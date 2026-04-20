Gout Gout, la joven promesa del sprint, rompió uno de los récords de Usain Bolt y recibió un consejo del jamaicano

Por Aleks Klosok y Amanda Davies, CNN

La leyenda del atletismo Usain Bolt declaró a CNN Sports que espera que el joven prodigio Gout Gout “encuentre a las personas adecuadas” a su alrededor, mientras el joven de 18 años continúa su meteórico ascenso en el mundo del atletismo.

El australiano ha revolucionado el deporte con una serie de actuaciones espectaculares que han llevado a compararlo con el que muchos consideran el mejor velocista de todos los tiempos.

Tanto es así que Bolt ha dicho anteriormente que el joven prodigio australiano “se parece a mí cuando era joven”.

Gout acaparó los titulares internacionales a principios de este mes al ganar el título de los 200 metros en el campeonato australiano sénior de Sydney con un asombroso tiempo de 19,67 segundos.

No solo estableció un nuevo récord mundial sub-20, sino que el oriundo de Queensland superó el tiempo de 19,93 segundos establecido por el jamaiquino en 2004.

Bolt tenía solo 17 años por aquel entonces y nunca mejoró ese tiempo durante su adolescencia.

Con el aumento del éxito y la creciente fama llega un mayor escrutinio y una mayor susceptibilidad a las distracciones, algo de lo que Bolt es muy consciente, ya que estuvo en la misma situación que Gout.

“A esa edad tan temprana, como yo estaba allí, empiezas a sentirte incómodo y a olvidarte del atletismo”, dice, hablando en la feria de relojería Watches and Wonders, en Ginebra, Suiza.

“Esperemos que tenga a las personas adecuadas para guiarlo y mantenerlo concentrado en el atletismo, porque lo demás siempre estará ahí.

“Pero si fallas en atletismo, entonces todo se esfuma”.

Cada mejoría de Gout desata un frenesí mediático en Australia, y ahora el adolescente tiene la vista puesta en el escenario internacional.

Recientemente se confirmó que la joven promesa de la velocidad hará su debut en la categoría sénior en el circuito de la Liga Diamante, la principal serie mundial de atletismo, en Oslo, Noruega, el 10 de junio.

Y no será una carrera cualquiera. Se trata de un duelo de 200 metros contra nada menos que el vigente campeón olímpica, Letsile Tebogo.

El atleta de Botswana ya ha colmado de elogios a Gout. El año pasado afirmó que tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores atletas de la historia.

Sin duda, la emoción y la expectativa aumentarán en los próximos meses, pero Bolt es cauteloso a la hora de generar expectativas demasiado altas en su transición a la élite de este deporte.

“Es enorme… Es totalmente diferente”, dijo.

“Recuerdo que al salir del instituto y empezar a competir, me sentía en la cima del mundo porque estaba ganando y corriendo bien.

“Cuando entré en el circuito, ¡no gané ni una sola carrera!”

“Sé que va a ser una experiencia reveladora, y espero que no lo desanime, sino que lo motive a trabajar aún más duro.

“Creo que en el primer año aprenderás mucho y comprenderás lo que necesitas hacer para mejorar.”

Gout no participará en los Juegos de la Commonwealth de este año, ya que está centrado en conseguir la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se celebrará en Oregón en agosto.

Fue en 2002, en estos campeonatos (anteriormente conocidos como Campeonatos Mundiales Junior), donde Bolt se dio a conocer como un prodigio de la velocidad.

Al competir frente a su público local en el Estadio Nacional de Jamaica en Kingston, Bolt, que por aquel entonces tenía solo 15 años, ganó los 200 metros, y se convirtió en el campeón mundial juvenil masculino más joven de la historia en cualquier disciplina.

Veinticuatro años después, Gout es uno de los favoritos en la misma carrera, mientras busca alcanzar nuevas metas en su trayectoria.

“Es un joven con un talento enorme”, dijo el jamaiquino.

“Cada vez que salgas a la pista, todo el mundo estará buscando un buen tiempo, siempre esperarán que lo hagas genial, así que espero que tenga a las personas adecuadas para ayudarle a entender que no todos los días van a ser un gran día.”

Independientemente de si tiene éxito o no, el revuelo que ha causado el joven aspirante a enfrentarse a Bolt le ha dado un nuevo impulso al deporte en un momento en que lucha por captar la atención del público y todavía busca, en parte, una o varias personalidades que llenen el vacío dejado por el indomable jamaiquino.

Bolt, que anunció su retirada del atletismo de élite en 2017, admitió que actualmente le preocupa el estado de su amado deporte.

Confesó que echa de menos la emoción de la competición y habló de los nervios que sintió al ver competir a sus compatriotas en el reciente Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta.

Esa atmósfera electrizante y ese toque de magia es algo que, en su opinión, le falta actualmente a este deporte.

“No soy el único que lo dice”, explicó.

“La gente siempre dice: ‘El atletismo está en decadencia… No lo veo porque te fuiste’”.

“El atletismo necesita una renovación. Necesita un poco más de emoción… No siempre se trata de tiempo, sino de la competición, de la energía que aporta, y eso ya no está presente.”

“El deporte necesita encontrar la manera de involucrar a la gente en el atletismo.”

En lugar de una revolución, cree que el deporte necesita una evolución de ideas.

También, expresó su apoyo al Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate inaugural, un nuevo evento bienal de atletismo diseñado para reunir a los mejores de los mejores en un formato de alto riesgo donde el ganador se lo lleva todo, con un premio en metálico sin precedentes.

El ocho veces campeón olímpico ve las competiciones por equipos como una forma de crear una base de seguidores tanto entre los aficionados habituales como entre los nuevos seguidores del deporte, y está listo y ansioso por formar parte de ese cambio.

“Siempre estoy dispuesto a formar parte del atletismo porque es prácticamente mi vida y lo que soy, así que desempeñaré cualquier papel posible para ayudar a impulsarlo, a fomentarlo y a mantenerlo a flote y a que mejore”.

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