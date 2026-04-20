Trump dice que el alto el fuego expira el miércoles y que es “muy poco probable” que lo extienda más

Por Aileen Graef, Kevin Liptak y Maureen Chowdhury, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que ahora considera que el alto el fuego con Irán se extiende hasta “la noche del miércoles, hora de Washington”, pero que es “muy poco probable” que lo prolongue más si no se alcanza un acuerdo.

“Es muy poco probable que lo extienda”, le dijo Trump a Bloomberg en una entrevista telefónica. El cese del fuego estaba previsto originalmente para durar dos semanas y comenzó la noche del 7 de abril.

“No voy a dejar que me apresuren para cerrar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, dijo Trump en la entrevista.

Cuando se le preguntó si esperaba que los combates se reanudaran de inmediato si no logran alcanzar un acuerdo, Trump dijo: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”.

Anteriormente, Trump ha ido y venido sobre si aceptaría extender el alto el fuego. En el transcurso de una sesión de preguntas y respuestas con reporteros la semana pasada, se le preguntó en cinco ocasiones distintas si extendería el alto el fuego, y ofreció tres respuestas diferentes.

Trump dijo que un posible acuerdo con Irán sería “MUCHO MEJOR que el JCPOA”, en referencia al acuerdo nuclear con Teherán del expresidente Barack Obama.

Por separado, el presidente de Irán Masoud Pezeshkian afirmó este lunes que su país mantiene una “profunda desconfianza histórica” hacia el Gobierno de EE.UU., y criticó lo que calificó como “señales poco constructivas y contradictorias” de funcionarios estadounidenses. Agregó que “los iraníes no se someten a la fuerza”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán culpó a la “agresión” de EE.UU. por la actual “inseguridad” en el estrecho de Ormuz durante una llamada telefónica con su homólogo ruso.

Egipto continúa los esfuerzos para que EE.UU. e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones en coordinación con Pakistán, dijo una fuente regional familiarizada con las conversaciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.