Demócrata de Florida renuncia al Congreso minutos antes de que Comisión de Ética evaluara su expulsión

Por Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

La representante Sheila Cherfilus-McCormick renunció este martes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una medida que evitó una votación de alto riesgo sobre si debía ser expulsada del Congreso.

La decisión de la demócrata de Florida de dimitir se produjo apenas unos momentos antes de que la Comisión de Ética bipartidista de la cámara estuviera lista para considerar su castigo, después de haberla declarado previamente culpable de una serie de violaciones éticas, incluidas acusaciones de que robó millones en fondos de ayuda por la pandemia y los utilizó para impulsar su campaña de 2021.

Si Cherfilus-McCormick no hubiera renunciado, casi con toda seguridad habría enfrentado una votación de expulsión más adelante esta semana en el pleno de la Cámara. El panel de ética, que supervisa la conducta de los miembros, tenía a su disposición el martes seis tipos de sanciones, incluida la expulsión de la Cámara, un castigo que solo se ha recomendado cuatro veces antes.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Cherfilus-McCormick denunció lo que describió como una “caza de brujas” en su contra.

“Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que se pisoteen mis derechos al debido proceso y que se manche mi buen nombre. En lugar de prestarme a estos juegos políticos, elijo hacerme a un lado”, escribió.

Apenas unos instantes después de que la comisión de ética diera inicio a la sesión —golpe de mazo mediante— para determinar formalmente la sanción recomendada, el secretario de la Cámara leyó la renuncia de Cherfilus-McCormick para que constara en el acta oficial.

“Tras una cuidadosa reflexión y oración, he llegado a la conclusión de que, en este momento, lo que más conviene a mis electores y a la institución es que me retire”, escribió en su carta de renuncia.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Michael Guest, señaló que, dado que la congresista había dimitido, la comisión había perdido su jurisdicción y ya no consideraría la imposición de sanciones en su contra.

El mes pasado, la comisión declaró culpable a la congresista por múltiples cargos de no cumplir con las regulaciones de la Comisión Federal de Elecciones y de no respetar el Código de Ética para el Servicio Gubernamental. Emitió el veredicto de culpabilidad un día después de que Cherfilus-McCormick compareciera en una inusual audiencia pública para enfrentar las acusaciones de que robó US$ 5 millones en fondos federales para desastres y los utilizó para reforzar su campaña para la Cámara de Representantes.

A lo largo de su investigación, la comisión envió 30 solicitudes de información, emitió 59 citaciones, realizó 28 entrevistas a testigos y revisó más de 33.000 páginas de documentos.

El abogado de Cherfilus-McCormick denunció la investigación del Congreso, argumentando que el panel había puesto a la congresista —que enfrenta cargos penales federales por separado— en una posición injusta.

“Creo que es, es muy triste. Fue puesta en una posición absolutamente terrible por la Comisión de Ética. Este no fue un proceso justo. Tiene un caso penal pendiente allá en el Distrito Sur de Florida. No pudo defenderse”, dijo el abogado William Barzee.

“No se me dio tiempo para preparar una defensa, y a ella no le quedó otra opción. Podía seguirles la corriente y permitir que simplemente pisotearan sus derechos constitucionales y sus derechos al debido proceso. Y en lugar de permitir que eso sucediera, decidió hacerse a un lado, y apoyo esa decisión al 100 %”, continuó.

En noviembre de 2025, Cherfilus-McCormick fue acusada de robar fondos federales para desastres. La congresista se ha declarado no culpable de esos cargos.

La salida de la demócrata marca la tercera renuncia de la Cámara en los últimos siete días.

Los entonces representantes Eric Swalwell, un demócrata de California, y Tony Gonzales, un republicano de Texas, renunciaron la semana pasada en medio de un aluvión de acusaciones explosivas en su contra y la amenaza de votaciones de expulsión.

Esas salidas en particular han dejado a los legisladores lidiando con cómo vigilar mejor a los suyos y han impulsado una disposición bipartidista a expulsar a miembros del Congreso, algo poco frecuente.

El representante republicano Greg Steube de Florida dijo anteriormente a CNN que planeaba presentar una resolución de expulsión contra Cherfilus-McCormick poco después de que el panel concluyera su trabajo.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, no había dicho si habría votado para expulsar a su propia integrante. Pero múltiples demócratas dijeron a CNN en los últimos días que esperaban que Jeffries y el liderazgo del partido votaran a favor de la expulsión, mientras el partido hace campaña para recuperar la Cámara este noviembre con un mensaje anticorrupción.

A pesar de la renuncia de la demócrata, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, todavía enfrenta un margen extremadamente estrecho y solo puede permitirse dos deserciones republicanas en votaciones de línea partidista y aun así aprobar legislación.

El panel de ética todavía está llevando a cabo una investigación sobre el representante republicano Cory Mills por acusaciones que incluyen conducta sexual inapropiada e infracciones de financiamiento de campaña. Mills ha negado haber cometido irregularidades.

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