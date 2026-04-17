El Gobierno de Trump insiste en que la economía va bien, pero los estadounidenses no están convencidos

Análisis por Aaron Blake, CNN

Tras pasar la primera parte de la guerra con Irán intentando convencer a los estadounidenses de que la economía se basaba en el sacrificio a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, el presidente Donald Trump y su equipo han vuelto cada vez más a su postura anterior: la de Kevin Bacon en “Animal House”.

En esencia, están diciendo: “Mantengan la calma. Todo va bien”.

Era un mensaje político desconcertante y arriesgado antes de la guerra; ahora lo es aún más.

Usaron una versión de este mensaje en otoño. Incluso cuando las preocupaciones por el costo de vida persistían cada vez más como un problema para Trump, él se dispuso a argumentar que los precios en realidad estaban bajando —y considerablemente—, aunque no lo estaban.

Hoy, el mensaje es más bien: a pesar de lo que los votantes oyen (o ven en cualquier gasolinera), la situación es bastante buena. Y, además, podría haber sido mucho peor.

“Para ser honesto, nos está yendo muy bien”, le dijo Trump a Maria Bartiromo de Fox Business en una entrevista emitida el miércoles, citando un mercado bursátil sólido.

Cuando Bartiromo lo cuestionó un poco, Trump argumentó que el petróleo a US$ 92 por barril no era tan malo si se tiene en cuenta que algunos estaban hablando de US$ 200 por barril.

“¿Y saben qué?”, añadió Trump. “Estoy muy contento”.

Trump amplió esta línea bastante optimista el jueves, tanto fuera de la Casa Blanca como durante un acto de campaña en Las Vegas centrado en la reducción de impuestos.

Afirmó que la tasa de inflación era “muy baja, y sigue siéndolo”. Esto a pesar de que el mes pasado alcanzó su nivel más alto en dos años, y se espera que siga subiendo mientras persistan los efectos de la guerra. Se refirió a “nuestra gran economía”.

Cuando se le preguntó por la gasolina a US$ 4 por galón, mencionó el mercado bursátil y dijo: “Todo va realmente bien”.

Reiteró que los precios de la gasolina no eran muy altos en comparación con lo que deberían ser. (El secretario de Energía, Chris Wright, declaró a NBC News hace apenas un mes que había muchas probabilidades de que la gasolina bajara de los US$ 3 por galón para el verano).

Trump también calificó la inflación de “falsa”, ya que se debía al aumento de los precios del combustible y la energía.

“Tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país durante mi primer mandato”, añadió Trump. “Y ahora la estamos arruinando, la estamos desmoronando”.

Otros parecen estar en la misma sintonía.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, instó en una rueda de prensa esta semana a “observar cómo disminuyeron los precios de la gasolina durante el último año desde que este presidente asumió el cargo”. Incluso esa estadística no es precisamente impresionante: la gasolina costaba alrededor de US$ 3,11 por galón cuando Trump asumió la presidencia, según datos de Gas Buddy; había bajado poco más de 10 centavos cuando comenzó la guerra.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró esta semana a CNBC que Trump pudo iniciar la guerra porque la economía estaba en muy buen estado. También afirmó en una reunión informativa con Leavitt que la economía sigue siendo “muy fuerte”.

En una entrevista concedida el Día de los Impuestos a la sección de National News Desk, Bessent hizo algunos comentarios particularmente sorprendentes.

Apostó a que los estadounidenses son, en realidad, más optimistas respecto a la economía de lo que aparentan.

“El consumidor, aunque pueda estar sonando sombrío, en realidad está bastante animado”, dijo, citando el comportamiento del gasto.

Cuando el reportero planteó que Bessent estaba diciendo que la gente no se sentía bien pero en realidad estaba actuando con confianza, indicó que ni siquiera era eso.

Apostó a que la gente en realidad sí se siente bien respecto a la economía, aunque no lo diga.

“Bueno, en el fondo, se sienten bien”, dijo Bessent. “No sé qué les dicen a los encuestadores”.

Bessent no está improvisando del todo aquí.

Hay un argumento para sostener que los fundamentos económicos no son ni de lejos tan sombríos como los estadounidenses parecen creer, como escribió David Goldman, de CNN, poco antes de que comenzara la guerra en febrero. El gasto del consumidor se ha mantenido bastante sólido en la era posterior al covid.

El hecho de que el mercado bursátil siga subiendo —y ahora haya recuperado sus pérdidas de principios de la guerra— parece confirmarlo.

Pero el Gobierno de Biden planteó argumentos similares luego de que bajara la tasa de inflación, lo que no les salió tan bien en 2024, ya que los índices de aprobación del expresidente Joe Biden sobre la economía se desplomaron.

Por lo tanto, si el argumento de Bessent se ha convertido en un principio rector, es realmente arriesgado. Porque los estadounidenses están diciendo cosas realmente desalentadoras a quienes realizan las encuestas.

Recientemente, el muy observado índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó un nuevo mínimo histórico en datos que abarcan décadas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora es más bajo no solo que durante el repunte inflacionario posterior al covid, sino también que durante la Gran Recesión de finales de la década de 2000 y durante otros períodos de dificultades económicas en la segunda mitad del siglo XX.

Y las encuestas reflejan ese pesimismo.

La encuesta más reciente de CNN de finales de marzo, por ejemplo, mostró que solo el 23 % de los estadounidenses calificó la economía como al menos “algo buena”.

Esa cifra solo fue más baja en dos ocasiones durante el mandato de Biden, por un breve período en 2022.

La encuesta también mostró:

El 62 % esperaba que la economía siguiera mal durante el próximo año, el peor resultado de este tipo en casi tres décadas de encuestas de CNN.

Más de 6 de cada 10 personas calificaron el aumento de los precios de la gasolina como una “dificultad moderada”.

Más de 6 de cada 10 dijeron haber modificado sus hábitos de gasto de una forma u otra.

Y, quizás más importante aún, los estadounidenses dijeron, en un 65 % frente a un 25 %, que Trump había empeorado la situación económica en lugar de mejorarla.

Esa brecha de menos 40 puntos no solo es peor que en cualquier momento para Biden; también es significativamente peor que en enero, cuando Trump solo tenía una diferencia de 23 puntos.

La guerra claramente ha convertido la economía en una carga mayor para Trump. Quizás esto empiece a cambiar si la guerra termina.

Pero intentar convencer a los votantes de que la economía está bien, a pesar de la contundente evidencia en contra y sus arraigados sentimientos negativos al respecto, no parece una buena estrategia.

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