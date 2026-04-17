Cambios en el Banco Central de Venezuela: ¿quién era la presidenta del organismo y quién llegó en su lugar?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero, sigue haciendo cambios en el Gobierno y esta vez fue el turno del Banco Central de Venezuela (BCV): el jueves, Rodríguez anunció que Laura Guerra renunció a la presidencia del organismo y Luis Pérez fue designado en su lugar.

El cambio en el mando del BCV se dio a conocer apenas dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones que mantenía desde 2017 contra bancos venezolanos, entre ellos el propio BCV, y el mismo día que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) informaron que reanudarán relaciones con el país sudamericano.

Tanto el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos como la reanudación de las relaciones del FMI y el BM se suman a los cambios que ha habido en la relación de Venezuela con otros gobiernos y organismos internacionales desde la captura de Maduro, quien el 3 de enero fue detenido por fuerzas militares de Estados Unidos en un operativo realizado en Caracas y otras ciudades.

Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez ha restaurado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y fomentado especialmente el vínculo con el presidente Donald Trump, que la ha elogiado repetidas veces mientras Venezuela abre su sector petrolero y minero a las inversiones estadounidenses.

Laura Carolina Guerra Angulo presidía el BCV desde el 11 de abril de 2025. Ese día, Maduro publicó el decreto para su nombramiento, luego de que ella y otras 45 personas participaron en el proceso de evaluación de aspirantes a renovar el directorio del Banco. Uno de los integrantes del comité evaluador fue Larry Devoe, recién electo como nuevo fiscal general de Venezuela.

Guerra Angulo fue cuñada de Maduro. Es hermana de Adriana Guerra Angulo, primera esposa del derrocado presidente. Por lo tanto, también es tía de Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, hijo de Maduro y hoy diputado en la Asamblea Nacional.

La exfuncionaria es ingeniera petrolera y ocupó otros cargos públicos antes de llegar a la presidencia del BCV. De acuerdo con un comunicado del organismo publicado en abril de 2025, dirigió el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el Fondo para el Desarrollo Nacional y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

Este jueves, la presidenta encargada dijo que Guerra Angulo “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”, sin dar detalles.

Luis Alberto Pérez González ya era parte del BCV. El mismo día que Maduro nombró presidenta del Banco a Guerra Angulo, a él lo designó como uno de los directores de la institución.

Antes de ocupar esa posición, Pérez fue viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, un área dependiente del Ministerio de Desarrollo Ecológico. Maduro lo ubicó en ese cargo con un decreto publicado el 27 de junio de 2024.

La llegada de Pérez a la cabeza del BCV en reemplazo de Guerra Angulo ha generado diversas reacciones en Venezuela.

El analista Ricardo Ríos, presidente de la consultora venezolana Poder y Estrategia, dijo este viernes en X que, a su juicio, este cambio “consolida la tendencia observada” desde que asumió el Gobierno encargado, pues “sale personal de confianza de Maduro y entra personal de confianza de Delcy Rodríguez”.

La periodista Blanca Vera Asaf, directora del sitio web Bitácora Económica, matizó los posibles efectos de este relevo. El jueves por la noche, Vera señaló en X que no es previsible que el nombramiento de Pérez signifique cambios en la operación del BCV, sino que su designación “pareciera más bien una continuidad”.

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