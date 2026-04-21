¿Cómo, cuándo y qué saldrá a la venta en el siguiente lote de entradas que anunció la FIFA para el Mundial 2026?

Por César López, CNN en Español

Desde el 1 de abril, la FIFA abrió la última fase de venta de entradas para el Mundial 2026, o llamada de “última hora”.

Ahora, cuando faltan 50 días para la Copa del Mundo, sale a la venta un nuevo lote de boletos, anunció el máximo organismo del fútbol, en distintas categorías que estarán disponibles hasta la final del Mundial.

Esta disponibilidad de compra directa está sujeta al modelo de venta por orden de llegada o solicitud hasta agotar existencias, una situación que en los Mundiales suele ocurrir tan pronto como en los primeros minutos que se activa la oferta y este 2026 no ha sido la excepción.

Este miércoles 22 de abril a las 11:00 a.m. (hora de Miami) saldrá a la venta un lote de boletos de tres categorías, comunicó la FIFA, sin especificar el costo de las mismas.

Boletos para todos los 104 partidos de las categorías 1, 2 y 3, además de asientos preferenciales de primera fila, estarán disponibles.

Contrario a las fases de venta previas al sorteo del Mundial, o de la elección para seguir al equipo, esta etapa permitirá al usuario escoger la localidad o filtrar por la opción de “mejor asiento disponible”.

El método de compra será inmediato desde el momento en que el usuario ingrese al portal, marque su selección y concrete el pago.

Como la FIFA advierte, los usuarios podrán experimentar una larga espera virtual.

La FIFA, por primera vez para un Mundial, ha establecido un sistema de reventa oficial en su sitio y recomienda a los usuarios que consulten las ofertas que se pueden encontrar, aunque los precios de las entradas son excesivamente altos para partidos de alta demanda.

Además, está la opción de comprar paquetes o entradas para un solo partido directamente en el portal en la categoría de boletos preferenciales, llamada “Hospitality”, que comienzan en los US $1.400 y superan los US $10.000.

Por ejemplo, una entrada para la final en estas áreas se encuentra oficialmente en US $16.475. Los paquetes incluyen: bebidas, comida, acceso preferencial y zonas exclusivas en el estadio, además de entretenimiento y otras amenidades.

El organismo aseguró que hasta la fecha se han vendido más de 5 millones de entradas para esta edición del torneo y apuntan a superar el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en el Mundial de 1994.

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