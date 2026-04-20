Al menos una persona y un presunto agresor mueren tras una balacera en las pirámides de Teotihuacán

Por Michael Rios y Mauricio Torres, CNN

Una balacera en las pirámides de Teotihuacán dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó este lunes el gabinete de seguridad de México.

Un hombre abrió fuego en el popular sitio arqueológico, matando a una mujer canadiense, antes de quitarse la vida, señaló el gabinete en su cuenta de X.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, entidad donde se ubican las pirámides, dijo más tarde a medios locales que cuatro turistas extranjeros resultaron heridos: dos de nacionalidad colombiana, uno canadiense y uno ruso.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en total son seis las personas lesionadas: cuatro por arma de fuego, dos por caídas.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para solicitar comentarios. También contactó a las embajadas de Colombia y de Rusia en México.

Las autoridades mexicanas informaron que aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles en el lugar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que autoridades federales, estatales y locales están atendiendo el caso.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, señaló.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también habló en X sobre lo sucedido.

“Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán”, dijo. “Se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.

Ubicadas en el centro de México, las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados del país.

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