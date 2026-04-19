Petro dice que demandará por calumnias a Noboa por vincularlo con el narcotraficante alias Fito

Por Gonzalo Zegarra y Ana María Cañizares, CNN en Español

La tensión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador continúa escalando y este domingo el presidente Gustavo Petro anunció que demandará penalmente a su homólogo Daniel Noboa, quien el sábado habló de presuntos vínculos indirectos entre el mandatario colombiano y el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Petro, quien ya había rechazado el sábado la versión del presidente ecuatoriano, anunció en X: “He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”.

El líder colombiano repasó lo que fue su viaje a Ecuador para la toma de posesión de Noboa en mayo del año pasado y aseguró que el mandatario local ordenó al Ejército que lo escolte.

“No solo me acompañó el Ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro. No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, agregó en su publicación.

Noboa dijo en una entrevista con la revista Semana que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana (partido correísta), y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque dijo no poder confirmar un encuentro directo con ese cabecilla criminal, líder de la banda Los Choneros que se fugó de prisión en 2024 y fue recapturado en junio de 2025.

Petro no detalló dónde asentaría la denuncia y, hasta el momento, Noboa no se pronunció sobre el tema. CNN contactó al Gobierno de Colombia para conocer más detalles de la demanda anunciada y al Gobierno de Ecuador para consultar si tiene comentarios al respecto, y espera respuesta.

“No conozco el tal Fito ni a sus amigos”, dijo Petro el sábado en otro mensaje en X. “A Noboa le pasa lo que le pasó a (Donald) Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana”, añadió.

Las tensiones entre los dos países en aumento desde hace semanas en varios frentes, como el arancelario y de seguridad. En la entrevista del sábado, Noboa dijo que Colombia es comercialmente su “peor socio a nivel mundial” por el elevado déficit que enfrenta Ecuador. Sobre los aumentos de aranceles, el mandatario dijo que no se trata de una guerra comercial y justificó las medidas: “No se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se les ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se les ha declarado la guerra a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”.

Uno de los focos de tensión bilateral es la defensa que realiza Petro sobre el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, a quien califica como “preso político”, lo que Ecuador ha rechazado con firmeza y reclamado la no intervención. Glas cumple actualmente dos sentencias por corrupción en una cárcel ecuatoriana y ha rechazado las acusaciones.

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