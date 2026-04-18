El papa León XIV aborda su disputa con Trump y afirma que el “debate” no es el foco de su viaje a África

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV dijo este sábado que “no me interesa” debatir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que su viaje a África está centrado en la construcción de la paz, más que en cualquier enfrentamiento personal.

El primer papa estadounidense, dirigiéndose a los periodistas a bordo del avión papal que cubría la ruta de Camerún a Angola, señaló que la “situación política” causada por los ataques de Trump en su contra había dado lugar a ciertos comentarios inexactos durante su viaje de 11 días por África.

Antes de que León partiera el 13 de abril para su gira por cuatro países, el presidente lanzó un duro ataque contra el pontífice a través de su plataforma Truth Social, críticas que se prolongaron durante varios días.

Sin embargo, este sábado, el papa afirmó que no buscaba debatir con Trump y que “cierta narrativa” en torno al viaje había sido propiciada por la “situación política” generada por el presidente.

“Ha habido cierta narrativa (sobre la visita) que no ha sido exacta en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, dijo el papa a bordo del avión de Yaundé a Luanda. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien un comentario sobre otro comentario, tratando de interpretar lo que se ha dicho”.

El papa señaló el discurso que pronunció el jueves en Bamenda, Camerún, en el que habló de un mundo devastado por “un puñado de tiranos” y de líderes que gastan “miles de millones de dólares” en la guerra.

“El discurso que di en la reunión de oración por la paz hace un par de días fue preparado hace dos semanas, mucho antes de que el presidente hubiera comentado algo sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo”, dijo a bordo del vuelo de este sábado. “No obstante, como ocurre, se interpretó como si yo estuviera tratando de volver a debatir con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto”.

A bordo del avión hacia Argelia el 13 de abril, León respondió a los ataques en línea del presidente, afirmó que no tenía miedo del Gobierno de Trump y que seguiría impulsando su mensaje de paz. Pero en los últimos días se ha visto un choque sin precedentes —aunque en gran medida unilateral— entre un papa y un presidente estadounidenses.

La visita del papa a África es la más larga de su pontificado y lo lleva a un continente donde la Iglesia católica está creciendo. De acuerdo con estadísticas del Vaticano, alrededor de una quinta parte de los católicos del mundo reside en África.

“Vengo a África, ante todo, como pastor; como cabeza de la Iglesia católica, para estar con todos los católicos de África, para celebrar con ellos, para alentarlos y acompañarlos”, declaró León este sábado.

Añadió que su tiempo en África trataba de “diálogo, promoción de la fraternidad, verdadera comprensión, aceptación, construcción de la paz con personas de todas las religiones”.

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