La rivalidad de Madonna y Lady Gaga podría terminar con una inédita colaboración para “El diablo viste a la moda 2”

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Hablar de la historia del pop contemporáneo es imposible sin ellas: Madonna y Lady Gaga, dos artistas consagradas, separadas por generaciones pero que coinciden en ser referentes mundiales obligatorios en la historia de la música reciente. Ambas elevaron más allá de lo imaginable los límites del espectáculo, con un éxito comercial innegable que traspasó fronteras y rompió récords. Y, por supuesto, también una relación particular que cultivaron entre ambas con el paso de los años.

A fines de los 2000, con la irrupción de Lady Gaga con “The Fame” y luego “The Fame Monster”, las comparaciones entre ambas fueron inevitables, tanto en internet como en las revistas de aquel entonces donde se discutía la originalidad de la “mother monster”, las referencias y el posible “plagio” en la canción “Born This Way” (2011), ahora considerada un himno para la comunidad LGBTIQ+.

Con todo esto, era casi imposible pensar en aquel entonces en una canción donde pudiesen colaborar ambas superestrellas. Aunque la chance siempre estuvo latente.

“¿Hay posibilidades de una colaboración?”, le preguntó una reportera de ABC News a Madonna en una entrevista de televisión en 2012. “No se me ha ocurrido a mí. Pero nunca digas nunca”, respondió la reina del pop.

Hoy, más de 14 años después, la situación podría dar un giro y anotar un nuevo hito. Y todo gracias a “El diablo viste a la moda 2”.

Según el sitio Genius, una de las mayores plataformas informativas de música y letras en el mundo, ambas cantantes colaboran en una canción llamada “Kiki”, la cual corresponde al tema número tres del “disco de acompañamiento” que preparó Gaga para la película. Entre los productores del álbum destacan Watt, Cirkut y también Gesaffelstein, quienes escribieron la letra de “Kiki” junto a Gaga y Madonna.

Si bien esta colaboración no ha sido confirmada -de momento- por las artistas, el sitio especializado también adelantó la canción “Runway” de Lady Gaga junto a Doechii, además de los nombres del resto de las canciones del álbum: “French Lessons” junto a Chappell Roan; “Energy” junto a Peggy Gou y “Eyes on Me” junto a Gigi Rowe; y fija el 1 de mayo como fecha de lanzamiento de este trabajo que lleva por nombre “The Devil Wears Prada 2 (Music from the Motion Picture)”.

Pero para entender la importancia de este suceso, es necesario regresar varios años y detenernos en las claves y contextos de la “rivalidad” entre estas leyendas vivas del pop.

El 3 de octubre de 2009 fue el inicio de todo. En pleno apogeo de la era “Bad Romance”, Madonna y Lady Gaga participaron de un sketch especial del programa “Saturday Night Live” (SNL), donde en tono de comedia ambas se insultaron y fingieron tener una “pelea de gatas”. “Adivina qué, Madonna. Soy más guapa que tú”, le decía Gaga, a lo que la reina del pop le respondía: “Pues adivina qué, Gaga. Soy más alta que tú”. Acto seguido, ambas -con un humor casi riesgoso- se lanzaron a los golpes en medio de carcajadas.

La humorada no pasó desapercibida y generó cientos de rumores en internet. A principios de 2012, en una entrevista televisiva de ABC News, Madonna fue consultada por la periodista Cynthia McFadden sobre su opinión sincera sobre Lady Gaga. “Ciertamente creo que ella me referencia bastante en su trabajo. Creo que es asombroso y halagador, está bien hecho. No puedo estar realmente molesta o insultada por ello porque, obviamente, yo la he influenciado”, respondió Madonna, agregando que no se siente “copiada” porque “ella es ella y yo soy yo”. Posteriormente, la artista originaria de Michigan dijo que el trabajo de Gaga se sentía “reductivo”.

Durante su gira “MDNA Tour” de 2012, Madonna incluyó en su setlist un “mash-up” o “mix” especial de su canción “Express Yourself” (1989) y la canción “Born this way” de Lady Gaga, lanzada en 2011 como sencillo principal del álbum del mismo nombre. Posteriormente, Madonna agregó a este mismo mix la canción “She’s not me” (2008), del álbum “Hard Candy”. La performance quedó registrada de manera oficial en el documental “MDNA Tour”, lanzado en 2013.

El 13 de enero de 2012, Madonna volvió a referirse a Gaga en una entrevista con el presentador irlandés Graham Norton. “La vi una vez hace dos o tres años en un club muy pequeño de Manhattan. Me impresionó mucho. De hecho, me recordó en cierta manera a mí. Creo que es muy talentosa”, aseguró la diva del pop. Minutos después, la artista sugirió que uno de los perros del entrevistador podría llevar el nombre de “Gaga” en vez de “Madonna”, provocando las risas de todo el set de televisión.

El 12 de noviembre de 2013, Gaga defendió su autenticidad artística. En una entrevista radial en el programa Howard Stern Show, Stefani Germanotta —nombre real de la artista— dijo que durante mucho tiempo los medios sólo hablaban de ella para compararla. “¿Es la nueva Madonna? ¿La superará? Es injusto. La gente actúa como si yo estuviera ambicionando el trono de Madonna, pero no quiero su maldito trono. No quiero ningún trono porque no me considero a mí misma como una reina”, afirmó la cantante neoyorquina.

En el año 2017, Lady Gaga volvió a reflotar la rivalidad entre ambas en su documental “Five Foot Two”, donde aprovechó para descargarse:

“El tema entre Madonna y yo es que siempre la he admirado. Y aún la admiro, sin importar lo que sea que opine de mí. Lo único que me molesta de ella es que… Yo soy italiana de Nueva York, ¿sabes? Si tengo un problema con alguien, se lo diré a la cara. Pero no importa cuánto respeto tenga por ella como artista. Nunca pude entender el hecho de que ella nunca me miró a la cara para decirme que yo era ‘reductiva’. Lo vi en la maldita televisión. Dijo que yo soy un pedazo de mierda por los medios”, afirmó Gaga.

El 26 de septiembre de 2017, en medio de la promoción de su álbum “Joanne”, Lady Gaga volvió a ser consultada sobre Madonna en una entrevista con el DJ Zane Lowe, quien señaló que ambas compartían “una historia muy similar”.

“Madonna y yo somos muy diferentes. Yo no haría esa comparación en lo absoluto”, le respondió Gaga seriamente. “No quiero faltarle el respeto a Madonna. Ella es una buena señora. Tiene una carrera fantástica, es la mayor estrella del pop de todos los tiempos. Pero yo toco un montón de instrumentos, escribo toda mi música, paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora, soy escritora. Lo que yo hago es diferente. No ensayo una y otra vez solo para montar un espectáculo. Hay espontaneidad en mi trabajo. Me permito fallar”, aseguró la intérprete de “Abracadabra”, concluyendo: “No seré comparada con nadie nunca más. Soy quien quiero ser. Esta soy yo. La historia de mi vida es solo mía”.

Luego de ganar el Oscar a mejor canción original por “Shallow” en 2019, Lady Gaga fue invitada por la mismísima Madonna a una fiesta privada para celebrar la entrega de los premios de la Academia. Ambas posaron con el Oscar de Gaga y se tomaron varias fotografías donde se les veía riendo y abrazadas. Madonna subió luego una de las imágenes a su cuenta de Instagram con el texto: “No te metas con chicas italianas… #Ganadora #NaceUnaEstrella #Oscar #LaFiesta”.

El 4 de mayo de 2025, Lady Gaga volvió a romper otro récord: en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la cantante convocó al menos 2,1 millonesde personas en un concierto gratuito para inaugurar su era “Mayhem”, superando el antiguo récord ostentado por Madonna, quien en ese mismo evento pero de 2024 convocó a 1,6 millones de personas. Las comparaciones no tardaron en llenar las redes y Madonna publicó en su cuenta de TikTok un video junto a sus bailarines y la frase “let them eat cake”, una clara referencia a María Antonieta.

Con la llegada de 2026, una nueva esperanza asoma para ambas fanaticadas de las mayores estrellas del pop mundial: “Kiki”, una colaboración musical que no solo puede marcar un nuevo hito comercial en la industria, sino que también llega en un momento decisivo en la carrera de ambas artistas: por un lado, Madonna anunció su decimoquinto álbum de estudio titulado “Confessions On a Dance Floor: Part II”, fijado para julio de este año y cuyo primer adelanto, la canción “I Feel so Free” ya fue liberada este mismo viernes; y por otro lado, tenemos a Lady Gaga, quien acaba de terminar su tour mundial “Mayhem” y en mayo lanzará su “disco de acompañamiento” para “El diablo viste a la moda 2”.

Con todo esto, ¿se logrará finalmente un entendimiento mutuo entre ambas leyendas? ¿Continuará la rivalidad? Solo el tiempo —y el pop— nos lo dirá.

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