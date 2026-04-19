Lo intentaron todo, y nada funcionó. Ahora, las mujeres están recurriendo al cannabis en busca de ayuda

Por el Dr. Sanjay Gupta, CNN

Cuando comencé a filmar el primer documental sobre la marihuana, en 2012, no podría haber predicho adónde me llevaría este viaje, ni las historias que seguirían desarrollándose mucho después de esa exploración inicial del mundo del cannabis.

En aquel momento, pensé que estaba haciendo un único documental sobre una planta controversial y su lugar en la medicina moderna. Lo que no me di cuenta fue que también estaba iniciando una larga y evolutiva conversación sobre la esperanza, la sanación y a quién se debe tomar en serio cuando se habla de algo tan particular como la marihuana medicinal.

Lo primero que aprendí en el último año viajando por Estados Unidos fue que el cannabis se ha convertido en un salvavidas para innumerables mujeres que se sienten ignoradas por la medicina convencional. Son abuelas que intentan aliviar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, atletas que lidian con la endometriosis, maestras que enfrentan el insomnio y los cambios de humor de la menopausia. Dondequiera que iba, escuchaba versiones de la misma historia: “Probé de todo y nada funcionó. El cannabis fue lo único que me ayudó”.

Como hemos podido comprobar, lamentablemente se trata de un patrón recurrente con una larga historia. Desde que se practica la medicina, las preocupaciones de las mujeres se han minimizado, diagnosticado erróneamente o desestimado.

Cuando era un médico joven, lo presencié con mi propia madre, y veinte años después con mi esposa. Afecciones como las enfermedades autoinmunes, la depresión posparto y los síndromes de dolor crónico se atribuían con demasiada frecuencia al estrés o la histeria. Incluso hoy en día, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los ensayos clínicos, a pesar de que el sexo biológico puede influir drásticamente en la eficacia de los medicamentos, o incluso en su efectividad. Esta exclusión ha dejado importantes lagunas en nuestra comprensión de cómo tratar mejor a la mitad de la población, y las mujeres, sin duda, han sufrido las consecuencias.

En lo que respecta a la menopausia, la situación es particularmente problemática. La terapia de reemplazo hormonal (TRH) prometía alivio, pero las advertencias y controversias sobre sus posibles riesgos generaron preocupación en muchas mujeres. Ante la escasez de buenas opciones, es entendible que tantas recurran al cannabis. Los datos lo demuestran claramente: las mujeres superan ahora a los hombres en el consumo de cannabis, especialmente entre las mujeres de mediana edad y mayores.

En las historias que recopilé durante el último año, escuché algo profundo: una silenciosa rebelión contra el ser ignoradas.

Uno de los lugares donde más me sorprendió presenciar esta revolución fue Oklahoma, el estado que alguna vez tuvo algunas de las leyes antidrogas más estrictas del país. Desde que se legalizó la marihuana medicinal allí, ha surgido toda una industria prácticamente de la noche a la mañana: una industria dinámica, local, centrada en las mujeres e impulsada por una mentalidad emprendedora que solo podría darse en el corazón de Estados Unidos.

Conocí a mujeres que se habían convertido en emprendedoras inesperadas, construyendo negocios impulsados ​​por una mezcla de perseverancia y compasión. Estaba April, una madre de Tulsa que pasó de vender casas a distribuir comestibles con infusión de cannabis que ayudan a las mujeres a controlar el dolor crónico. Estaba Bonnie, una joven empresaria de Tulsa que cultiva variedades que pueden ayudar a las mujeres con diversos problemas, desde disfunción sexual hasta insomnio. Y luego Ebony, una chef de profesión que se mudó a Oklahoma para elaborar comestibles, ahora es doula comunitaria y educadora sobre cannabis en el corazón de una comunidad de usuarias llamada “cannamoms” (mamás cannabis).

Lo que más me impactó fue la gran motivación de estas mujeres para lograr sus objetivos. Para ellas, el cannabis no se trataba de escapar de la realidad, sino de recuperar el control de su vida.

Estas mujeres están reescribiendo la narrativa en torno al cannabis, basándose en datos científicos que poco a poco comienzan a recopilar. Crean productos específicamente para mujeres, guiadas por la empatía y la experimentación, en lugar del estigma o la vergüenza. Es un movimiento que nació no en laboratorios ni salas de juntas, sino en cocinas, huertos caseros y dispensarios locales.

El debate sobre la marihuana medicinal continúa evolucionando a una velocidad vertiginosa. Solo este año, varias organizaciones médicas importantes han solicitado una reevaluación de la clasificación del cannabis como droga de la Lista I, argumentando que la evidencia de su uso médico ya no puede ignorarse. Existen investigaciones prometedoras sobre los cannabinoides (CBD) para afecciones neurológicas, dolor crónico e incluso enfermedades autoinmunes. Las mujeres también están liderando este campo. La Dra. Staci Gruber, pionera en la investigación del cannabis en el Centro de Investigaciones sobre Marihuana para el Descubrimiento Neurocientífico (MIND, por sus siglas en inglés) en Massachusetts, está destacando el uso del cannabis para la endometriosis y los síntomas relacionados con la menopausia. La Dra. Hilary Marusak, neurocientífica del desarrollo en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, está a la vanguardia en la investigación sobre cómo el cannabis afecta el cerebro en todas las etapas de la vida.

Pero por cada avance científico, he constatado que sigue existiendo un retraso frustrante en la formulación de políticas, y un costo humano profundo derivado de esa brecha.

Por eso, no puedo hablar de este tema sin mencionar a Charlotte Figi y a su madre, Paige. La historia de Charlotte lo cambió todo para mí. Era solo una niña con una forma rara de epilepsia, el síndrome de Dravet, que pasó de tener cientos de convulsiones violentas a la semana a casi ninguna, gracias a un extracto de cannabis con alto contenido de CBD. Contar su historia en mi primer documental sobre la marihuana abrió los ojos del mundo al verdadero potencial médico del cannabis y convirtió lo abstracto en algo desgarradoramente personal. La vida de Charlotte, y su muerte en 2020, sigue guiando mi reflexión sobre esta planta y su poder.

Cuando volvimos a hablar con Paige, hace poco, me contó que todavía recibe mensajes de familias que iniciaron sus propios caminos gracias a Charlotte: madres desesperadas por ayudar a sus hijos y mujeres desesperadas por ayudarse a sí mismas. Su entereza y determinación siguen siendo un pilar fundamental en mi reflexión sobre este tema, un recordatorio de que detrás de cada caso de éxito hay una familia que lucha por sobrevivir y una mujer que se niega a aceptar que no le quedan opciones.

Esta no es una historia sobre drogas; es una historia sobre dignidad.

Se trata de mujeres que aprenden a confiar en sus propias experiencias, incluso cuando el sistema médico no lo hace. Se trata de comunidades donde la ciencia, la narración de historias y la compasión convergen. He visto mujeres en campos agrícolas y viveros urbanos de Oklahoma que hablan sobre el cannabis con la misma seriedad con la que abordarían cualquier otro tratamiento. Estudian y enseñan todo sobre terpenos y proporciones de cannabinoides; comparten resultados de laboratorio; se apoyan mutuamente.

Es medicina popular en el sentido más estricto de la palabra.

Lo que hace que este momento sea tan extraordinario es que estamos presenciando la confluencia de dos revoluciones: una social y otra biológica. La primera es la desestigmatización generalizada del cannabis, a medida que estado tras estado desmantela leyes antiguas y mitos obsoletos. La segunda es más íntima y se desarrolla en hogares y pequeños negocios de todo el país. Es la constatación de que la sanación no tiene por qué esperar a un permiso.

El cannabis no es la panacea. Quiero dejarlo claro. Pero para muchas mujeres, es un comienzo. Es una forma de aliviar lo que está roto, de recuperar el descanso, de reconectar cuerpo y mente. Y quizás lo más importante, es una conversación que ellas mismas inician.

Las mujeres que he conocido este último año llevan esa misma chispa consigo. Juntas, cultivan algo más grande que cualquier cosecha o producto. Están impulsando un movimiento basado en la convicción de que el dolor de las mujeres importa, que la investigación realizada por mujeres importa y que, a veces, el camino hacia el progreso comienza en los lugares más inesperados.

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