) por una huelga de peloteros que detuvo la campaña tras el mes de agosto. Por su parte, Michael Jordan jugó béisbol en ligas menores con los White Sox de Chicago.

En la NBA, sin los Bulls de Jordan, los Rockets de Houston ganaron el título de esa temporada al superar a los Knicks de Nueva York 4 a 3.

Al tiempo que en la NFL, los Cowboys de Dallas se coronaron campeones sobre los Bills de Buffalo.

En Sudamérica, el campeón de la Copa Libertadores fue Vélez Sarsfield, que derrotó en la final a Sao Paulo.

Roberto Baggio llegó al Mundial como ganador del Balón de Oro, mientras que el Milán le ganó la Champions League al FC Barcelona con una goleada en Atenas, Grecia.

Y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer, en Noruega, se dio el escándalo entre las patinadoras estadounidenses Nancy Kerrigan y Tonya Harding.

1994 fue un año lleno de noticias.

Nelson Mandela resultó electo como presidente de Sudáfrica, mientras que Bill Clinton estaba en el segundo año de su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

A los pocos días de haber comenzado el Mundial de 1994, se dio la famosa persecución a O. J. Simpson en la ciudad de Los Ángeles, el 17 de junio de ese año.

Además, Sony sacó la consola PlayStation.

En el mundo del entretenimiento, la serie “Friends” hizo su debut en la televisión, al tiempo que en el cine, Tom Hanks ganó el premio Oscar por su actuación en “Filadelfia”. “La Lista de Schindler” ganó la estatuilla a la mejor película y Steven Spielberg el premio al mejor director.

Por su parte, Quentin Tarantino estrenó “Pulp Fiction” y Disney lanzó su éxito taquillero “El Rey León”.

Y, desde luego, Brasil fue el campeón de la Copa Mundial, mientras que Romário fue la figura del torneo.

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