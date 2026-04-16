Las acciones de Trump contra Powell y la Reserva Federal están jugando en su contra

Análisis por Bryan Mena

Trump lleva tiempo insistiendo en que se recorten las tasas de interés y desde hace años quiere fuera al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Pero las propias acciones de Trump en el último año han hecho que esos dos objetivos sean mucho menos probables.

Trump…

Impuso una serie de aranceles masivos, lo que elevó la inflación.

Fue a la guerra con Irán, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Respaldó públicamente una investigación penal contra Powell que un juez federal ha calificado de “pretextual”.

Amenazó con despedir a Powell el próximo mes si no deja el cargo cuando termine su período al frente de la Fed.

Intenta destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones no comprobadas.

Ahora, crece la posibilidad de que el banco central de EE.UU. no solo retrase un recorte de tasas, sino que incluso las suba, sobre todo si los aumentos de precios derivados de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán resultan duraderos.

Los esfuerzos de Trump durante su segundo mandato solo han llevado a los responsables de política monetaria a actuar con cautela y dejar cualquier recorte de tasas en pausa mientras esperan cómo evolucionan los acontecimientos, una postura con la que incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo recientemente estar de acuerdo.

Los ataques y amenazas del presidente contra los responsables de la Fed también están resultando contraproducentes.

Para que los funcionarios de la Fed reduzcan las tasas de interés, deben tener confianza en que la inflación está bajando y encaminada hacia su meta del 2 %. Ese era el panorama justo antes de que comenzara el segundo mandato de Trump en enero pasado.

Pero luego Trump puso en marcha el año pasado una confusa red de aranceles que disparó la inflación de varios bienes (y aún no ha terminado con su ofensiva arancelaria: ha prometido aumentar los aranceles de forma generalizada para volver al nivel efectivo de gravámenes previo al fallo de la Corte Suprema que anuló algunos aranceles).

Eso llevó a los funcionarios de la Fed a adoptar una postura de esperar y ver, aplazando cualquier cambio en las tasas hasta aplicar tres recortes consecutivos al final del año pasado.

Los funcionarios de la Fed están ahora más preocupados por la guerra que comenzó con los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero. El conflicto ha provocado un cierre de varias semanas del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial. Cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo, junto con otras materias primas importantes, pasa por esa vía marítima estratégica.

La guerra con Irán triplicó la inflación mensual de EE.UU. en marzo, según el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor.

En la reunión de marzo de la Fed, Powell había dicho que los efectos de la guerra probablemente serían temporales. Ahora, menos de un mes después, los buques de carga del mundo aún no circulan con normalidad por el estrecho y los funcionarios de la Fed no contemplan recortar las tasas de interés en el corto plazo.

“Mi escenario base es que vamos a mantenernos sin cambios durante bastante tiempo”, dijo este miércoles Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland y una de las cuatro presidentas regionales con derecho a voto este año, en una entrevista con CNBC.

Hasta ahora, los esfuerzos de Trump por sacar a funcionarios de la Fed no han tenido éxito y, paradójicamente, podrían mantener a Powell en el cargo por más tiempo.

Powell ha evitado entrar en confrontación con Trump por las reiteradas amenazas del presidente de despedirlo, limitándose a recordar que una medida así sería ilegal.

Despedir a Powell podría tener dos consecuencias graves para Trump: los mercados financieros podrían reaccionar negativamente y la decisión podría quedar empantanada durante mucho tiempo en los tribunales. Powell dijo el mes pasado que la ley establece que el actual jefe de la Fed permanece en el cargo como presidente interino si el Senado no confirma a un sucesor al final de su mandato.

“Las amenazas del presidente Trump de despedir al presidente Powell no sorprenden, pero simplemente no son compatibles con lo que establece la ley”, dijo en un comunicado este miércoles Skanda Amarnath, director ejecutivo de Employ America y ex economista del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El año pasado, Trump y sus aliados aprovecharon la remodelación de la sede de la Fed en Washington para presionar a Powell, al asegurar que los sobrecostos eran prueba de mala gestión. La Fed explicó que parte de los mayores costos se debieron a problemas imprevistos, como asbesto y un nivel freático alto.

Pero eso no impidió que la fiscal federal para Washington Jeanine Pirro entregara a Powell dos citaciones para investigar el testimonio que dio el año pasado ante el Congreso sobre la remodelación. Powell reveló la investigación en una extraordinaria reprimenda en video, al señalar que se trataba de un “pretexto” para presionar a la Fed.

Los tribunales se han alineado con Powell. El mes pasado, un juez federal anuló dos citaciones entregadas a Powell por la oficina de Pirro y luego ratificó ese fallo después de que Pirro pidiera reconsiderarlo. En una declaración a CNN, Pirro dio a entender que no tiene intención de abandonar la investigación. Su oficina también confirmó a CNN que a sus adjuntos se les negó el acceso a la sede de la Fed a principios de esta semana, luego de presentarse sin previo aviso para ver el proyecto de remodelación.

Pirro ha dicho que planea apelar ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, pero su insistencia en continuar con la investigación es precisamente lo que está frenando la nominación de Kevin Warsh: el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte y un importante republicano del Comité Bancario del Senado, reiteró esta semana que no votará para confirmar a Warsh a menos que se retire la investigación contra Powell.

También parece probable que el presidente pierda su caso ante la Corte Suprema contra la gobernadora de la Fed Lisa Cook, a quien intentó despedir en agosto por acusaciones de fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha investigado las acusaciones, pero aún no ha presentado cargos contra Cook.

“El presidente ya parece estar perdiendo en los tribunales en su intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook y probablemente volverá a perder si intenta despedir al presidente Powell”, dijo Amarnath.

Al final, la ofensiva de Trump contra la Fed podría terminar costándole justamente el resultado que exige.

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