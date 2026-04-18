Ucrania ataca refinerías rusas horas después de que EE.UU. levantara las sanciones al petróleo de Moscú

Por Ivana Kottasová y Daria Tarasova-Markina, CNN

Ucrania atacó dos refinerías rusas y otros objetivos petroleros clave durante la noche del sábado al domingo, según informaron funcionarios. Los ataques se dieron apenas unas horas después de que Estados Unidos concediera a Moscú otra exención a la venta de su petróleo sancionado.

El comandante de las fuerzas de drones de Kyiv, Robert “Madyar” Brovdi, declaró en Telegram que Ucrania había atacado las refinerías de petróleo de Novokuybyshevsk y Syzran en la región rusa de Samara, la terminal petrolera de Tikhoretsk en la región de Krasnodar y el puerto de Vysotsk en el mar Báltico, así como un depósito de petróleo en Sebastopol, en la Crimea ocupada.

El Ministerio de Defensa ruso no reconoció los ataques, y en cambio se limitó a anunciar que las defensas aéreas del país interceptaron 258 drones ucranianos durante la noche.

Sin embargo, las autoridades regionales rusas sí informaron sobre los ataques o sus consecuencias. Vyacheslav Fedorishchev, gobernador de la región de Samara, declaró que se habían registrado ataques contra lo que denominó “instalaciones industriales” y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

El Centro de Respuesta a Emergencias de la región de Krasnodar informó de un incendio en el depósito de petróleo de Tikhoretsk, y que “224 personas y 56 equipos” participaban en las labores de extinción del fuego.

Aleksandr Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, donde se ubica el puerto de Vysotsk, declaró en la mañana de este sábado que un ataque con drones había provocado un incendio en el puerto, el cual, según indicó, ya había sido extinguido.

Brovdi no ocultó que los ataques fueron una respuesta a la prórroga de la exención estadounidense, que permite la entrega y venta de crudo ruso por vía marítima, objeto de sanciones, hasta el 16 de mayo. Acusó a Estados Unidos de “cinismo” y advirtió que esta medida conllevaba un alto costo en vidas ucranianas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó la exención el viernes, en un intento desesperado de la administración Trump por aliviar la presión sobre los precios mundiales del petróleo causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“A medida que se aceleran las negociaciones, el Tesoro quiere garantizar que el petróleo esté disponible para quienes lo necesiten”, declaró un portavoz del Departamento del Tesoro.

Fue la segunda vez que la administración toma la controvertida medida de permitir que Rusia venda crudo y productos derivados del petróleo sancionados que se encuentran varados en el mar. La exención anterior expiró el 11 de abril y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a la prensa el miércoles que la administración no la renovaría. Sin embargo, el viernes, lo hizo.

Las potencias occidentales y otros aliados impusieron sanciones a las exportaciones de energía rusas debido al papel clave que desempeñan en la financiación de la guerra de Moscú contra Ucrania.

El enviado especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, declaró el sábado que la extensión de la exención afectaría a 100 millones de barriles de petróleo ruso, además de los 100 millones de barriles que ya estaban cubiertos por la licencia anterior.

El alza de los precios del petróleo y las exenciones ya han dado un impulso significativo al maltrecho presupuesto ruso. La Agencia Internacional de Energía informó a principios de esta semana que los ingresos energéticos de Rusia casi se duplicaron en marzo, alcanzando los US$ 19.000 millones, frente a los 9.750 millones de febrero.

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Con información de Tim Lister, Aleena Fayaz y Jennifer Hansler de CNN