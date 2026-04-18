El centro de EE.UU., exhausto de tormentas, se prepara para un día más de clima posiblemente severo tras una ola de tornados

Por Dakota Smith, Briana Waxman, Taylor Romine y Allison Chinchar, CNN

Múltiples y destructivos tornados azotaron el centro de Estados Unidos el viernes por la tarde, durante un brote que puso fin a una semana de intensas tormentas en la región. Persiste la posibilidad de una amenaza menor de clima severo para este sábado, a medida que el mismo frente frío avanza hacia el este.

Las tormentas, que afectaron a varios estados, estallaron con fuerza y ​​no tardaron en demostrar de lo que eran capaces. Al menos dos tornados recorrieron el área metropolitana de Rochester, Minnesota; algunos de ellos incluso fueron captados por las cámaras de tráfico. No se reportaron heridos en el condado de Olmsted, donde se encuentra Rochester, aunque sí hubo daños generalizados, según informó la oficina del sheriff en una publicación en Facebook.

Marion, Minnesota, fue una de las zonas más afectadas, con daños reportados en aproximadamente 30 viviendas; otras 10 casas sufrieron daños en distintas partes del condado, según indicaba la publicación. Un video mostraba escombros y ramas de árboles esparcidos por los jardines delanteros, con varias viviendas presentando daños en sus techos.

El condado de Marathon, en el centro de Wisconsin, reportó “daños significativos” tras el paso de un tornado el viernes por la tarde, según declaró a CNN Sarah Severson, portavoz del condado. Cerca de 75 viviendas resultaron dañadas en el pequeño pueblo de Ringle, donde equipos de búsqueda y rescate asistieron a personas que habían quedado atrapadas en sus sótanos, explicó a WSAW —afiliada de CNN— Chris Kielman, jefe de bomberos de Ringle. Algunas viviendas quedaron “demolidas”, pero no se han registrado muertes ni heridos, añadió el jefe de bomberos.

También se han reportado daños estructurales de gran magnitud en Lena, Illinois, donde imágenes captadas por drones muestran viviendas con los techos arrancados, dejando al descubierto las pertenencias esparcidas en su interior. No se han reportado muertes ni heridos, aunque muchas viviendas y negocios se han “perdido”, según declaró a CNN a última hora del viernes Scott Helms, presidente de la Junta del Condado de Stephenson.

En Missouri, un tornado atravesó la localidad de Belton, causando daños generalizados en toda la ciudad, tal como informó el jefe de Policía, Scott Lyons, durante una conferencia de prensa. Se reportaron varios heridos leves; no obstante, las medidas preventivas adoptadas por la ciudad antes de la llegada de la tormenta contribuyeron a preparar a la población, señaló.

Las ráfagas de viento destructivas y las lluvias torrenciales —causantes de inundaciones— continuaron amenazando a zonas que ya habían sido castigadas por una embestida de varios días, marcada por tornados, granizo de gran tamaño e inundaciones históricas.

Se reportaron al menos dos docenas de tornados y más de 120 avisos de granizo durante el intenso periodo de 24 horas de clima severo transcurrido entre el viernes y la mañana de este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que enviaría dos equipos de evaluación para inspeccionar los daños en el centro-oeste de Wisconsin y el sureste de Minnesota este sábado.

Una nueva oleada de energía de la corriente en chorro captó humedad proveniente del Golfo el viernes por la tarde, preparando el escenario para el brote de tornados en el centro de los Estados Unidos.

Se estableció un nivel de riesgo 4 de 5 por tormentas eléctricas severas en una zona que se extendía desde el noroeste de Oklahoma hasta el oeste de Missouri, abarcando ciudades como Kansas City y Wichita, Kansas. El granizo de gran tamaño y las ráfagas de viento destructivas —superiores a los 128 kilómetros por hora— constituían las principales amenazas en esta área.

También se pronosticaban tormentas intensas en una zona de riesgo de nivel 3 de 5, la cual se extendía hacia el norte y el este hasta alcanzar el este de Iowa, Wisconsin e Illinois, incluyendo ciudades como San Luis, Chicago y Madison, Wisconsin.

Asimismo, las tormentas amenazaban con provocar inundaciones repentinas, incluso en ciudades ya saturadas por las lluvias, como Chicago y Milwaukee, donde en los últimos días se han llevado a cabo decenas de rescates acuáticos.

Se pronosticaron ráfagas de viento generalizadas y potencialmente dañinas —con velocidades de entre 95 y 145 kilómetros por hora— a medida que las tormentas eléctricas avanzaban rápidamente hacia el este. Según el sitio web PowerOutage.us, a primera hora de este sábado más de 70.000 hogares y negocios en Illinois, Indiana, Missouri y Oklahoma permanecían sin suministro eléctrico.

Este sistema podría producir un último estallido de tormentas severas, con amenaza de vientos fuertes, este sábado en el Valle del Ohio y los Apalaches Centrales, poniendo fin a una semana difícil.

La amenaza de este sábado es menor que la del viernes, pero sigue existiendo la posibilidad de granizo y tornados aislados.

También existe una amenaza menor de tormentas severas en el centro de Texas durante la tarde de este sábado y hasta entrada la noche.

El centro de los Estados Unidos, exhausto por la incesante actividad tormentosa, podrá finalmente tomar un respiro a partir del domingo, cuando un bienvenido cambio en el patrón meteorológico traiga consigo temperaturas más frescas.

Las tormentas del viernes llegaron en un momento en que diversas zonas de la región de los Grandes Lagos ya lidiaban con inundaciones significativas, provocadas por las reiteradas rondas de lluvia registradas a lo largo de la semana. La región acaba de experimentar uno de los inicios de primavera más lluviosos de su historia, situación que se ha visto agravada por el deshielo de la nieve acumulada durante un invierno de gran actividad.

Los ríos de Michigan y Wisconsin ya han alcanzado niveles de inundación catalogados como “importantes” o “récord” en más de 20 localidades.

El río Wolf, en Wisconsin, se situaba el viernes por la mañana a casi 30 centímetros por encima de su nivel récord de inundación; un nivel que deja muchas calles de la localidad de Shiocton bajo, también, 30 centímetros de agua. Las autoridades de Shiocton declararon que, a fecha del viernes por la mañana, “la mayoría de las calles dentro de los límites de la localidad son intransitables”, e instaron a la población a no salir, tras haber ordenado evacuaciones el miércoles.

También se ha aconsejado a los residentes de las zonas bajas del vecino condado de Waupaca que evacúen debido al aumento de las aguas de la inundación.

En Michigan, las autoridades han estado vigilando de cerca varias presas que se encuentran bajo presión debido a los altos niveles de agua.

Un largo tramo del río Muskegon permanecía en estado de inundación grave el viernes por la mañana; en algunas zonas el nivel se acercaba a su punto máximo, mientras que en otras seguía subiendo. La inundación obligó a realizar evacuaciones obligatorias para “cualquier persona que permanezca en la llanura aluvial situada aguas abajo de la presa de Croton”, en el condado de Newaygo, según informaron los servicios de emergencia del condado.

En Evart, Michigan, el río se acercaba a su punto máximo el viernes por la mañana, tras haber obligado a realizar rescates el día anterior cuando el agua comenzó a afectar a las viviendas, según el Departamento de Bomberos de Evart.

La Oficina del Sheriff del condado de Cheboygan informó el viernes de inundaciones y carreteras arrasadas en todo el condado, señalando que “casi todas las vías fluviales del condado se han desbordado, tragándose muelles, carreteras, patios y, en demasiados casos, viviendas”.

En el condado de Antrim, Michigan, las autoridades también han aconsejado a los residentes y comercios situados aguas abajo de la presa de Bellaire que se preparen para una posible evacuación. Los niveles de agua se mantenían estables y con tendencia a la baja el viernes por la mañana, tras haber subido el martes hasta situarse a 30 centímetros de la parte superior de la presa.

Se mantuvo vigente una vigilancia por inundaciones repentinas hasta la mañana de este sábado, ante la posible falla de la presa de Hesperia, en el centro-oeste de Michigan. Los niveles del agua mostraban una tendencia a la baja —informó el Departamento de Bomberos del área de Hesperia a primera hora del viernes—, pero la entidad advirtió que los residentes situados aguas abajo debían “mantenerse alerta y contar con un plan de evacuación en caso de que las condiciones cambien”.

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Con información de Kate S. Petersen y Rebekah Riess, de CNN.