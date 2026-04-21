Por qué China está resistiendo la crisis del petróleo

Por Simone McCarthy, CNN

Durante más de una década, el líder Xi Jinping ha supervisado una transformación dentro de la economía china con un único objetivo: lograr la seguridad energética del país.

Bajo esa visión, China ha desatado una revolución de energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, ha perforado cada vez más profundos yacimientos petrolíferos en tierra y en alta mar, y ha forjado pactos con socios para obtener un mayor suministro, todo ello en un intento por reducir la dependencia del país del combustible importado y protegerse contra las “perturbaciones externas”.

Ahora, la histórica crisis petrolera provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán representa la prueba más difícil hasta la fecha para el ambicioso proyecto chino de autosuficiencia energética. Una que, al parecer, China está superando.

Mientras que los países asiáticos con escasez de combustible se esfuerzan por conseguir suministros, China, el mayor importador de energía del mundo, ha mantenido vastas reservas de petróleo, un sector industrial que funciona en gran medida con energía nacional y una flota de automóviles que cada vez más funcionan con electricidad, no con gas.

Para China, la capacidad de superar las crisis energéticas derivadas de una guerra que dura semanas “es una especie de reivindicación de todo lo que han hecho para mejorar la seguridad energética”, declaró Erica Downs, investigadora principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“Hay muchas cosas que podrán recordar y decir: ‘Tomamos la decisión correcta’”, explicó.

Esa reivindicación para China llega en un momento en que Estados Unidos ha reducido su apuesta por las energías renovables y los vehículos eléctricos, lo que crea una marcada divergencia entre los modelos de las dos principales economías del mundo en lo que respecta al poder.

Desde que se convirtió en importador neto de energía a principios de la década de 1990, China ha visto su dependencia de Medio Oriente como una vulnerabilidad peligrosa.

Sus líderes han puesto sus ojos en los estrechos canales, como el de Malaca, por donde fluye este combustible, como posibles puntos críticos si un futuro adversario quisiera estrangular el suministro de Beijing.

Para reducir su dependencia de las rutas marítimas, China ha construido en las últimas décadas costosos oleoductos que transportan petróleo y gas por tierra desde Asia Central, Rusia y Myanmar.

También ha diversificado sus fuentes, y Rusia se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de China tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Pero mientras que sus predecesores se centraron en expandir las fuentes de petróleo y gas de China, Xi también se ha propuesto reducir por completo la dependencia de China del mundo exterior.

China debe “aferrarse a una mentalidad que contemple el peor escenario posible”, reza el aforismo de Xi, que repite a menudo mientras anima a sus cuadros a priorizar la seguridad nacional frente a lo que él considera un mundo cada vez más hostil e inestable.

Bajo el mandato de Xi Jinping, Beijing impulsó una iniciativa incipiente para aumentar la energía verde y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que se tradujo en un mayor respaldo gubernamental para las energías renovables y los vehículos eléctricos.

Actualmente, se están instalando a un ritmo vertiginoso parques solares y eólicos en las mesetas del interior de China y a lo largo de sus costas.

Las fábricas nacionales han descifrado la clave para producir baterías baratas para coches eléctricos, que están reemplazando rápidamente a los vehículos de alto consumo de gasolina en las carreteras chinas.

Esto se ve favorecido por el hecho de que China domina las cadenas de suministro de los materiales necesarios para fabricar estos productos.

Y el panorama es diverso. En un país que ya gestiona un tercio de la capacidad hidroeléctrica mundial, se están iniciando ambiciosos proyectos de represas en el oeste montañoso de China, mientras que el Gobierno se ha propuesto ser pionero en tecnologías de próxima generación como la fusión nuclear y el hidrógeno verde.

Mientras tanto, los ricos yacimientos de carbón que se extienden por las provincias del norte de China siguen alimentando las centrales eléctricas y respaldando el suministro de energías renovables, lo que recuerda que China, el mayor emisor de carbono del mundo, aún no ha abandonado su dependencia de los combustibles fósiles.

Y aunque China basa gran parte de su industria en electricidad procedente de fuentes renovables y carbón, sus gigantes energéticos estatales han estado explorando a fondo los desiertos del país y los fondos marinos en busca de más petróleo y gas, al tiempo que acumulan reservas de crudo que se estima durarán al menos varios meses.

En total, la segunda economía más grande del mundo importa, según analistas chinos, solo alrededor del 15 % de su energía.

Sin embargo, aún depende de las importaciones para el 70 % de su petróleo y cerca del 40 % de su gas natural, y China no ha sido ajena a la crisis económica desatada por la guerra en el Golfo.

El alza vertiginosa de los precios del combustible para aviones se ha traducido en precios de billetes más elevados e incluso en cancelaciones de vuelos, los costes de transporte han aumentado y los elevados precios mundiales de las materias primas están impulsando los precios en la puerta de fábrica.

Los planificadores centrales han intervenido para amortiguar el aumento de los precios de la gasolina y el diésel.

Según un informe de Bloomberg News del 10 de abril, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Beijing ha dado luz verde a las refinerías estatales para que exploten las reservas comerciales de petróleo.

Y, lo que es fundamental, el impulso de China hacia la autosuficiencia tiene sus límites para una economía cuyo vasto sector manufacturero depende de una sólida demanda en el extranjero, mientras se enfrenta a un consumo interno débil.

Pero dado a que China se ha mantenido relativamente al margen de la histórica crisis de los mercados petroleros mundiales —e incluso registró un sólido crecimiento en el primer trimestre de 2026—, Xi y sus planificadores parecen aún más seguros de su estrategia.

“Fuimos pioneros en el desarrollo de la energía eólica y solar, y ahora se demuestra que ese camino fue visionario”, manifestó Xi a finales del mes pasado, según un informe de la cadena estatal china CCTV.

En la actualidad, China es, con mucha diferencia, el líder en la producción de energía renovable, con una capacidad de producción eólica y solar tres veces superior a la de Estados Unidos e India, los dos siguientes países más importantes, en conjunto, según la firma de investigación Global Energy Monitor.

La participación de las energías renovables en la matriz energética de China está creciendo a un ritmo vertiginoso, con el objetivo de superar algún día al carbón, a pesar de que China sigue dependiendo en gran medida de este combustible fósil contaminante para electrificar su economía. (Los críticos afirman que Beijing debería fijar objetivos más ambiciosos para reducir el consumo de carbón y cumplir con sus compromisos climáticos internacionales).

El auge de los vehículos eléctricos e híbridos —que representan más de la mitad de los vehículos nuevos vendidos en China— ha reducido la demanda de petróleo en más de un millón de barriles diarios, según un estudio de 2025 del Grupo Rhodium.

La Agencia Internacional de Energía ha pronosticado que el consumo de petróleo de China alcanzará su punto máximo en 2027.

“Antes nos preocupaba la seguridad energética de China, pero ahora sabemos que nuestra solución es viable”, afirmó Lin Boqiang, decano del Instituto Chino de Estudios de Política Energética de la Universidad de Xiamen. “Contamos con energías renovables, con vehículos eléctricos, y cuando los precios del petróleo suban, estos vehículos se volverán aún más competitivos… pero sin 20 años de inversión no tendríamos esto ahora”.

Aun así, Xi no ha renunciado a los combustibles fósiles, todavía necesarios para algunos sectores industriales y del transporte.

En 2018, ante el aumento de las tensiones comerciales con la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump, instó a las grandes empresas energéticas chinas a modernizar su producción de petróleo y gas.

El año pasado, China alcanzó una producción récord de petróleo, ya que las empresas extrajeron más crudo de yacimientos petrolíferos antiguos, pusieron en práctica nuevas tecnologías en las extensas reservas marinas del mar de Bohai y continuaron perforando pozos a kilómetros de profundidad en los yacimientos del extremo occidental de Xinjiang en busca de más suministros.

Fundamental para la seguridad energética, el Gobierno y sus empresas petroleras han mantenido sus reservas a flote, aumentando las exportaciones antes del conflicto para acumular, según las estimaciones de la empresa de datos comerciales Kpler, unos US$ 1.300 millones, suficientes para cubrir tres meses, a fecha de marzo.

“La decisión de priorizar la seguridad energética y aumentar las reservas… ha dado sus frutos”, afirmó Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo de Kpler, refiriéndose a cómo China está afrontando la actual crisis petrolera. “En lo que respecta a productos como la gasolina y el diésel, el suministro debe estar garantizado, porque ese es el objetivo principal de China”.

A pesar de la planificación de Beijing para el “peor escenario posible”, cuando Irán bloqueó el tráfico a través del estrecho de Ormuz a principios de marzo, la exposición de China fue considerable.

Según la firma financiera Nomura, alrededor del 38 % del petróleo y el 23 % del gas natural licuado que transitan habitualmente por el estrecho tienen como destino puertos chinos.

En total, esto representa aproximadamente la mitad del suministro de petróleo importado por China y una sexta parte de su gas natural.

Pero esa dependencia hace que la capacidad de resistencia de China sea aún más evidente, y pone de relieve el contraste entre el plan de Beijing para electrificar su economía y el modelo estadounidense, al que algunos críticos han apodado “petroestado” debido a su dependencia de los combustibles fósiles.

Es seguro que Beijing verá una oportunidad para que este contraste encaje con el mensaje más amplio de Xi de que el mundo actual está “plagado de caos”, pero que China (léase: a diferencia de Estados Unidos) es un líder responsable y visionario para esta época.

Ya hay indicios de que el mundo está prestando atención.

En el primer trimestre de este año, las exportaciones chinas de tecnologías verdes se dispararon, con aumentos interanuales del 78 %, 50 % y 45 % en vehículos eléctricos, baterías de litio y componentes para turbinas eólicas, según datos oficiales.

La crisis también podría abrir más oportunidades para ese sector, que se enfrenta a restricciones en ciertas exportaciones de tecnología verde a países como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea.

El cierre del estrecho de Ormuz “obligará a todos los países a replantearse su seguridad energética y a avanzar hacia la producción nacional de más energía”, afirmó Lin, de la Universidad de Xiamen.

Y en lo que respecta a si desean utilizar las baterías y las tecnologías eólicas y solares que China ya está produciendo a gran escala para tal fin, los países que antes se mostraban reacios “quizás también deban pensarlo dos veces”.

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