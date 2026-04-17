Kast prueba la fórmula de Trump en Chile: expulsa a 40 migrantes en avión y anuncia más vuelos

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Este jueves despegó desde Santiago el primer avión con 40 migrantes expulsados de Chile por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

La medida busca cumplir con una de sus principales promesas de campaña: expulsar a más de 300.000 migrantes en situación irregular del país austral, la mayoría de ellos provenientes de Venezuela. Sin embargo, en este primer vuelo no había ningún ciudadano venezolano.

“Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados a redes de crimen organizado. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo, para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en la macrozona norte”, dijo Kast este miércoles en una cadena nacional, advirtiendo que aumentarán la cantidad de vuelos en las próximas semanas.

En este primer avión -un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach)- solo fueron expulsados ciudadanos extranjeros provenientes de Bolivia, Ecuador y Colombia, mismos destinos de la aeronave que, además, trasladaba a un fuerte contingente de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

“Las expulsiones se hacen, no se anuncian”, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, este jueves en una rueda de prensa. Agregó que las autoridades buscarán aumentar la frecuencia de estos vuelos y también evaluarán la posibilidad de realizar expulsiones en buses y vuelos comerciales.

Al ser consultado sobre los migrantes venezolanos en situación irregular, Pavez dijo que están viendo opciones, pero evitó dar más detalles “por motivos de seguridad”. Esto ocurre luego de que Chile y Venezuela rompieran lazos diplomáticos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela.

Por su parte, el director de migraciones de Chile, Frank Sauerbaum Muñoz, aseguró que “2.180 venezolanos salieron de Chile voluntariamente desde que el presidente Kast ganó la elección”.

Al ser consultado sobre cómo lograría el Gobierno de Kast expulsar a 300.000 migrantes irregulares en los cuatro años que dura su administración, Pavez evitó dar información específica al respecto.

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