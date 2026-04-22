Asesores de Trump afinan la estrategia de cara a elecciones de mitad de período en nueva ofensiva política

Por Adam Cancryn, CNN

El equipo político del presidente Donald Trump sabe que los votantes no están entusiasmados con el estado actual de las cosas. Pero apuestan a que pueden convencerlos de que la situación empeorará notablemente si los demócratas recuperan el poder en noviembre.

Los principales asesores de Trump están tramando una ofensiva electoral centrada en presentar las elecciones de mitad de periodo como una elección tajante entre las plataformas de ambos partidos, en lugar de como un referéndum directo sobre el éxito de la presidencia de Trump, según cuatro personas involucradas en la planificación privada.

La estrategia está impulsada por encuestas internas que muestran que los republicanos aún mantienen una ventaja de confianza sobre el Partido Demócrata en algunos temas clave, incluso a pesar de que los estadounidenses se han desencantado con Trump y su desempeño general.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, y James Blair —quien dejará la Casa Blanca para dirigir la operación política de Trump— se encontraban entre quienes esbozaron el enfoque previsto durante una reunión con aliados cercanos en el hotel Waldorf Astoria de Washington a principios de esta semana.

“(Los demócratas) quieren convertirlo en un referéndum sobre la pregunta: ‘¿Creen que todo está perfecto?’”, dijo una persona presente en la sala y que describió el mensaje general. “Para nosotros, la cuestión es: ¿quieren avanzar, continuar el trabajo que está dando resultados y terminar la tarea? ¿O quieren retroceder hacia una inflación récord y una criminalidad alta?”.

Los republicanos buscan cuál es la mejor manera de mantener sus mayorías en el Congreso a pesar de los crecientes vientos en su contra, incluida la impopular guerra en Medio Oriente y una profunda insatisfacción de los votantes respecto a los altos costos de la vida.

Ese viento en contra pareció soplar aún más fuerte en la noche del martes, después de que los votantes de Virginia aprobaran un referéndum sobre la redistribución de distritos que podría otorgar a los demócratas cuatro escaños adicionales en el Congreso en noviembre. Actualmente, los republicanos ocupan 217 escaños en la Cámara de Representantes frente a los 213 de los demócratas. Además de eso, hay un legislador independiente que se alinea con el Partido Republicano (GOP).

Los planes del equipo de Trump parecen reconocer tácitamente que el presidente ha perdido un terreno significativo entre los votantes durante el último año y que, como resultado, es necesario dedicar más energía a atacar a los demócratas. Los disminuidos índices de aprobación de Trump no fueron objeto de ninguna discusión exhaustiva durante la reunión en el Waldorf, según indicaron las personas presentes en la sala.

En cambio, los asesores insistieron en la necesidad de destacar mejor los logros políticos populares del Partido Republicano, al tiempo que buscarán retratar a los demócratas como obstruccionistas sin una agenda propia significativa. “Todo tiene que estar orientado hacia el futuro y, en realidad, no girar en torno a la Casa Blanca”, comentó otra persona presente en la sala. Describieron un elemento clave de este enfoque: advertir a los votantes que, si los demócratas obtienen el control de una parte —o de la totalidad— del Congreso, “eso significará un estancamiento; significará que no se logrará absolutamente nada. Y no creemos que eso sea lo que desea el pueblo estadounidense”.

Existen varias áreas en las que los asesores de Trump consideran que los demócratas presentan debilidades. Entre ellas, en su oposición frontal a las políticas fiscales del Partido Republicano plasmadas en el “gran y hermoso proyecto de ley” del año pasado, así como en el historial del partido en cuestiones como la seguridad fronteriza y la delincuencia.

No obstante, los asesores reconocieron que persiste un desafío fundamental: vincular a los demócratas a título individual con los aspectos más impopulares de la imagen general de su partido, según relataron las personas presentes en la reunión. Esta tarea resulta aún más compleja dada la ausencia de un líder claro al frente del Partido Demócrata que pueda erigirse como la representación unificada de su agenda.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de CNN sobre este tema. Como muestra del acentuado hermetismo que rodea a la operación política de Trump, se solicitó a los asistentes a la reunión del lunes que firmaran acuerdos de confidencialidad, según informaron las personas presentes.

Blair confirmó la existencia de esta política de acuerdos de confidencialidad —notificada inicialmente por The Washington Post—, al declarar a CNN que dichos acuerdos eran obligatorios “porque estamos gestionando una operación política, no un club social”.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban: Chris LaCivita, un destacado estratega republicano que contribuyó a dirigir la campaña de Trump para 2024; Jason Miller, asesor político del presidente desde hace mucho tiempo; y Tony Fabrizio, encuestador de la campaña.

Esta sesión constituyó la más reciente de una serie de presentaciones privadas dirigidas por Blair y Wiles en los últimos meses, en un contexto en el que la Casa Blanca se prepara para un ciclo de elecciones de mitad de periodo que Trump ha calificado como crucial para el futuro de su presidencia.

Trump y sus aliados republicanos han advertido que, en caso de que el Partido Republicano pierda su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, ello paralizaría “de facto” la agenda de la administración y la expondría a una avalancha de investigaciones, las cuales podrían incluir, potencialmente, nuevos intentos de juicio político.

Inicialmente, los asesores de Trump habían trazado planes para que el presidente realizara giras por el país prácticamente todas las semanas, con el objetivo de respaldar a los candidatos republicanos y promocionar sus logros, especialmente entre aquellos votantes —caracterizados por una menor participación electoral— que el Partido Republicano necesitará movilizar en las urnas el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, aquel plan inicial se vio alterado por la decisión de Trump de atacar a Irán, lo que desencadenó una guerra que ya se ha prolongado durante dos meses sin un final claro a la vista. El conflicto ha debilitado aún más la posición política de Trump y de los republicanos, al tiempo que ha agravado los desafíos del partido en materia de costo de la vida, al elevar el precio de la gasolina por encima de los US$ 4 por galón (3,78 litros), un impacto que se ha hecho sentir en el conjunto de la economía.

Los asesores de Trump han restado importancia al impacto de la guerra, incluso en medio de la creciente inquietud que cunde en gran parte del Partido Republicano (GOP), insistiendo en que las elecciones de mitad de mandato se decidirán principalmente por las preocupaciones internas de los votantes. Y a medida que Trump ha buscado poner fin a los combates, el ritmo de la planificación electoral de su equipo se ha acelerado una vez más.

A principios de este mes, Trump anunció que Blair tiene previsto dejar temporalmente la Casa Blanca para ponerse al frente de la operación externa del presidente —la cual cuenta con cuantiosos recursos financieros—; una decisión que sus aliados han calificado de crucial para coordinar estrechamente las actividades políticas en todo el partido.

También se espera que Alex Meyer, ex alto cargo de la campaña de Trump que actualmente dirige la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, abandone la administración para colaborar en estas iniciativas externas, según informaron dos personas familiarizadas con el tema.

Estos movimientos de personal han reavivado las especulaciones entre los operadores políticos republicanos sobre la forma en que los asesores de Trump planean distribuir los casi US$ 350 millones que el principal super PAC del presidente —MAGA Inc.— ha logrado recaudar hasta la fecha.

Los responsables de MAGA Inc. aún no han dado a conocer de forma generalizada dentro del partido los planes relativos a su estrategia, lo que incluye tanto cuánto destinarán a impulsar las candidaturas a la Cámara de Representantes y al Senado, como la fecha en que comenzarán dichos desembolsos.

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