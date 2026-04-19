Mueren ocho niños en tiroteos relacionados con violencia doméstica en Louisiana, según la Policía

Por Chris Boyette, CNN

Ocho menores murieron por disparos en tres viviendas del sur de Shreveport, Louisiana, la madrugada del domingo, en lo que las autoridades califican como un disturbio doméstico. Las víctimas tenían entre 1 y 14 años.

Dos mujeres adultas y un adolescente también resultaron heridos en los tiroteos, dijo la policía. Las mujeres están en estado crítico, dijo el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, y el adolescente tiene lesiones que no ponen en peligro su vida.

“Estremece a toda la ciudad”, dijo Arceneaux. “Nos afecta a todos”.

La policía persiguió a la persona responsable del tiroteo e intercambió disparos, dijo Arceneaux.

El cabo de la policía de Shreveport Chris Bordelon indicó que el sospechoso murió tras el intercambio de disparos con los agentes.

Los investigadores creen que la persona está relacionada con al menos algunas de las víctimas. El alcalde dijo que se cree que el sospechoso tenía una relación con una o ambas mujeres, pero no está claro hasta el momento.

La policía respondió a reportes de disparos en la comunidad de Cedar Grove de Shreveport poco después de las 6 a.m. hora local (7 a.m. hora de Miami) y encontró víctimas en dos viviendas a lo largo de West 79th Street y una tercera vivienda en la cercana Harrison Street, dijo Bordelon.

“Esta es una escena muy grande con varios niños fallecidos presentes”, dijo Bordelon.

Hasta ahora este año ha habido al menos 114 tiroteos masivos en EE.UU., según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.

El sospechoso robó un vehículo y llevó a la policía a una persecución hacia la parroquia vecina, según Bordelon.

“El vehículo fue perseguido hasta la parroquia de Bossier, y en ese momento, agentes de la policía de Shreveport sí efectuaron disparos con su arma de fuego, y ese individuo está muerto”, aseguró.

La Policía Estatal de Louisiana investiga el tiroteo en el que participaron agentes.

“Los investigadores trabajan para procesar la escena y recopilar más información”, dijo la policía estatal en un comunicado. Ningún agente resultó herido, dijo la policía estatal.

“Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport”, dijo Arceneaux.

“Simplemente no sé qué decir, ¿sabe? Mi corazón está consternado. Simplemente no puedo empezar a imaginar cómo puede ocurrir un hecho así”, dijo el jefe de la policía de Shreveport, Wayne Smith.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, quien representa al área de Shreveport en el Congreso, calificó los asesinatos como “desgarradores”.

“Mantenemos a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport cerca en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, dijo Johnson.

La policía no ha divulgado los nombres de las víctimas ni del presunto atacante.

El superintendente Keith Burton, de las Escuelas Públicas de la parroquia de Caddo de Shreveport, dijo que la comunidad “debe cuidar de nuestros niños, apoyar a nuestras familias y estar al lado de nuestros educadores y de los socorristas que están cargando con el peso de este momento”.

Arceneaux, el alcalde, dijo que la tragedia llega “mucho más allá de la escena en sí”.

“Estos son los tipos de momentos que dejan una huella duradera, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestro sentido de seguridad”, afirmó.

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