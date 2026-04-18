¿Cómo se desarrollaron 24 horas de vaivenes en el estrecho de Ormuz?

Análisis por Tim Lister y Max Saltman, CNN

¡Qué diferencia hace un día! A esta hora ayer, se podría haber perdonado a cualquiera por pensar que más barcos podrían empezar a abrirse paso por el estrecho de Ormuz, a medida que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se acerca a su fecha de vencimiento.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró efusivo al acoger un anuncio de Teherán de que el estrecho de Ormuz estaba “totalmente abierto y listo para el tránsito pleno. ¡Gracias!”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había sugerido en X que el estrecho volvería a estar totalmente abierto, al tiempo que añadía que Irán coordinaría las rutas marítimas. La publicación hizo caer el precio del petróleo crudo un 10 % en cuestión de horas, pero envejeció mal, y el medio iraní semioficial Tasnim criticó a Araghchi por crear “diversas ambigüedades sobre las condiciones de tránsito, sus detalles y sus mecanismos”.

Luego, Trump declaró que el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes continuaría “con toda su fuerza” hasta que la “transacción” con Irán se complete.

Ahora, 24 horas después, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo que ha bloqueado el estrecho una vez más, citando la continuación del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

“Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado un acto de cooperación con el enemigo, y cualquier embarcación infractora será atacada”, informó el IRGC en un comunicado.

Tras una breve esperanza de que una de las vías navegables más transitadas del mundo pudiera reabrir, Estados Unidos e Irán parecen coincidir en muy poco más allá de —tal vez— estar dispuestos a reunirse de nuevo.

Este sábado, las Fuerzas Armadas de Irán reiteraron que el tránsito para la navegación comercial estaría estrictamente restringido mientras continuara el bloqueo estadounidense. Para reforzar el punto, se disparó contra dos embarcaciones a más de 32 kilómetros de la costa de Omán, siendo lanchas cañoneras iraníes responsables del primer ataque, de acuerdo con el capitán del petrolero.

Y una rara declaración atribuida al líder supremo, Mojtaba Jamenei, declaró que la “valiente Marina” de Irán está lista para hacer que los enemigos “prueben la amargura de nuevas derrotas”. No se ha visto a Jamenei en las seis semanas desde que fue elegido para suceder a su padre.

Trump insistió nuevamente este sábado en que las conversaciones con Irán marchan muy bien, pero que Estados Unidos no cedería ante el chantaje. El poderoso Consejo de Seguridad Nacional de Irán declaró que Teherán estaba revisando “nuevas propuestas” de Estados Unidos, pero que aún no había respondido.

Además de la navegación por el estrecho, ambas partes siguen muy alejadas sobre la entrega y eliminación del uranio altamente enriquecido de Irán y el programa de enriquecimiento en curso.

El alto el fuego expira en solo tres días. Trump ha dicho que no sabe si se extenderá.

“Tal vez no lo extienda, así que tendrán un bloqueo y, lamentablemente, tendremos que empezar a lanzar bombas otra vez”, afirmó el viernes.

El régimen iraní no parece estar dispuesto a hacer concesiones. Un alto oficial militar, el general Mohammed Naqdi, declaró este sábado que “si la guerra estalla de nuevo, utilizaremos misiles cuya fecha de fabricación es mayo de 2026”.

“Podemos detener la producción de petróleo, pero no queríamos crear perturbaciones para el mundo, así que actuamos con paciencia”, señaló.

Aunque fuentes iraníes han comunicado a la CNN que esperaban una segunda ronda de conversaciones la próxima semana, Estados Unidos aún no ha confirmado públicamente sus planes, a medida que el alto el fuego se acerca a su fin el 21 de abril.

Sin embargo, hay señales de que se están produciendo discusiones frenéticas entre bastidores. En Washington, este sábado por la tarde, se vio llegar a altos funcionarios estadounidenses a la Casa Blanca, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto.

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